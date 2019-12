TP-LINK WR1043N v5

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link WR1043N is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De TL-WR1043N V5 heeft sinds november 2016 geen update meer gehad. Daarom vragen we ons sterk af of dat model nog veilig is. In 2017 is er namelijk een groot wifi-lek gevonden (bekend onder de naam 'Krack'). De TP-Link TL-WR1043N V5 hebben we voor 34,90 euro aangeschaft bij Alternate. Dat gebeurde eind april 2018. De TL-WR1043N V5 is een simpele router met een zeer betaalbare prijs, maar de router gebruikt de verouderde 802.11n-standaard en heeft sinds zijn originele firmware uit 2016 geen enkele update gehad. Het design van de router is identiek aan de eerder geteste Archer C1200, TL-WDR4900 en TL-WR1043ND V2. Ook het eindoordeel wijkt niet veel af van die modellen.