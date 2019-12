Eerste indruk|Inmiddels bekend van tv commercials is HomeWizard, het Nederlandse bedrijf voor huisautomatisering. Het HomeWizard-kastje kan communiceren met bestaande draadloze apparatuur van onder meer KlikAanKlikUit, Foscam en Elro. Met de website, iOS of Android-app bedien je die apparaten op één plek.

HomeWizard: review

Het HomeWizard pakket bevat een camera, rookmelder, 2 stopcontactschakelaars, thermometer en magneetcontact. Daarnaast zit de HomeWizard er zelf in. De HomeWizard is een kastje dat draadloos communiceert met al deze apparaten. De informatie en bediening van deze apparatuur is vervolgens toegankelijk via internet met de HomeWizard website, iOS of Android-app. De website verkleint automatisch op een klein scherm. Daarom werkt het ook prima op bijvoorbeeld een Windows Phone.

Acties definiëren

Je kunt acties definiëren om bepaalde dingen in je huis te automatiseren. Stel dat je de radio in de stopcontactschakelaar stopt en het magneetcontact aan je woonkamerdeur bevestigt. Dan kun je de HomeWizard het volgende laten doen: als de deur opent tussen 07:00 en 19:00, zet dan de radio aan.

Inzicht in temperatuur en luchtvochtigheid

Leuk is de draadloze thermometer. Dit kastje meet simpelweg de temperatuur en luchtvochtigheid. Maar door de koppeling met de HomeWizard krijg je complete grafieken van je temperatuur en luchtvochtigheid in je huis. Bovendien kun je er acties aan koppelen: als de temperatuur een bepaald niveau bereikt, activeer je bijvoorbeeld de zonwering (apart verkrijgbaar).

Melding van je rookmelder

De rookmelder in het pakket kan een notificatie sturen naar je smartphone als er rook geconstateerd wordt – ook als je niet thuis bent. Daarnaast kun je de melder testen vanuit de app. In de HomeWizard-app krijg je een overzicht van de data en tijden waarop hij getest is en of er rook geconstateerd is. Is er brand, dan moet je nog wel zelf 112 bellen.

Camera minder geslaagd

De camera is van het merk Elro en is een minder geslaagd onderdeel van de set. Hij is vrij lastig te installeren en vereist software-installatie op je computer en het liefst ook wat internetnetwerk-kennis. Hoewel alle HomeWizard apparaten te bedienen zijn waar je ook bent, is de camera dat in eerste instatie niet. Om de camera buitenshuis te bekijken, moet je allerlei capriolen in je router-instellingen uithalen. Dat is té lastig, je koopt namelijk voor zo'n 40 euro al een camera die veel makkelijker werkt. Zonder compatibiliteit met HomeWizard, weliswaar.

De camera in het pakket heeft geen microfoon, kan geen beweging detecteren en maakt foto's noch video's. Wel is hij uitgerust met infrarood, waardoor je kunt rondkijken in het donker. De camera is overigens niet al te mooi en heeft een wit lichtje op de voorkant. Dat lichtje knippert de hele dag en dat is erg storend.

Update februari: HomeWizard laat in een reactie weten dat de camera is uitgerust met een microfoon en luidspreker, maar dat je deze met de HomeWizard app nog niet kunt gebruiken. HomeWizard stelt dat ze de app "verder aan het ontwikkelen zijn om dit mogelijk te maken". Daarnaast biedt HomeWizard een methode om het knipperende lichtje uit te zitten.

HomeWizard Online heb je nodig

Het installeren van de Homewizard zelf werkt wel eenvoudig. Je hoeft hier geen moeilijke instellingen voor te veranderen in de router. Het aanmaken van een HomeWizard Online account is voldoende om de boel werkend te krijgen. HomeWizard maakt daarvoor gebruik van een internetdienst genaamd HomeWizard Online. Daar is het systeem wel van afhankelijk. Als het bedrijf HomeWizard ooit ophoudt te bestaan, dan werkt de verbinding ook niet meer.

Update februari: HomeWizard laat weten dat de apparaten ook zonder HomeWizard Online zijn te gebruiken. Voor gebruik buitenshuis zijn dan vergelijkbare (lastige) stappen vereist als voor de camera. De apparaten blijven dus wel werken als HomeWizard ooit niet meer bestaat - zij het waarschijnlijk zonder app-updates, de gemakkelijke online-dienst en ondersteuning.

Thuisautomatisering: markt in ontwikkeling

‘Smart’ apparaten zoals in dit pakket zijn traditioneel vaak dure producten van wisselende kwaliteit, ieder met een eigen bedieningsomgeving en geen onderlinge samenwerking. Huisautomatisering is dan ook een productcategorie die vraagt om een ‘standaard’ (zoals bluetooth of wifi), waardoor je allerlei producten van verschillende merken kunt combineren. Omdat zoiets er nog nauwelijks is, is HomeWizard momenteel extra interessant. HomeWizard biedt namelijk ondersteuning voor meerdere fabrikanten, zoals KlikAanKlikUit, Foscam en Elro. Maar niet alle beschikbare merken en producten werken, zo kun je bijvoorbeeld niet combineren met Nuon Smart Lighting, Belkin Wemo en Philips Hue.

