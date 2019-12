Quicktest wifi-access points

De Consumentenbond heeft in een quicktest 11 access points vergeleken. Deze wifizenders werden getest op snelheid en bereik. Het installatiegemak is beoordeeld aan de hand van de handleiding en beschreven installatiemethode.

De snelheid van wifi (bij het downloaden) is gemeten bij 10 meter afstand van de zender, zonder tussengelegen obstakels. Het snelste accesspoint is ruwweg 2 keer zo snel als de traagste! Bekijk de testresultaten en kies voor het beste accesspoint!

Muren en vloeren

De snelheid van een access point is afhankelijk van veel factoren. Vooral het aantal en soort muren en vloeren zijn van invloed. Twee dikke vloeren van gewapend beton is een te grote opgave voor de meeste routers. Ook al is de in onze tests behaalde snelheid slechts een indicatie, sommige access points doen het duidelijk beter dan anderen. De modellen die als beste uit onze quicktest komen zijn daarnaast ook relatief eenvoudig te installeren.

Wil je verzekerd zijn van een makkelijk te installeren en goed werkende acesspoint?

Direct het beste accesspoint kiezen? Bekijk de testresultaten.

Bekijk ook hier hoe je thuis je internetverbinding kunt versnellen!

Onafhankelijke test

Wij hebben de access points geheel onafhankelijk getest. Wij financieren alle tests door contributies die we van onze leden krijgen. Zo zijn we niet afhankelijk van bedrijven en overheid en kunnen we geheel onafhankelijk testen. Je kunt dus volledig op onze testresultaten vertrouwen.

Bekijk de testresultaten en ontvang écht betrouwbaar en onafhankelijk advies.