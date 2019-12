Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Ubee EVW3226 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Ubee wordt door Ziggo bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde dual-band router. De snelstartgids ziet er goed uit. Daar is duidelijk veel tijd aan besteed (maar deze is beoordeeld toen dit apparaat nog door UPC werd geleverd). De EWV3226 is echter geen 802.11ac-model, maar nog 802.11n. En er is dual-band, maar deze is niet concurrent, waardoor je niet van twee WiFi-banden tegelijk gebruik kunt maken. De prestaties zijn overigens alleszins redelijk te noemen. Het stroomverbruik is hierdoor wel weer lekker laag. Ziggo heeft de USB-aansluiting onklaar gemaakt.