Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Zyxel VMG8324 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De VMG8324 wordt door Online en Tweak bij je abonnement geleverd. De ZyXEL is qua instellingsmogelijkheden behoorlijk uitgebreid, zeker voor een apparaat dat wordt geleverd door een provider. De webinterface waarmee je de instellingen wijzigt is niet bijzonder snel, maar hij ziet er door het gebruik van animaties en een handig overzichtsscherm wel goed uit. Het is wel jammer er alleen een single-band router is ingebouwd. Update: De reviews van gebruikers lopen behoorlijk uiteen. Wat zijn jouw ervaringen met deze Zyxel geleverd door Online of Tweak?