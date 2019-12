Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Zyxel Armor Z1 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Aan de ene kant is de ZyXEL Armor Z1 een erg interessante router vanwege de ronduit uitstekende resultaten. Door MU-MIMO-ondersteuning van deze router kunnen apparaten aangesloten op het draadloze netwerk op hetzelfde moment met elkaar praten. Dit is echter een MU-MIMO-router van de eerste generatie, net zoals de R7500 van Netgear en de RT-AC87U van Asus. Het is nog de vraag of de MU-MIMO-functionaliteit van deze eerste generatie modellen echt van de grond zal komen. Hoewel de prestaties dus al erg goed zijn zullen ze naar verwachting niet verbeteren in de toekomst. We kochten de ZyXEL op 2 november 2015 voor 200 euro bij Coolblue.