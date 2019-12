Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Zyxel NBG6716 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De bediening van de webinterface verloopt niet zonder horten en stoten. Ondanks de vaste voet, waarmee hij staand gepositioneerd kan worden, toch op te hangen.