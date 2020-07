2 Alarmsystemen gehackt

We hebben ethische hackers 2 alarmsystemen voor thuis onder de loep laten nemen, Eminent EM8710 en Gigaset Elements. Over een alarmsysteem zijn we best tevreden. Het andere raden we af.

We kochten 2 alarmsystemen voor consumenten: Eminent EM8710 en Gigaset Elements. Ethische hackers van het security bedrijf Qbit vonden meerdere verbeterpunten. Over een alarmsysteem zijn we best tevreden. Op de ander hebben we nog wel het nodige aan te merken. Dit systeem raden we dan ook af.

Alarmsystemen

Beide alarmsystemen bestaan uit een basisstation, sensoren en een mobiele applicatie. De Gigiaset heeft daarnaast een slimme camera. Bij de Eminent krijg je ook een simkaart en tags.

Tags zijn een soort digitale sleutels waarmee je het alarmsysteem aan en uit kunt zetten. Het basisstation plaats je centraal in huis en de sensoren en camera plaats je bij deuren en ramen. Als die beweging detecteren krijg je een melding van een mogelijke inbraak.

Tekortkomingen

De belangrijkste tekortkomingen troffen we aan op het alarmsysteem van Eminent. De hackers vonden 3 manieren om het alarmsysteem uit te zetten. Zeer ernstig, maar gelukkig kon dit nooit zonder voorwaarden.

Bij een van de methodes moesten ze het mobiele GSM-nummer van het alarmsysteem kennen. Bij de andere 2 hadden ze toegang tot de tags of het signaal van de afstandsbediening nodig.

Reactie fabrikanten

Beide fabrikanten reageren snel, bevestigen de kwetsbaarheden. Ze vinden de kwetsbaarheden alleen niet zwaar genoeg om er acties aan te verbinden.

In het geval van Gigaset kunnen wij hier ons wel in vinden. De tekortkomingen van de Eminent EM870 zijn wat ons betreft nog wel een inspanning waard.

