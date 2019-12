Sengled Boost (lamp en wifi-repeater)

Eerste indruk|Elke keer als je op zolder zit merk je weer dat het wifi-signaal daar veel te zwak is waardoor internetten onmogelijk is. Je besluit het probleem aan te pakken met een repeater. Het enige probleem is dat je eigenlijk geen extra (lelijk?) apparaat wilt plaatsen in huis. Sengled Boost is dan mogelijk een oplossing, want het is een led-lamp met een ingebouwde wifi-repeater (een kastje dat het wifi-signaal ontvangt en versterkt doorgeeft). Hoe werkt dat?

Conclusie

De Sengled Boost doet wat een normale led-lamp doet en daarbovenop zorgt hij voor extra dekking van je wifi-netwerk. Jammer genoeg geeft de Boost een koude lichttemperatuur, waardoor hij minder geschikt is voor woon- of slaapkamer. Maar voor een kantoor of studeerkamer is het wel een optie.

Pluspunten Led-lamp én repeater in één

in één Geeft een betere wifi-dekking

Eenvoudig te installeren

Ingebouwde dimmer Minpunten Geeft koud licht

Ongeschikt voor in de badkamer/buiten

Werkt enkel via iOS of Android

Het blijft 'maar' een repeater

2 in 1

Sengled is een bedrijf dat zich specialiseert in slimme verlichting. Het bedrijf verkoopt led-lampen met een extra functie. Er zijn 3 lampen op de markt:

Pulse: led-lamp met ingebouwde bluetooth -luidspreker;

-luidspreker; Pulse Solo: led-lamp met ingebouwde bluetooth -luidspreker. In tegenstelling tot de Pulse is de Solo niet uit te breiden met andere lampen;

-luidspreker. In tegenstelling tot de Pulse is de Solo niet uit te breiden met andere lampen; Pulse Boost: led-lamp met ingebouwde wifi- repeater . De lamp die we bespreken in deze eerste indruk.

Installatie

Als je de led-lamp uit het doosje haalt merk je gelijk dat hij een stukje zwaarder is dan andere led-lampen. Dat is niet gek als je bedenkt dat er ook nog een repeater in zit verwerkt. Wel word je in de handleiding gewaarschuwd dat sommige fittingen niet op het gewicht zijn berekend. Wel iets om rekening mee te houden dus.

Nadat je de lamp uit de doos hebt gehaald draai je hem in een fitting. Daarna zet je de lamp aan en vervolgens pak je je telefoon of tablet erbij. Want voor de rest van de installatie en bediening heb je de Boost-app nodig. Deze download je uit de Google Play winkel of Apple App Store. Als je apparaat niet op Android of iOS draait dan is de lamp nutteloos, want zonder app heb kun je hem niet gebruiken. Na het installeren van de Boost-app start je hem op en volg je nog enkele stappen die maximaal enkele minuten in beslag nemen. Hier vul je onder andere de logingegevens van je thuisnetwerk in. Dat valt allemaal niet tegen, de installatie is behoorlijk eenvoudig.

Lamp-functie

Nu de Pulse Boost geïnstalleerd is werkt hij iets anders dan een reguliere led-lamp. Dat komt omdat je hem volledig bedient via de Boost app. Via de app dim je de lamp en schakel je hem aan of uit. Je zou de lamp ook via een fysieke knop uit kunnen zetten, maar dan werkt de repeater ook niet meer.

De lichtopbrengst van de Pulse Boost is prima waardoor hij goed bruikbaar is voor een gemiddelde kamer. De lamp is redelijk zuinig (gemiddeld) op basis van de opgegeven gegevens. Op het oog geeft de lamp behoorlijk koud licht, terwijl de officiële specificaties spreken van warm licht. Jammer, want dat maakt de lamp gelijk minder bruikbaar voor veel mensen. In je woonkamer wil je waarschijnlijk warmer licht, maar op je kantoor of zolder is het koude licht minder een issue. Als je dacht aan de tuin of badkamer dan moeten we je teleurstellen, want daar mag je de Boost vanwege de hogere vochtigheid niet plaatsen volgens de handleiding.

Het kan handig zijn dat je meerdere Pulse Boosts kunt installeren die je dan allemaal via de app bestuurt, maar voor deze eerste indruk hebben we er maar 1 geprobeerd.

Repeater-functie

Als de lamp eenmaal werkt dan is de repeater ook actief. Volgens Sengled heeft de Boost een bereik van maximaal 35 meter. Maar dit is onder gunstige omstandigheden zonder obstakels, want in de praktijk is het bereik eerder 10 tot 20 meter. Dat is nog steeds een behoorlijk bereik waardoor de Boost je wifi-problemen best kan verhelpen. Wij waren in ieder geval erg tevreden met het grotere bereik van ons wifi-netwerk. Wees er wel van bewust dat het 'maar' om een repeater gaat. Een repeater pakt het draadloze signaal eerst op en vervolgens stuurt het een draadloos signaal door. Hierdoor zal de maximale snelheid minimaal zijn gehalveerd. Toch blijven repeaters interessant voor mensen die het vooral gaat om het vergroten van de het wifi-bereik want vergeken met andere oplossingen zijn het kleine en simpele apparaten.

Technische Specificaties

Netvoeding: 100~240V

Fitting: E26, E27, B22, GU10

Stroomverbruik: 7,5W (led + wifi-repeater), piekwaarde 9W

Kleur: wit

Afmetingen: 120 mm hoog, diameter 60 mm

Gewicht: ongeveer 290 g

Led-lamp

Vermogen: 6 watt

Luminantie: 470 lumen

Hoek lichtstraal: 225 graden

Kleurtemperatuur: 3000K – warm wit

Dimmen via app (niet via externe dimmer)

Wifi-repeater:

Wifi-standaard: IEEE 802.11b/g/n

Vermogen: 1,8 watt (stand-by), 2,8 watt (maximale belasting)

2T2R MIMO-techniek (twee zenders en twee ontvangers)

Versleuteling: 64/128 Bit WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2

Type versleuteling: WEP64/WEP128/TKIP/AES

Maximale afstand tussen router en Boost wifi-repeater : 35 meter

(in de buurt van zichtlijn, afhankelijk van omstandigheden en netwerk)

en Boost : 35 meter (in de buurt van zichtlijn, afhankelijk van omstandigheden en netwerk) Voor nog meer specificaties bezoek je de officiële pagina van Sengled Boost

