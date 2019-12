Deel XS4All klanten met AVM Fritz!Box 7581 heeft storing met telefonie - update

Problemen verholpen?

Update 4 december: voor de Fritz!Box is een firmwareupdate uitgebracht. Versie 7.01 lijkt alle problemen op te lossen. XS4All-klanten krijgen de nieuwe firmware automatisch binnen. Anderen vinden de downloadlink op onze productpagina onder het kopje firmware.

Heb je toch nog problemen? Laat het weten via onze community of plaats een review.

Signaal uit de community

Het eerste signaal kwam op 10 februari 2018 binnen op onze Consumentenbond-community. Hier meldt een betrokken deelnemer dat hij is overgestapt naar een snellere verbinding van XS4All en om die snelheid te kunnen halen was de nieuwe 7581-modem vereist. Dit leek geen probleem, want hij had al goede ervaringen met andere AVM modems.

Jammer genoeg bleek dat het nieuwe modem problemen heeft met DECT en mogelijk ook andere stabiliteitsproblemen. Denk aan wegvallende verbindingen, kraken, ruis, telefoons die zich niet registreren op het basisstation en andere problemen.

Later meldden zich andere Fritz!Box 7581-gebruikers met DECT-problemen. De eerstvolgende verwees naar een gebruikersforum van XS4All-klanten, waar de eerste klacht over de 7581 al meer dan een jaar geleden is geplaatst!

Reacties AVM en XS4All

Dat de problemen al zo lang duren is verwonderlijk. Zowel XS4All als AVM staan niet bekend als bedrijven waar veel problemen spelen. Omdat er meldingen binnen blijven komen heeft de Consumentenbond contact opgenomen met zowel AVM als XS4All.

Reactie AVM

AVM reageerde 14 februari telefonisch. Er wordt onderkend dat sommige 7581's problemen hebben in combinatie met DECT. Sinds kort heeft AVM alternatieve firmware (versie 06.85 build 50446) die alleen beschikbaar is voor mensen met deze specifieke klacht. De firmware heeft mogelijk een workaround (dat is dus nog niet zeker) en logt daarnaast extra (zogenaamde) debug-informatie. De debug-informatie wordt met de klant gedeeld die deze vervolgens weer kan delen met AVM.

AVM zegt dat het testen wel degelijk zin heeft en voegt ook toe dat de alternatieve firmware mogelijk een workaround bevat.

Reactie XS4All

XS4All reageerde op 16 februari via e-mail. Het komt erop neer dat er helaas nog niets valt te zeggen over een oplossing of de termijn waarop deze is te verwachten. Ook zou een monteur sturen geen zin hebben omdat de problemen niet continu spelen, waardoor de zoektocht lastig is. XS4All geeft aan dat hun helpdesk graag helpt bij het installeren van de firmware.

XS4All benadrukt dat ze hier samen met AVM bovenop zitten, maar de oorzaak moet eerst 'in het wild' gevonden worden. In testopstellingen is het probleem nog niet opgetreden.

XS4All benadrukt dat de AVM Fritz!Box 7581 het enige modem is dat 'pair bonding' mogelijk maakt op hun netwerk (pair bonding maakt een hogere snelheid mogelijk via de telefoonkabel). Het is niet toekomstvast om terug te gaan naar een model dat die functionaliteit niet heeft. Daarom is besloten te wachten op een oplossing voor het probleem.

Update 21 februari: XS4All zegt dat de firmware (versie 06.85 build 50446) inderdaad een workaround voor problemen bevat. XS4All heeft een lijst bijgehouden van klanten met problemen. Het modem van deze klanten krijgt sinds 20 februari automatisch de update, tenzij ze hun modem zo hebben ingesteld dat het 'pushen' van updates uit staat. Klanten die zich vanaf nu bij de helpdesk melden met het probleem, krijgen vrijwel direct de nieuwe firmware.

Reacties vanuit de community

Gebruikers vanuit de Consumentenbond-community reageren teleurgesteld op berichten van AVM en XS4All. Zo geven ze aan dat het probleem al te lang speelt en dat ze geen zin meer hebben in testen. Ook posten verschillende gebruikers dat het thuisfront er langzamerhand genoeg van krijgt.

Wat kun je doen?

Heb je ook problemen met de AVM Fritz!Box 7581? AVM en XS4All werken zoals gezegd aan een oplossing. Hieronder een overzicht van de dingen die je in de tussentijd kunt doen.

Overweeg het installeren van de alternatieve firmware om bij te dragen aan een oplossing. Neem hiervoor contact op met XS4All of (als je geen XS4All-klant bent) met AVM. We zijn benieuwd hoe de test verloopt. Als je meedoet kun je ons op de hoogte houden via de community.

Plaats een klacht op Klachtenkompas over XS4All.

Overweeg je aan te melden voor ons internetpanel (dat ook toegankelijk is voor niet-leden) hier kun je jouw oordeel over XS4All kwijt.

Bekijk wat je rechten zijn en volg de stappen op onze pagina Problemen met je provider als je niet goed wordt geholpen.

