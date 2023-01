Je hebt een e-mail of brief ontvangen over de prijsverhoging van je lidmaatschap per 1 januari 2023. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen over de prijsverhoging. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de klantenservice. We zijn bereikbaar via 070 - 445 45 45 op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur.