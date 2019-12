Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Ubee EVW3210 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Ubee wordt door Ziggo bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde dual-band router. We hebben de EVW3210 in 2014 ook al getest, maar hij wordt nog altijd door Ziggo geleverd en daarom hebben we hem in 2015 opnieuw getest. Het apparaat presteert nog steeds goed, maar de webinterface is niet zo overzichtelijk. De USB-aansluitingen zijn door Ziggo uitgeschakeld. Update: Gebruikersreviews waren tot 2016 ook negatief. Is de kwaliteit van de Ubee inmiddels verbeterd? Deel jouw ervaringen in een review die hieronder wordt geplaatst.