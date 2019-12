TP-Link Touch P5

Eerste indruk|De Touch P5 van TP-Link is een draadloze router met een aanraakscherm waarmee je de router zonder pc of een ander apparaat kunt instellen. Het scherm blijkt een handige innovatie.

Conclusie

De Touch P5 is de eenvoudigst te installeren router die je op dit moment kunt kopen. Dit komt door het aanraakscherm bovenop. Naast makkelijke installatie, biedt de router handige instellingsmogelijkheden op het scherm, die goed van pas kunnen komen bij het dagelijkse gebruik. Maar om daar optimaal gebruik van te maken, stelt het wel enige eisen aan de plaatsing van het apparaat, want je moet er dan gemakkelijk bij kunnen.

Met uitzondering van het aanraakscherm is de Touch P5 verder een standaard 802.11ac-router; momenteel de snelste routerstandaard. Mét draadloze snelheden die in de praktijk maximaal zo’n 300 Mbps bedragen, een snelheid die je mag verwachten bij deze techniek.

Installatie met aanraakscherm

Installatieprocedures voor routers zijn de afgelopen jaren steeds eenvoudiger geworden. Onder andere door de opkomst van apps waarmee dit mogelijk is vanaf een mobiel apparaat. TP-Link gaat echter nog een behoorlijke stap verder, door bij de Touch P5 te kiezen voor een aanraakscherm. Daardoor heb je helemaal geen mobiel apparaat of computer meer nodig om de router te kunnen installeren.

Stap voor stap

Als je de router voor het eerst opstart, komt meteen de installatiehulp in beeld. De installatiehulp leidt je stap voor stap door de procedure heen. Na het doorlopen van deze procedure is er verbinding met internet. De beide draadloze netwerken die het tegelijk uitstraalt (het zogenaamde 'dual-band': 2,4 en 5 GHz) zijn voorzien van een zelfgekozen wachtwoord. Loop je deze installatiestappen niet door dan is het wifi-signaal overigens ook al beveiligd met een wachtwoord dat je onderop de router vindt. Het wachtwoord voor toegang tot het aanraakscherm kun je ook aanpassen tijdens de eerder genoemde installatiestappen.

Het aanraakscherm reageert over het algemeen erg goed op invoer met de vingers, al zijn de kijkhoeken zeker niet wat je inmiddels gewend bent van moderne smartphones.

Dagelijks gebruik

Naast hulp bij installatie, kun je het aanraakscherm (met een diagonaal van 4,3 inch) voor nog talloze andere zaken inzetten. Zo geeft het bijvoorbeeld aan of alle kabels correct verbonden zijn. Heb je geen internet en zie je niet op het schermpje staan dat er iets niet goed is aangesloten? Dan ligt het probleem in ieder geval niet bij de router, maar waarschijnlijk bij het modem en/of de provider.

Verder kun je via dit scherm snel zien welke apparaten er op ieder gegeven moment verbonden zijn en kun je aangeven welke van die apparaten voorrang moeten krijgen. Geef je jezelf voorrang, dan ben je altijd verzekerd van een goede verbinding. Ook het in- of uitschakelen van het gastnetwerk kun je via het aanraakscherm doen. Apparaten met een druk op de knop verbinden via WPS (Wifi Protected Setup, een methode om simpel een apparaat aan het draadloze netwerk toe te voegen) kan eveneens via het scherm, al is een fysieke knop op de router handiger, want dat is sneller.

Kinderen

Als je wilt voorkomen dat je kinderen de verkeerde dingen bekijken op het internet, dan kun je via het aanraakscherm aangeven welke steekwoorden moeten worden geblokkeerd. Daarnaast kun je hier een maximale tijdsduur met de verbinding van hun apparaten instellen.

Engels

TP-Link heeft nog niet - via een update van het besturingssysteem (zogeheten firmware) - voorzien in een Nederlandse vertaling van zowel de webinterface als de teksten op het aanraakscherm. Alle teksten zijn dus in het Engels.

Plaatsing

Op zich zijn er best veel nuttige toepassingen te bedenken voor het aanraakscherm. De Touch P5 vergt echter wel een iets andere benadering door eindgebruikers. Als je alle mogelijkheden echt wilt gebruiken, dan kun je hem niet meer ergens wegstoppen waar hij niet opvalt. Je moet er immers goed bij kunnen. En voor een sterk draadloos signaal is het hoe dan ook een goed idee om de router uit de meterkast te halen. Maar een prominente plaats ergens aan de muur in de woonkamer zal voor veel mensen een brug te ver zijn, ondanks het volgens TP-Link 'elegante ontwerp'.

Nuttig

Ook als je al een modemrouter hebt van de provider met een geïntegreerde wifi-zender kan het nuttig zijn een losse draadloze router te kopen. Je kunt er dan een beter netwerk of een tweede draadloos netwerk mee creëren (op zolder bijvoorbeeld). Lees hoe je een losse router combineert met de modemrouter van je provider.

Testresultaten

Hierboven las je onze eerste indruk. Ben je benieuwd naar de uiteindelijke testresulaten of technische specificaties? We hebben de TP-Link Touch P5 inmiddels getest.

