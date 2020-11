Eerste indruk|De Google Nest Audio belooft een goed geluid in het hele huis in combinatie met een behulpzame spraakassistent. Maakt Google deze belofte waar?

Conclusie: klinkt goed, spraakbediening kan beter

Het geluid van de Google Nest Audio is prima, zeker gezien het kleine formaat. In een middelgrote kamer kun je er beter twee of meer plaatsen, dan heb je stereogeluid. De spraakbediening reageert niet altijd goed. Als je specifieke spraakopdrachten gebruikt, lukt het wel. De prijs van €99 is acceptabel.

Wat is de Google Nest Audio?

De Google Nest Audio is een kleine speaker. Het apparaat is 17,5 centimeter hoog, 12,4 centimeter breed en 7,8 centimeter diep. Het stoffen omhulsel is wit of zwart. Bovenop zijn drie aanraakknoppen om het volume te regelen en het geluid te stoppen.

Het gaat om een zogeheten ‘slimme speaker’. De ingebouwde Google Assistent herkent spraakopdrachten en geeft antwoorden. Vraag bijvoorbeeld ‘Hey Google, wat voor weer wordt het?’ voor het weerbericht. Muziek kun je via spraakopdrac hten bedienen. De opdracht ‘Volume zachter’ zet de muziek wat zachter.

Op de achterzijde van het apparaat zit een schuifknop om de microfoon uit te schakelen. Zo voorkom je dat het apparaat meeluistert als je daar geen behoefte aan hebt. Op de voorzijde verschijnen dan vier oranje lampjes.

In gebruik nemen

Om Google Nest Audio in gebruik te nemen heb je een smartphone (Android of iOS) nodig. Hier moet je de app Google Home voor installeren. Deze app vindt de speaker vlot en helpt je bij het instellen.

Om de Google Nest Audio te gebruiken, moet je akkoord gaan met de algemene voorwaarden en privacyvoorwaarden. Het is bekend dat Google veel persoonlijke gegevens verzamelt. Koop de speaker niet als je daar bezwaar tegen hebt. Google gebruikt gegevens om bijvoorbeeld advertenties te kiezen of YouTube-video’s aan te bevelen.

Koppelen diensten

Bij het in gebruik nemen selecteer je enkele standaarddiensten. Denk aan Spotify voor muziek en Netflix voor films. Als je later ‘Hey Google, speel muziek’ zegt, speelt de speaker muziek van Spotify af. Dit werkt pas na het koppelen van zo’n dienst. Google Assistent krijgt daarmee toegang tot onder meer je favoriete muziek op Spotify.

Je kunt een beperkt aantal diensten koppelen. Voor muziek is er de keuze uit Spotify en YouTube Music. Koppelingen met andere muziekdiensten zoals Deezer, Juke, Tidal of Qobuz ontbreken. Voor video heb je de keuze uit Netflix, Disney+ en YouTube Kids.

Andere diensten kun je direct gebruiken, zonder te koppelen. Dat geldt onder andere voor de radiodienst TuneIn. Zonder te koppelen kun je toch ‘Hey Google, speel Radio 1’ zeggen. De slimme speaker speelt na enige seconden NPO Radio 1.

Voor Android en iOS

De natuurlijke compagnon voor een Google Nest Audio is een Android-telefoon. Veel Android-apps ondersteunen Chromecast. Daarmee kun je de audio eenvoudig afspelen op de slimme speaker. Op iPhones beschikken sommige apps erover, maar lang niet alle.

Toch kun je alle audio vanaf een iPhone afspelen op de speaker door Bluetooth in te schakelen. Op Android gaat het nog eenvoudiger. De app Google Home heeft de optie ‘Mijn audio casten’. Daarmee verstuur je alle audio vanaf een Android-toestel naar de speaker.

Onbegrepen spraakopdrachten

De spraakherkenning werkt niet altijd goed. Alleen na specifiek geformuleerde vragen reageert de speaker correct. Het duurt een tijdje voor je deze opdrachten onder de knie hebt. Een eenvoudige vraag is: ‘Hey Google, speel jaren zestig muziek af op Spotify’. Dat werkt prima.

Maar de opdracht ‘Speel Favorieten af op Spotify’ begrijpt de slimme speaker niet. Pas als je zegt ‘Speel afspeellijst Favorieten af op Spotify’ werkt het. Het komt voor dat Google een opdracht volledig verkeerd begrijpt. Dan volgt een onzinnig antwoord of: ‘Ik weet nog niet hoe ik hierbij kan helpen’.

Google Nest Audio herkent je stem

Je kunt ervoor kiezen Voice Match in te schakelen. Na het voorlezen van een paar korte zinnen, herkent de speaker jouw stem. Het apparaat past de antwoorden dan aan op de persoon die spreekt. Er klinkt andere muziek als jij naar je Spotify-favorieten vraagt, dan wanneer een huisgenoot dit doet.

Houd er rekening mee dat Voice Match niet vlekkeloos werkt. Bij iemand met een vergelijkbare stem zal het minder goed werken.

Geluidskwaliteit in orde

De geluidskwaliteit van de Google Nest Audio is in orde, zeker gezien het formaat en de prijs. Er klinkt voldoende bas en de verstaanbaarheid is goed. In een kleine ruimte is een enkele Google Nest Audio voldoende. In een middelgrote ruimte kun je een paar overwegen en ze koppelen tot stereopaar. De geluidskwaliteit gaat erop vooruit.

Gezien het formaat kun je de Google Nest Audio zien als concurrent voor de Sonos One, al is de laatste ruim tweemaal zo duur. De geluidskwaliteit van de Sonos One is beter. De Sonos-speaker heeft een vollere bas en betere hoge tonen. Bovendien is er Trueplay om het geluid te verbeteren. Bij Google Nest Audio kun je alleen de hoge en lage tonen regelen.

Muziek in meerdere kamers

Google Nest Audio is geschikt voor multiroom audio, dus muziek in meerdere kamers. Door een speakergroep aan te maken, klinkt de muziek in het hele huis. Je kunt zelfs muziek van de ene naar de ander ruimte overzetten. Gebruik daarvoor de opdracht ‘Hey Google, verplaats Spotify naar keuken’. Helaas wordt die opdracht niet altijd goed begrepen door Google Assistent.