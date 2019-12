Eerste indruk|Browsen zonder reclamebanners, op al je computers, tablets of smartphones in huis? Zonder gedoe met adblocker-software? De Zenrouter levert dit comfort. Het is een merkwaardig, zelfs geheimzinnig kastje. Maar het kastje doet wat het belooft. Op dit moment althans.

Richtprijs € 60 (plus €7 verzendkosten)

Conclusie

De Zenrouter is - anders dan de naam doet vermoeden - geen router. Het is slechts een losse wifizender ('access point') die je met de modemrouter van je provider verbindt. Via het wifinetwerk 'Zenrouter' ontvang je webpagina's waaruit automatisch de meeste reclamebanners zijn gefilterd. Je hebt dus geen aparte adblocker meer nodig op je apparaten!

Bij een steekproef lijkt het filteren goed te werken. Je kunt echter niets instellen in de Zenrouter en er is geen enkele inlogmogelijkheid gedocumenteerd. Er is dus ook helemaal geen mogelijkheid (zelf) de werking van de filters aan te passen.

Stel dat websites in de toekomst adblocker-blockers gaan toepassen. Dan kun je met de Zenrouter zulke sites dus niet uitzonderen van het filteren (dit kan met adblocker software wel). Deze websites zijn dan niet meer te gebruiken. De producent belooft wel (op afstand) het filtersysteem zo goed als mogelijk aan te passen 'als de advertentienetwerken van strategie veranderen'. Maar dat klinkt niet als een harde garantie dat dit altijd goed zal blijven gaan. De aanschaf van de Zenrouter is dus een beetje een gok.

Installatie

De installatie van de Zenrouter (te bestellen via Zenrouter.nl) heeft weinig om het lijf. Je verbindt het apparaat met het meegeleverde netwerkkabeltje aan de eigen router, stopt de stroomadapter in het stopcontact en klaar. Hierna kun je met al je wifi-apparaten inloggen op het draadloze netwerk 'Zenrouter' (het wifi-wachtwoord staat onder op het apparaat) om webpagina's te bekijken, met inderdaad veel minder reclamebanners.

De Zenrouter werkt zo simpel en effectief als beloofd en we hadden ook geen last van 2 wifizenders in 1 kamer (die van de modemrouter en die van de Zenrouter). Meerdere wifizenders kunnen elkaar soms 'wegdrukken' uit de ether.

Voor de techneuten: de Zenrouter is een moderne wifizender die de b/g/n/ac-techniek ondersteunt en op 2 frequentiebanden tegelijk actief kan zijn (2,4 en 5 GHz).

Internetervaring

Het effect van de Zenrouter op de internetervaring is vrij groot:

Er worden veel minder reclamebanners weergegeven, zodat deze je niet afleiden.

Webpagina's laden veel sneller (ongeveer 2,5 keer zo snel bij pagina's met veel banners).

Omdat de Zenrouter de advertentienetwerken filtert, krijg je geen banners meer te zien die je 'achtervolgen' (met reclame voor producten waar je eerder naar hebt gezocht op internet).

De advertentienetwerken kunnen veel minder gegevens van je vastleggen en dat is goed voor je privacy.



Laadtijden homepage in sec. Zenrouter Andere wifizender Mijnwoordenboek.nl 1 3 Nu.nl 1 4 Nujij.nl 1 5 Marktplaats.nl 1 7 Volkskrant.nl 1 8 Spitsnieuws.nl 1 9 Autoweek.nl 1 9 Buienradar.nl 2 5 Vice.com 3 4 Fok.nl 3 7 Ad.nl 3 17 Rtlnieuws.nl 5 5 VKmag.com 5 11 Weeronline.nl 5 11 Voetbalzone.nl 5 18 Nrc.nl 9 7 GEMIDDELD 2,8 8,25

Niet dramatisch sneller

De Zenrouter laat je sneller surfen, al is de versnelling niet dramatisch.

We deden een serie snelheidsmetingen met 2 Windows-laptops.

We namen de homepages van 16 populaire websites die veel advertentiemateriaal bleken te hebben in onze eerste indruk van adblockers voor iOS 9.

van 16 populaire websites die veel advertentiemateriaal bleken te hebben in onze eerste indruk van adblockers voor iOS 9. We bezochten deze homepages op de eerste laptop via de Zenrouter (met adblocker ) en op de tweede laptop via een gewone wifizender (zonder adblocker).

op de eerste laptop via de Zenrouter (met ) en op de tweede laptop via een gewone wifizender (zonder adblocker). Op beide laptops hadden de we de add-on 'app.telemetry' in Firefox geïnstalleerd. Deze add-on meet automatisch de laadtijd van elke webpagina.

Tussen de metingen door maakten we telkens de internetcache van de laptop leeg.

De uitkomst:

Gemiddeld duurt het (compleet) laden van een homepage zonder adblocker 8,5 seconden.

Met adblocker (die in de Zenrouter) duurt het 2,8 seconden. Ongeveer een factor 2,5 keer sneller.

Het hangt van de hoeveelheid advertenties op een pagina af hoeveel sneller het laden gaat. Voetbalzone.nl en AD.nl kosten bij onze meting zonder adblocker de meeste tijd om te laden, respectievelijk 18 en 17 seconden en dat komt door de vele reclames op beide websites (dit is uiteraard een momentopname). De snelheidswinst van een adblocker is in dat geval nog groter dan een factor van 2,5 keer sneller: je houdt slechts 5 en 3 seconden laadtijd over.

De homepage van de NRC-website kost via de Zenrouter juist meer tijd om te laden. We hebben niet kunnen achterhalen waardoor dit komt.

Discussie over adblockers

Zowel buiten als binnen de Consumentenbond zijn er discussies of adblockers de Nederlandse online-journalistiek de das omdoen. Als steeds meer consumenten adblockers toepassen nemen de reclame-inkomsten van online-uitgevers drastisch af. Maar zo lang uitgevers ervoor kiezen op hun sites zeer irritante banners en privacy-schendende reclamenetwerken te gebruiken, is het te begrijpen dat consumenten zich daar tegen wapenen. Adblockers prikkelen de uitgevers om consumentvriendelijker advertenties en verdienmodellen te ontwikkelen.

