Modemrouters van internetproviders getest

Nieuws|De Consumentenbond publiceert nieuwe testresultaten over modemrouters. Een modemrouter voorziet jouw woning van internet en wifi. Voor de test is het wifi-onderdeel grondig getest zodat je modemrouters kunt vergelijken met losse routers uit de winkel.

Update januari 2018

Hieronder vind je een nieuwsbericht uit 2014 over de beste modemrouters van providers. De informatie is inmiddels verouderd. Kijk voor de actuele stand van zaken op onze pagina over modemrouters waar je een tabel vindt die continu en automatisch wordt bijgewerkt met de laatste testgegevens.

Top 3

De top 3 uit de test modemrouters wordt aangeboden door de providers Helden Van Nu, Scarlet, Solcon, XS4All en Ziggo *.

Als we naar de gehele test kijken, dan valt het op dat de eindoordelen behoorlijk uit elkaar liggen. De modemrouters van providers Online en Tele2 scoren net boven een 5,5 terwijl de hoogst scorende concurrent een 7,1 scoort. Dat is niet voor niets, de apparaten van Online en Tele2 doen het vooral een stuk slechter als het gaat om de snelheid. Zowel via wifi als via de netwerkpoorten.

Nadelige aanpassingen en uitgeschakelde functies

Wat ook opvalt is dat veel providers modemrouters aanpassen voordat ze bij de abonnee geïnstalleerd worden. Dit komt dan in het nadeel uit voor de abonnee:

Uitgeschakelde usb -poorten, ze zitten er nog wel op, maar ze werken niet meer.

-poorten, ze zitten er nog wel op, maar ze werken niet meer. Instellen van een gastnetwerk wordt onmogelijk gemaakt.

wordt onmogelijk gemaakt. Dual-band is aangepast zodat wifi maar op één band tegelijkertijd werkt.

Het is jammer dat providers functies uitschakelen, misschien doen ze dit om de druk op hun helpdesk te verlagen. Als je uitgeschakelde functies toch wilt gebruiken, dan ben je genoodzaakt om een losse router aan te schaffen. Dit kan ook een goed idee zijn als je modemrouter op een ongunstige plek in huis staat. Je mag hem doorgaans niet zomaar 10 meter uit de buurt van de hoofdaansluiting zetten om een betere wifi-dekking in heel je huis te krijgen.

* De Consumentenbond heeft de meest voorkomende modemrouters getest. De test geeft een goed beeld van de kwaliteit van de geleverde modemrouter. Maar het blijft een momentopname en sommige providers leveren ook andere minder gangbare modemrouters.