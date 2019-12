TP-Link Deco M5 (mesh/multiroom-wifi)

Update december 2017

Onze 1e indruk over de TP-Link Deco M5 lees je hieronder. Daarnaast hebben we de TP-Link Deco M5 laten testen door ons lab. De resultaten zijn bekend en daarom hebben we in december 2017 de testresultaten van de TP-Link Deco M5 Single Pack gepubliceerd in onze vergelijker routers.

Concurrentie is goed

De TP-Link Deco M5 is een mesh-oplossing en kost ongeveer de helft van de Linksys Velop. De adviesprijs van €269 blijft veel geld, maar als prijzen blijven dalen dan komt mesh in het bereik van steeds meer consumenten. We moesten de Deco's dichter bij elkaar zetten, waardoor een kleinere wifi-dekking overblijft. Daarna draaide het wifi-netwerk zonder problemen.

Je kunt Deco M5 met de smartphone-app makkelijker installeren dan je alarmklok. Dat is fantastisch, maar je bent afhankelijk van de app, waardoor we ons afvragen of je de Deco over 5 jaar nog goed kunt beheren.

Via de app beheer je ook Deco Antivirus. Handig voor je slimme apparaten, maar geen totaaloplossing. En wil je het na 3 jaar blijven gebruiken, dan moet je ervoor betalen.

Mesh

Mesh belooft de prestaties en flexibiliteit van je wifi-netwerk enorm te vergroten. Deco M5 is voor TP-Link het eerste product met ondersteuning voor mesh op de Nederlandse markt. TP-link verwacht het product in juni te leveren aan de winkels.

Update 16 juni: de Deco M5 is op dit moment alleen te bestellen met als leverdatum vrijdag 23 juni. Naar verwachting is de set na de 23e direct leverbaar.

Toegankelijker

Door de lagere prijs van de Deco komt mesh-technologie binnen bereik van een grotere groep consumenten. Dat geldt niet alleen voor de Deco M5 zelf, de prijzen van concurrenten beginnen ook langzaam te dalen.

De Deco M5 (3-pack) kost €269. Je kunt hem uitbreiden met een Deco M5 (1-pack) van €99. Dat is behoorlijk veel geld voor een wifi-oplossing, maar het is al een stuk goedkoper dan de mesh-oplossingen van de concurrentie. Daar kosten vergelijkbare oplossingen tussen de €400 en €500.

Uitpakken

De Deco M5 is een set van 3 kleine routers die veel weg hebben van mooi vormgegeven witte rookmelders inclusief (uitschakelbaar) ledje. Je moet ze echter niet aan het plafond, maar gewoon op hun voetjes plaatsen.

De ronde Deco's zijn compact, de diameter komt net niet overeen met die van een CD. Je plaatst ze zonder schaamte in het zicht op een koffietafel of bureau. In de doos vind je, naast de 3 Deco-routers, een platte ethernetkabel, 3 stroomnetadapters en een korte handleiding.

Makkelijke installatie

Routers staan niet bekend om hun eenvoudige installatie, maar dat lijkt sinds de introductie van mesh-routers te zijn veranderd. De installatie van de TP-Link Deco M5 is minstens even eenvoudig als die van de Velop. Ook nu moet je een smartphone-app downloaden die je stap voor stap helpt via tekst en afbeeldingen.

Zodra je de app start wordt je geholpen om met de Deco te verbinden, dat gaat via Bluetooth. In tegenstelling tot de meeste routers maak je geen gebruik van je computer en hoef je niet na te denken over IP-adressen.

Je kunt de Deco-set alleen installeren via de Engelstalige app. Volgens TP-Link komt de app ook in het Nederlands beschikbaar. Je kunt de app alleen gebruiken na registratie. Dat zien we liever niet vanwege de voorwaarden die je moet accepteren.

We vroegen TP-Link waarom registratie geen keuze is. Het bedrijf gaf aan dat je dan de Deco niet kunt beheren vanaf een externe locatie, bijvoorbeeld je werk of op vakantie. Daar zijn we het niet mee eens.

Wij vinden dat consumenten de keuze moeten hebben om de app zonder registratie te kunnen gebruiken. Niet iedereen vindt het nodig om zijn router van afstand te kunnen beheren.

5 jaar later

De Deco M5 is voor installatie en beheer volledig afhankelijk van een app. De webinterface is in zijn geheel niet aanwezig. En dat kan in de toekomst een probleem worden. Het is gebruikelijk om meer dan 5 jaar te doen met dezelfde router.