Flink uitbreiden is mogelijk

Je kunt flink uitbreiden met dimmers, bewegingssensoren, deurbellen, zonwering, garagedeuren, energie-, uv- en lichtmeters en thermostaatbediening. Dat maakt HomeWizard een interessant platform, want vrijwel alle domotica-toepassingen zijn vertegenwoordigd. In de HomeWizard-webwinkel kun je je laten inspireren. Het loont om ook elders te kijken voor compatible apparaten. Op andere webshops of in bouwmarkten zijn ze te koop voor een lagere prijs. Ook zijn niet alle producten te koop via de HomeWizard-webwinkel, zo ontbreken zonwering en garagedeuren.

Startpakket niet de enige optie

HomeWizard verkoopt ook andere pakketten om mee te beginnen, zoals het energie-pakket, buiten-pakket of het weer-pakket. In die laatste zit bijvoorbeeld een regenmeter, windmeter en draadloze thermometer. De pakket-verkoop heeft wel een nadeel: waarschijnlijk zit er altijd wel iets in het pakket dat je anders niet gekocht had. Dat is zonde van je geld.

Het goedkoopste pakket kost 240 euro. Deze bestaat uit de Homewizard, twee KlikAanKlikUit schakelaars, een afstandsbediening en een thermometer.

Overweldigend pakket met duidelijke instructies

Het startpakket is overweldigend om te ontvangen. Een grote doos vol producten, kabels, doosjes, en vooral: boekjes. Elk product heeft zo’n beetje zijn eigen boekje. Ze zijn ook het lezen waard, want bij de rookmelder zitten bijvoorbeeld handige plaatsingstips. De overkoepelende handleiding van HomeWizard is erg goed. Hij bevat duidelijk uitgelegde stappen in eenvoudig Nederlands en heeft een afbeelding bij eigen stap.

Beveiliging erg belangrijk

Volgens de fabrikant is de verbinding met de Homewizard beveiligd met een versleutelde verbinding. Daarnaast is er een inlognaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot het systeem. Van andere apparaten-met-ingebouwde-software is in het verleden gebleken dat internet-criminelen soms toch achterdeurtjes weten te vinden. Naar de motieven kunnen we alleen raden. Mogelijk laten ze uw lichtschakelaars gewoon met rust, maar is het ze te doen om de computer in de homewizard, die van nut kan zijn in een botnet. Het is daarom belangrijk dat de fabrikant actief softwareupdates biedt, zodra er lekken in de software worden gevonden.

Conclusie

Het HomeWizard pakket is een interessant product. Voor wie flink wil automatiseren in huis, is de HomeWizard een stuk interessanter dan bijvoorbeeld Belkin Wemo, vanwege de vele uitbreidingsmogelijkheden die HomeWizard heeft. Het is zeker ook interessant voor mensen die bijvoorbeeld al KlikAanKlikUit-producten in hun huis hebben, omdat ze te combineren zijn met HomeWizard.

Oriënteer je je op huisautomatiseringsproducten? Dan is de toekomst wellicht nóg interessanter dan dit pakket. Er komen veel nieuwe producten op de markt. Maar wie nu instapt en het een en ander koopt, loopt het reële risico dat die nieuwe thermostaat niet samenwerkt met die automatische zonwering of sfeerverlichting-set. Ben je op zoek naar een totaaloplossing en moet het nu? Dan is HomeWizard een interessante keus.

Wat is HomeWizard?

De HomeWizard is een kastje dat bestaande draadloze apparaten aanstuurt. Je bedient deze apparaten met apps voor iOS, Android en webbrowsers. Zo kun je verlichting automatiseren, push-notificaties ontvangen zodra er iets in huis gebeurt en live meekijken met IP-camera's.

De HomeWizard zelf is een 'basisstation' dat in verbinding staat met je wifi-netwerk. Vervolgens voeg je andere 'slimme' apparaten aan de HomeWizard toe. Daardoor kun je ze van afstand bedienen, automatiseren en combineren.

HomeWizard werkt samen met meerdere merken producten. Het is onder meer te combineren met Foscam camera's, Somfy rolluiken, een deel van het HomeEasy assortiment en met KlikAanKlikUit, ook als je deze al hebt. Verder biedt HomeWizard een aantal producten te koop aan, die samenwerken met het systeem.

Het Home-Wizardsysteem is modulair, wat betekent dat je het stapsgewijs kunt uitbreiden. Later koop je bijvoorbeeld een extra thermometer, een draadloze deurbel of je besluit zonwering te installeren. Dat hoeft dus niet allemaal in één keer, waardoor je de kosten kunt spreiden en je eigen maatwerk-oplossing kunt installeren. Wel is het zaak dat de producten compatibel zijn met HomeWizard.