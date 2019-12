Wifi-modems en routers getest in november

In november testten we 8 modellen, waarvan 5 uit de winkel en 3 bij een internet- of alles-in-1-abonnement geleverd worden door providers. Hierbij de opvallendste resultaten uit de test.

Uitzonderlijk goede wifi-modem

De wifi-modems worden geleverd door Fiber, Kliksafe, Stipte, Plinq, Ziggo en XS4All. De AVM FRITZ!Box 5490 heeft het uitzonderlijk goed gedaan en die hoort bij bepaalde abonnementen van Fiber, Stipte, Plinq en XS4All. Nooit eerder deed een wifi-modem het zo goed. En dat is goed nieuws, want gemiddeld doen wifi-modems van providers het slechter dan de los verkrijgbare routers uit de winkel.

Routers van €30 tot €435

De prijzen van de los verkrijgbare routers liggen ver uitelkaar, de goedkoopste router kost €30 terwijl de duurste €435 kost. De goedkope router is de Asus RT-N12E, hij scoort net aan een voldoende in de test, net als vergelijkbare routers. Dit soort goedkope modellen zijn vooral handig om een draadloos netwerk uit te breiden, maar bieden vaak onvoldoende om een gemiddeld huis van goed wifi te voorzien.

De dure router is de Linksys EA9500 en haalt een hoog testoordeel, maar het is niet genoeg voor een Beste Uit de Test predicaat. Nog opvallender is dat je voor ongeveer €130 routers koopt die minstens even goed presteren.

Vergelijk de resultaten

