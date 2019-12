Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Ubiquiti AmpliFi HD is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Begin november 2017 kochten we de Ubiquiti voor 149 euro bij KommaGo. AmpliFi is een mesh-systeem waarbij je meerdere los aan te schaffen punten aan elkaar kunt koppelen om het bereik van je wifi-netwerk te vergroten. In tegenstelling tot veel andere meshsystemen heeft de AmpliFi HD 5 gigabit poorten. Bijzonder is het ronde touchscreen aan de voorkant. De poorten zijn mooi afgewerkt en de stroomvoorziening verloopt via een usb-c aansluiting. Het design is hier ook duidelijk ontworpen voor de woonkamer. Het apparaat is een soort grote dobbelsteen met afgeronde hoeken en een rond touchscherm in het midden. Onderop het apparaat loopt rondom een ledlichtstreep. Volgens Ubiquiti is hun AmpliFi HD 'TurboCharged' en hij is zeker niet langzaam, maar uit de test komen ook diverse snellere routers.