Maar 5 jaar is een lange tijd voor technologie. Je smartphone heeft dan een nieuwer besturingssysteem (iOs/Android) en het is te hopen dat TP-Link de Deco-app blijft ondersteunen zodat hij blijft werken. Zonder app kun je je Deco M5 niet beheren of opnieuw installeren. TP-Link sluit niet uit dat er op termijn toch een webinterface wordt toegevoegd aan de Deco. Dat zal dan aan een nieuwe firmware worden toegevoegd.

Antivirus ingebouwd

Met de ingebouwde antivirus belooft TP-Link alle aangesloten apparaten te beschermen tegen virussen en malware. Iedereen wil ransomware en cryptoware voorkomen. Door de belofte denk je misschien dat antivirus op je computer niet meer nodig is. Het tegendeel is waar.

Antivirus op je computer blijft belangrijk. De beveiligingssoftware op je computer doet namelijk meer dan mogelijk is via de Deco, denk bijvoorbeeld aan het continu checken of er wijzigingen worden uitgevoerd op je systeem. Hierdoor worden ook onbekende bedreigingen geïdentificeerd.

Antivirus op je router is echter wel nuttig voor al je apparaten die zelf geen beveiligingssoftware kunnen draaien. Vaak slimme apparaten of Internet of things genoemd. Denk aan apparaten met en internetverbinding zoals beveiligingscamera's, slimme meters en zelfs wasmachines.

Maar het is geen alles-in-1-oplossing. Dat is jammer, want na 3 jaar gratis gebruik moet je een abonnement afsluiten waarvan de kosten nu nog niet bekend zijn. Omdat Deco geen alles-in-1 oplossing biedt moet je alsnog een virusscanner installeren op je computer. En goede virusscanners kosten geld.

Hoe werkt de Deco M5?

We hebben de Deco M5 (3-pack) minstens 3 weken geprobeerd, zowel thuis als op kantoor.

Elke keer als een nieuw apparaat verbinding maakt krijg je eenmalig een melding op je telefoon. Andere meldingen op de telefoon gaan over nieuwe firmware en maandelijkse rapportages. De meldingen kun je ook uitschakelen.

Vreemd genoeg krijg je geen melding als 1 van de routers contact verliest met het netwerk. Zit je toevallig in de Deco-app, dan krijg je wel meteen te zien wanneer er iets misgaat. De icoon van de desbetreffende router kleurt dan rood. Maar wat je vervolgens moet doen is niet zo duidelijk.

Tijdens het gebruik van de app viel op er een beperkt aantal instelmogelijkheden zijn, maar alleen de liefhebber mist waarschijnlijk de geavanceerde mogelijkheden. TP-Link zegt mogelijkheden toe te voegen door het aanbieden van nieuwe firmware. Genoemd wordt het toewijzen van IP-adressen en port forwarding. Het wijzigen van de aanwezige instellingen gaat erg makkelijk. Denk aan het aanpassen van ouderlijk toezicht of het uit- of inschakelen van antivirus.

Voor een goede werking moesten we de Deco's dichter bij elkaar zetten dan we eerst dachten. In ons rijtjeshuis hadden we er in eerste instantie 1 Deco op elke verdieping geplaatst (begane grond, 1e verdieping, zolder). Uiteindelijk stond er 1 op de begane grond en de overige stonden op de 1e verdieping. Daarna verloren ze geen contact meer met elkaar.

Meestal waren er 5 of meer apparaten tegelijkertijd verbonden met het TP-Link-systeem. We haalden tussen de 200 en 300 Mbps met ons internetabonnement van 300 Mbps. Niet altijd de max, maar momenteel is de snelheid meer dan genoeg voor de meeste gebruikers.

Ter verduidelijking, als 1 gebruiker kijkt naar Netflix in de hoogste kwaliteit dan is er minimaal 25 Mbps nodig. Met 4 heb je genoeg aan 100 Mbps.

Specificaties

Klasse: AC1300

Klasse: Bandbreedte : 400 Mbps 2,4 GHz + 867 Mbps 5 GHz

: 400 Mbps + 867 Mbps Wifi-banden: Dual-band 802.11ac

Beveiliging: WPA-PSK/WPA2-PSK

Bluetooth: 4.2

Ethernetpoorten: 2 x WAN/LAN (per router/node)

USB : 1 x type-c (per router/node)

: 1 x type-c (per router/node) Knoppen: 1 x resetknop aan de onderzijde (per router/node)

Ouderlijk toezicht

Ingebouwde antivirus, na 3 jaar abonnementskosten (kosten nog onbekend)

Minimale eisen smartphone/tablet: iOS 8.0, Android 4.3, Bluetooth 4.0

Afmetingen: 120 x 38 x 120 mm

EAN: 6935364080839 (3 stuks), SKU: Deco M5 (3-pack)

