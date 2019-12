TP-Link introduceert mobiele Wi-Fi-hotspot

Nieuws|TP-Link introduceert de TL-MR3020. Het mobiele netwerkapparaatje met een adviesprijs van €41 biedt plek voor een 3G-mobielinternetmodem (in USB-stickformaat). De TP-Link deelt vervolgens de (3G) internetverbinding van de telefoon - via zijn Wi-Fi-netwerkje - met laptops en tablets in de nabije omgeving.

De TP-Link lijkt een uitkomst voor die plekken waar je wel snel mobiel internet hebt (3G), maar geen Wi-Fi. Denk aan een camping of een jachthaven. Als je dan met twee of meer laptops of tablets wilt internetten, zou dat via deze TL-MR3020 moeten lukken.

We vragen ons wel af of de gedeelde 3G-verbinding hier geen lange wachttijden geeft en dus traag opbouwende webpagina’s; we hebben het apparaatje nog niet in gebruik gehad. Het is ook de vraag of het apparaatje zomaar overweg kan met de usb-sticks die je van onder meer KPN en Vodafone krijgt bij een ‘laptop internet-abonnement’.

TP-Link heeft nog een handigheidje: je kunt het apparaat aansluiten op een stroomadapter, maar ook op een laptop. Op een laptop deel je de bestanden met andere gebruikers in het netwerk, als je dat instelt.

Bron: TP-Link