Kwaliteit Klantenservice

Onze dienstverlening

Service aan klanten moet wat ons betreft van hoge kwaliteit zijn. Wij zetten ons voortdurend in om de kwaliteit van de dienstverlening van bedrijven stelselmatig te verbeteren. Je mag van ons verwachten dat wij ook zelf transparant zijn over ons eigen serviceniveau. Op deze pagina publiceren wij maandelijks onze kwaliteitsmetingen en de meest voorkomende klachten over onze dienstverlening. Ook informeren wij je wanneer wij problemen hebben opgelost.

Kwaliteitsmeting

Zie hieronder de cijfers van de kwaliteitsmeting van onze dienstverlening van november 2019.

Wachttijden tijdens onze openingstijden

Klantenservice telefoon 120 seconden Contactformulier Klantenservice 3,1 dagen Adviescentrum telefoon 161 seconden Contactformulier Adviescentrum 2,1 dagen

Klanttevredenheidscijfer klantenservice en adviescentrum

Cijfer op basis van continu onderzoek naar de tevredenheid van klanten over hun telefonisch contact met de Consumentenbond. 8,3

Percentage in 1 keer beantwoord

Percentage telefonische vragen aan de klantenservice en het adviescentrum dat met slechts 1 gesprek is beantwoord en afgerond. 92%

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Ondanks ons streven je zo goed mogelijk service te verlenen, kan er iets gebeuren waardoor je ontevreden bent over onze dienstverlening.

Graag lossen wij jouw klacht op. Dit gaat het snelst wanneer je telefonisch contact opneemt met onze klantenservice. Je kunt ook je klacht indienen via e-mail. We streven naar een afhandeling van klachten binnen 3 werkdagen.

Ben je ontevreden omdat we een klacht niet goed afhandelen of omdat je geen reactie krijgt? Neem dan contact op met het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

Door jouw signaal krijgen wij de gelegenheid onze fout te herstellen en onze dienstverlening te verbeteren.

Meestvoorkomende klachten over onze dienstverlening

De meest voorkomende klachten over onze dienstverlening in november 2019 gaan over:

gebruik van onze CB Reader

orders

Maand in 2019 Aantal klachten Aantal klantcontacten % klachten t.o.v. klantcontacten Januari 774 12.543 6,2 Februari 399 12.256 3,3 Maart 345 11.045 3,1 April 269 9.165 2,9 Mei 224 7.902 3,2 Juni 151 4.736 3,2 Juli 208 5.270 3,9 Augustus 146 7.103 2,1 September 213 6.809 3,1 Oktober 294 5.599 5,3 November 272 6.194 4,3 December Totaal 2.162 57.647 3,7