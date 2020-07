Eerste indruk|De Google Nest Wifi maakt de belofte van snel wifi in het hele huis waar. Hij is wel aan de prijs, als je meerdere wifipunten nodig hebt. Een leuke extraatje is de in de wifipunten ingebouwde spraakgestuurde assistent.

Conclusie

Google lanceert met de Nest Wifi een bijzondere combinatie van een set wifizenders en spraaktechniek. In elke wifizender zit namelijk ook de Google Assistant, een pratende assistent.

De kerntaak is de wifi in huis verbeteren en dat doet de Nest Wifi goed. Het kunnen praten met de Google-assistent is aardig maar komt niet atijd uit de verf. Als je in een bepaalde kamer geen wifipunt hebt staan kun je niet babbelen met Google.

Het is met €259 ook een vrij duur product. Voor extra wifipunten, die je in een huis met 3 verdiepingen al snel nodig hebt, ben je ook een flink bedrag kwijt: €139.

Het grote voordeel van deze set is dat de installatie erg simpel is: je hoeft geen draden te trekken. Je zet de wifipunten op de juiste plekken in huis neer en activeert ze ze met een app.

Google analyseert continu het netwerkgebruik, voor productverbetering. Wie dit eng vindt in verband met zijn of haar privacy, kan het gelukkg wel uitschakelen.

Opvolger van Google Wifi

Google Nest Wifi is de opvolger van de Google Wifi en is net als zijn voorganger een setje wifi-zenders die snel wifi leveren in het hele huis. De set bestaat uit een routerdeel (voor bij je modem) en een of meerdere wifizenders of ‘wifipunten’.

Microfoon uit te schakelen

In de nieuwe Nest Wifi zit in elk wifipunt een speaker en een microfoon. Die is nodig voor de geïntegreerde spraakassistent: de Google Assistant. Je kunt de luidspreker ook gebruiken voor het afspelen van muziek. Met een schuifknop aan de achterkant schakel je de microfoon en Google Assistant aan of uit.

Google Nest Wifi werkt net als zijn voorganger met zogeheten ‘mesh’-techniek. Dit is een effectieve techniek om de wifizenders in huis draadloos te laten samenwerken, zodat elk apparaat een optimale draadloze verbinding ervaart.

Beheer het netwerk met de app

Met de Google Home-app beheer je je mesh-netwerk:

Je bepaalt hoelang je kinderen op internet mogen en of ‘expliciete content’ is toegestaan of niet.

Door prioriteit toe te kennen aan je apparaten, bepaal je welke sneller moeten zijn als dat nodig is.

Ook kun je met de Google Home-app een gastnetwerk instellen, applicaties koppelen aan Google Assistant en de internetsnelheid meten.

Geen kabelaansluiting mogelijk

In tegenstelling tot zijn voorganger Google Wifi heeft elk wifipunt van de Google Nest Wifi geen ethernet-aansluitingen. Een pc of netwerkprinter met een kabel op je netwerk aansluiten is er dus niet bij.

Het is ook jammer dat de Nest Wifi niet overweg kan met de nieuwe Wifi 6-standaard. Hij is daardoor minder toekomstbestendig dan je zou willen.

Dekking in de praktijk

Natuurlijk deden wij wat snelheidsmetingen in een woning. Bij de router en het ene wifi-punt op de bagene grond, haalden wij een gemiddelde snelheid van 71,4 Mbps (zeer snel). Eén verdieping hoger bedroeg de snelheid nog maar 13,3 Mbps (een matige snelheid). Op zolder hadden we geen bereik. Om het mesh-netwerk naar zolder uit te breiden hadden we dus minstens 1 extra wifipunt à €139 moeten kopen. Dat maakt de Google Nest Wifi nogal pijzig.

Google monitort gebruik

Een ander nadeel is dat de Nest Wifi allerlei gebruikersstatistieken bijhoudt die het naar Google doorstuurt. Google belooft dat het websitebezoek niet bijhoudt en dat het de gegevens anoniem zal verwerken. Het bedrijf zou de gegevens verzamelen om zijn product te verbeteren. Wie dit niet prettig vindt, kan met de privacy-instellingen in de app de statistieken uitschakelen.