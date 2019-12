ZTE Tele2 ZXHN H369A

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de ZTE ZXHN H369A is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De ZTE wordt door provider Tele2 geleverd bij je abonnement. Het is een wifi-modem die opvalt door zijn forse afmetingen. Het apparaat is geheel in het wit uitgevoerd. Het apparaat is zowel plat als rechtopstaand te plaatsen. Voor dat laatste is de meegeleverde losse voet nodig. Qua aansluitingen valt op dat een usb aansluiting ontbreekt, wel is er een fysieke knop voor het in- of uitschakelen van de wifi. Ben jij abonnee bij Tele2 en heb je deze ZTE in huis staan? Ben je er blij met de prestaties? Of juist niet? Help medegebruikers en deel jouw ervaringen via een review.