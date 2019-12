ZyXEL Multy U Single Pack

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ZyXEL Multy U is een apparaat dat zowel als router en als mesh-steunpunt kan dienen. Dit is een losse unit, maar er zijn ook setjes verkrijgbaar. Net als bij veel andere mesh-producten zijn de aansluitingen op zijn best sober te noemen. Het design is compact en eigentijds. Bovenop prijkt een forse X die door ledjes wordt verlicht. Aan de onderzijde zit een afneembare standaard waarop de unit rechtop moet kunnen staan, maar erg stevig oogt dit zeker niet. Meegeleverd wordt ook een leren bandje waarmee je de router ergens ophangt. leuk bedacht door ZyXEL, maar het lijkt ons niet praktisch omdat je de Multy U alsnog van stroom moet voorzien. De prestaties vallen helaas niet op. De ZyXEL Multy U hebben we 2 juli 2019 gekocht voor 115 euro bij Redable.