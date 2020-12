Ubiquiti Amplifi Instant (mesh/multiroom-wifi)

Het merk Ubiquiti heeft de Amplifi Instant op de markt gebracht. De Amplifi Instant is zowel los als in een duo set met router en steunpunt verkrijgbaar. Wij probeerden een setje enkele weken thuis uit. Lees verder voor onze ervaringen.

Conclusie

We hebben Ubiquiti Instant mesh enkele weken geprobeerd in een nieuwbouwhuis met veel beton. De set bleek eenvoudig te installeren en gaf stabiele meshoplossing met prima wifibereik.

De installatie

De eerste installatie is dankzij het meegeleverde stappenplan op de Engelstalige Amplifi app zo gedaan. De verdere installatie en het beheer wordt ook gedaan via deze app. Een smartphone of tablet is helaas verplicht om de app te kunnen draaien. Het viel ons op dat de iOS Amplifi app niet mooi schaalt op een iPad, waardoor alles nogal klein wordt weergegeven. Gelukkig is er wel omheen te werken.

De app levert tijdens het eerste gebruik wat verwarring op omdat er in de App Store en de app zelf afbeeldingen van andere Amplifi apparaten worden getoond. De app biedt de mogelijkheid om eenvoudig een gastnetwerk voor bezoekers aan te maken en je kunt diverse gebruikersgroepen met beperkte toegangstijden of toegangsuren instellen.

De app helpt bij de plaatsing van de router en bijbehorend(e) wifisteunpunt(en), zodat je een betrouwbaar wifinetwerk in huis krijgt.

Veruit de meeste instellingen in de app zijn standaard goed ingesteld voor de meeste gebruikers en kunnen dus ongewijzigd blijven. Een uitzondering hierop is de instelling van de verlichting van de router en het extra steunpunt, want deze staat standaard behoorlijk fel ingesteld.

Het dagelijks gebruik

Nadat de installatie is voltooid hoeft er niet meer omgekeken te worden naar het systeem. De installatie gaf in een betonnen nieuwbouwhuis overal voldoende bereik en snelheid via wifi.

De kracht van het systeem zit in de stabiele wifiverbinding en dat er geen instellingen hoeven te worden gewijzigd tijdens het dagelijks gebruik. Deze eenvoud en kracht komen echter wel tegen een relatief hoge prijs, er zijn goedkopere meshoplossingen op de markt. Deze meerprijs wordt deels, maar zeker niet helemaal, goedgemaakt door het langdurig aanbieden van uitstekende updates, software- en live klantondersteuning via de app.

