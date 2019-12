Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Je kunt deze Ubiquiti via mesh draadloos uitbreiden met los verkrijgbare wifi-punten die ook AmpliFi Instant heten. Opvallend zijn het oled-schermpje en het ontbreken van een webinterface. Van de prestaties hadden we gezien de prijs net wat meer verwacht, maar hij doet het zeker niet slecht. Wij hebben de AmpliFi Instant eind april 2019 voor 159 euro gekocht bij MediaMarkt. Wat zijn jouw ervaringen met de Ubiquiti Amplifi Instant? Heb je een setje thuis staan? Deel het via een review die hieronder wordt geplaatst.