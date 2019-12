Google Home: slimme speaker

Eerste indruk|Google Home is een slimme speaker. Dit is een luidspreker met ingebouwde spraakassistent, waarmee je Google opdrachten laat uitvoeren of andere slimme apparaten bedient. Vanaf 24 oktober is het apparaat in Nederland te koop. Wat kun je ermee?

Conclusie: kinderschoenen

Google Home is een leuke gadget voor in je huis. Vergeleken met de buitenlandse versie is de Nederlandse variant al veel handiger. Toch staat het apparaatje nog in de kinderschoenen en moet de assistent nog veel leren. Op dit moment is het nog zoeken naar de échte toevoeging aan je dagelijks leven.

Maar de komende tijd zullen steeds meer winkels en dienstverleners hun zogenoemde 'actions on Google' koppelen aan Google Home. We zijn benieuwd wat we de komende tijd gaan tegenkomen.

Boodschappen doen met Google

Door te zeggen 'Ok Google, praat met....' krijg je toegang tot een andere partij en hoor je een andere stem. Zeg je 'Ok Google, praat met Albert Heijn' dan hoor je 'Ok, ik haal Albert Heijn erbij'. Vervolgens kun je vragen wat er in de bonus is, een recept zoeken en de ingredienten op je boodschappenlijst zetten en bestellen.

Een leuke toevoeging is het zoeken van een cadeautje bij Bol.com. De assistent stelt je een aantal vragen en maakt een selectie van cadeaus. Bestellen kan nog niet. Je kunt alleen de resultaten naar je telefoon laten sturen.

Philips Hue

Ook Google en Philips hebben elkaar de hand geschud en stoppen hun producten in 1 doos. In deze 'starterkit' zit een Google Home Mini, 3 Philips Hue lampen en een hub die zorgt dat Google en de lampen met elkaar kunnen praten. Twee merken in een doos, dat is handige marketing. Maar je bent in dit geval ook goedkoper uit. De starterkit kost €190. Koop je de apparaten los, dan ben je al snel €220 kwijt.

Het aansturen van de lampen met je stem werkt heel goed. Je gebruikt commando's als 'Doe het licht aan', 'Dim de lichten' of 'Maak de lichten groen.' Ook met de N die we wel eens vergeten aan het einde van een woord (lampe), heeft ze geen moeite. Die vergeet ze zelf ook.

Netflix en Spotify

Je koppelt eenvoudig je Spotify-account aan Google Home. Daarna kun je haar opdracht geven om je favoriete playlist af te spelen. Je kunt kiezen voor een bepaald soort muziek of je vraagt om iets wat bij je stemming past. Google gebruikt haar eigen speaker voor de muziek.

Op dezelfde manier koppel je een Netflix-account aan Google Home. Daarvoor kun je een Google Chromecast gebruiken, waarmee Google Home kan praten. Geef haar de opdracht om bijvoorbeeld de nieuwste aflevering van je favoriete serie aan te zetten en je kunt op de bank gaan zitten.

Verder kun je vragen om video's over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarvoor gebruikt ze YouTube, dus heeft ze eindeloos veel mogelijkheden om aan je verzoek te voldoen.

Google Home Mini

De Google Home Mini is de kleinere versie van de Google Home. Deze speaker is net zo slim, maar een stuk goedkoper. Voor €60 heb je er een in huis. Hiermee kun je precies hetzelfde als met de grotere variant. Muziek afspelen kan de Mini ook, maar de geluidskwaliteit is wel wat minder dan die van het standaard formaat Google Home. De 2 speakers kunnen ook met elkaar praten, zodat je de Mini kunt gebruiken als intercom.

Articuleren

Google zegt regelmatig dat ze niet weet hoe ze moet helpen en nog 'aan het leren is'. Soms is het een kwestie van duidelijker praten. Maar vaak is het ook een bepaalde combinatie van woorden die ze nog niet kent. Zeg je 'Heb ik vandaag een paraplu nodig?', dan begrijpt ze het niet. Maar 'Heb ik een paraplu nodig vandaag?' snapt ze wel.

Google geeft zelf aan dat de Nederlandse assistent nog lerende is en dat ze steeds meer moet gaan begrijpen.

Privacy

Een groot nadeel aan het gebruik van Google Home, is dat je Google toestemming moet geven voor het volgen van je web- en app-activiteiten . Doe je dat niet, dan is het apparaat vrijwel onbruikbaar. In een stadium waarin de assistent nog veel moet leren, is het misschien te verdedigen dat al je spraakopdrachten worden opgeslagen. Dit is nodig om de assistent slimmer te maken. Maar de web- en app-instelling betreft je Google-account als geheel. Dus Google houdt ook je activiteiten op andere apparaten bij.

Google Home bewaart al je vragen en opdrachten. Ze zijn zelfs letterlijk terug te luisteren op de 'Mijn activiteit' pagina in je Google-account. Als je daar privé-informatie aantreft, dan kun je die gegevens daar met een paar kliks verwijderen.

Waar te koop?

De Google Home is officieel verkrijgbaar vanaf 24 oktober bij onder andere Bol.com, Coolblue en Mediamarkt en kost €150. De Google Home Mini is ook bij Albert Heijn te krijgen en kost €60. Bij deze supermarkt krijg je er een bezorgbundel bij: 3 maanden boodschappen laten bezorgen zonder kosten.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke wifi-speakers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste wifi-speaker

Lees ook: