Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de ZTE Experia Box v10 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Experia Box v10 wordt door KPN of Telfort bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde dual-band 802.11ac-router. Een van de opvallendste dingen aan de Experia Box v10 is dat het mogelijk is om een USB-dongel met SIM-kaart aan te sluiten op de USB-aansluiting. Die USB-aansluiting is overigens voor niets anders te gebruiken. Verder zijn de mogelijkheden vrij beperkt, maar de resultaten ronduit uitstekend. Het stroomverbruik is (voor een 802.11ac-apparaat) zeer laag. Ben je in het bezit van de Experia Box v10? Help anderen en laat een review achter.