Eerste indruk|De TP-Link Deco M9 Plus is een multiroom wifisysteem waarmee je overal in huis goed ontvangst moet kunnen krijgen. Het bereik zou nog groter zijn dan bij de Deco M5, klopt dat?

Conclusie: groot bereik

In vergelijking met de Deco M5 heeft de Deco M9 Plus een indrukwekkend bereik. De kleine routers konden verder uit elkaar worden gezet waardoor het bereik groter werd. Het is dus mogelijk om meerdere kamers van een goed signaal te voorzien, al moesten we wel zelf controleren of de snelheid goed is.

Voor de TP-Link Deco M9 Plus betaal je zo’n €370 voor 3 kleine routers. Dat is een stuk duurder dan één losse router, maar voor een set meshrouters geen verrassende prijs. Of dat het geld waard is, is afhankelijk van jouw situatie. Begeeft jouw woning zich in een drukke omgeving met veel andere signalen? Of is het wifisignaal vanuit de hoek van je huis lastig te verspreiden met een gewone router? Dan kan de Deco M9 Plus een uitkomst bieden. Ook het gebruiksgemak zal voor veel mensen een verademing zijn ten opzichte van een gewone router.

Grote broer

De TP-Link Deco M9 Plus is de grote broer van de Deco M5. Bekijk daarom ook zeker de eerste indruk van de TP-Link Deco M5. De Deco M5 heeft ongeveer de grootte van een cd’tje en de M9 plus is net een slagje groter. We leenden de M9 Plus van TP-link voor deze eerste indruk. De belangrijkste verschillen:

TP-Link Deco M9 Plus TP-Link Deco M5 Dekking volgens fabrikant 600 m² 420 m² Grootte (diameter) 14,4 cm 12 cm Adviesprijs €370 €270

Makkelijk installeren, met kleine minpuntjes

Het installeren van een router kan een vervelende klus zijn met lastige termen en onbegrijpelijke instructies. Bij de meshrouters van TP-link is dit gelukkig niet het geval. Via een app op je smartphone word je aan de hand genomen bij de installatie waardoor je binnen een mum van tijd een goed werkend wifinetwerk hebt aangesloten.

De installatie ging gemakkelijk, maar er zijn zeker nog punten waar het systeem op verbeterd kan worden.

De routers moesten allemaal stuk voor stuk geüpdatet worden na installatie. Maar tijdens de installatie lukte het niet om één van de routers te updaten. Om de update te laten slagen moesten we opnieuw beginnen en de router zonder update aan de netwerkkabel hangen.

De app geeft per router aan of hij goed werkt. ‘Deco werkt goed’ staat er dan in de app. Helaas merkten we dat het signaal toch erg tegenviel en de router in sommige gevallen toch beter dichter bij elkaar gezet konden worden. De Deco M5 gaf daar bij installatie wel een melding van. Die zagen we niet bij de Deco M9 plus, terwijl een snelheidsmeting liet zien dat we slechts 8 Mbps haalde uit onze snelle internetverbinding van 400 Mbps.

haalde uit onze snelle internetverbinding van 400 Mbps. De routers hebben geen standaardwachtwoord. Bij installatie kies je als gebruiker zelf een wachtwoord. Hierbij geeft de app geen tips en zijn er nauwelijks eisen aan het wachtwoord. Gebruikers kunnen hierdoor onbewust onveilige wachtwoorden instellen die makkelijk gekraakt kunnen worden.

De router kan alleen via de app geïnstalleerd worden.

Smart hub

Daarnaast biedt de Deco M9 Plus ook ondersteuning voor verschillende slimme apparaten zoals lampen, schakelaars en slimme thermostaten. Zo zijn bijvoorbeeld de lampen van Philips Hue en de thermostaat van Google Nest te verbinden. Via Zigbee en andere draadloze technieken kunnen deze apparaten verbinding maken met het netwerk in je huis. Het aan- en uitzetten van je lampen kan dan ook gelijk in de Deco-app. Helaas hebben we dit niet zelf kunnen testen.

De app heeft ook uitgebreide opties om verbonden apparaten te beheren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je het internetgebruik van je kinderen wilt beperken. Je kunt de verbinding per apparaat op bepaalde momenten onderbreken of bepaalde type websites blokkeren. In de router zit ook ingebouwde antivirus. Die beveiliging maakt internetten veiliger, maar het is geen alles-in-éénoplossing.

