Eerste indruk|Het Homies-alarm geeft een luid alarmsignaal bij inbraak- of rookdetectie. Daarnaast waarschuwt het systeem via een WhatsApp-groepschat vrienden, familie en buren wanneer het alarm af gaat. Zij kunnen dan gelijk bij jouw huis kijken wat er aan de hand is. Hoe bevalt dat?

Conclusie: vertrouwen op je buren en vrienden

Het Homie-alarm biedt een unieke manier van beveiliging. Bij inbraak- of rookdetectie creëert het automatisch een WhatsApp-groep om mensen in de buurt te waarschuwen. In die groep voegt Homies verschillende personen toe die kunnen kijken of er iets aan de hand is.

Dat is een praktische manier om mensen snel op de hoogte te brengen van een alarmsignaal, maar je moet dan wel kunnen rekenen op de mensen die zich in jouw buurtgroep aansluiten. Omdat je zelf familie, vrienden en buren te hulp moet vragen, bepaal je zelf ook deels hoe goed het systeem werkt.

Reken niet direct op de onbekende buren die je kunnen helpen via de 'Homies buurtkring', aangezien het aantal aangesloten buren kan tegenvallen en het de vraag is hoe snel onbekende buren in actie komen.

Kosten

Voor het geautomatiseerde waarschuwingssysteem betaal je een maandelijks bedrag. Vergeleken met alarmsystemen die contact maken met een alarmcentrale zijn de kosten laag, maar vergeleken met een zelfinstallatiesysteem zonder abonnementsdienst betaal je voor Homies al snel meer.

Of een WhatsApp-groep voldoende meerwaarde biedt voor deze extra kosten is vooral afhankelijk van je woonsituatie en of buurtbewoners je via dit systeem willen en kunnen helpen.

Je buurt is de alarmcentrale

Veel alarmsystemen kosten een fortuin. Je moet ze kopen, laten installeren en betaalt daarna maandelijks een flink bedrag voor een alarmcentrale. Homies wil hier verandering in brengen door vrienden, familie en buren te laten helpen wanneer het alarm af gaat. Homies geeft ook aan dat de buurt een stuk sneller kan reageren dan een alarmcentrale.

Installeren

Het installatiepakket bestaat uit:

een basisstation;

een bewegingsmelder;

een rookmelder;

2 detectoren die zien wanneer een deur of raam wordt geopend;

2 afstandsbedieningen om het alarm te bedienen.

Wij installeerden het systeem zelf. De Homies-app op je smartphone geeft je hiervoor instructies. De app werkt prettig en het installeren gaat gemakkelijk. Je krijgt stap voor stap instructies met foto’s zodat je precies weet wat je moet doen. En wanneer je vastloopt staat de klantenservice klaar om je te helpen.

Zo werkt het

Je gebruikt de app om de status van het alarmsysteem te bekijken en om mensen toe te voegen aan je alarmgroep. Wanneer je iemand zijn telefoonnummer opgeeft, krijgt diegene bericht wanneer jouw alarmsysteem af gaat.

Wanneer het alarm geactiveerd is, hoor je bij inbraakdetectie na 15 seconden een luid alarmsignaal. Bij rookdetectie hoor je het alarmsignaal direct. Je hebt dan 15 seconde de tijd om het alarm uit te schakelen wanneer het om een vals alarm gaat. Daarna maakt Homies een nieuwe WhatsApp-groep aan om je alarmgroep te waarschuwen. In deze groep worden direct instructies geplaatst voor de alarmgroep, zoals het adres en waar het alarm af gaat. Iemand in de groep die geen sleutel heeft, kan bijvoorbeeld door het raam kijken om te zien of er iets aan de hand is. De alarmgroep kan via deze WhatsApp-groep elkaar op de hoogte houden van de situatie. De WhatsApp-groep wordt verwijderd wanneer de situatie weer onder controle is.

Het kan gebeuren dat er niemand van de groep kan kijken wat er aan de hand is. Homies geeft aan dat verificatie ter plekke belangrijk is omdat de hulpdiensten alleen uitrukken als de alarmmelding is geverifieerd. Volgens Homies bellen gebruikers in de praktijk andere mensen in de buurt of delen gebruikers het bericht in een lokale WhatsApp-groep om er zo voor te zorgen dat er alsnog iemand een kijkje gaat nemen.

Wat kost het?

HEMA verkoopt het Homies-alarmsysteem online voor €150. Je moet het systeem dan wel zelf installeren. Op de site van Homies kost het pakket €250 inclusief installatie door een monteur. Daarnaast betaal je een maandelijks bedrag voor het waarschuwen van de alarmgroep wanneer het alarm af gaat.

Maandelijks opzegbaar €6,99 per maand 1 jaar €4,99 per maand 2 jaar €3,99 per maand

Hulp van onbekende buren

Homies geeft aan dat je ook hulp van onbekende buren kunt krijgen via de Homies buurtkring. 'Daarin zitten buren die willen helpen, ook als je elkaar niet kent.'

Wanneer je het Homies-systeem hebt geïnstalleerd ben je automatisch aangesloten bij deze buurtkring. Jij kan dan dus ook worden opgeroepen voor meldingen van andere alarmsystemen. Je kunt je uitschrijven, maar dan wordt de buurtkring ook niet meer ingeschakeld wanneer jouw alarm af gaat.

Homies laat in een screenshot van de app zien dat er wel 130 mensen in een straat van 500 meter voor elkaar klaar staan in het centrum van Amsterdam. Helaas waren er in de Haagse wijk waar wij het systeem uitprobeerden op het moment van schrijven 0 buurtbewoners die waren aangesloten bij de buurtkring. Op hulp van onbekende buren kunnen wij dus niet rekenen.

Veilig?

De sensoren en de afstandsbediening van dit alarmsysteem communiceren via de 433.9 MHz radiofrequentie met het thuisstation. Deze frequentie is vergunningsvrij te gebruiken en wordt onder andere gebruikt in draadloze weerstations en afstandsbedieningen voor autosloten en schakelaars voor lampen. We vragen ons af hoe veilig dat is omdat andere apparaten – bewust of onbewust – het systeem kunnen verstoren.

Homies geeft zelf aan dat het alarm beschikt over 'jamming-protection': een verstoring in het systeem wordt altijd herkend, het alarm gaat dan alsnog af. Wij hebben dit helaas nog niet kunnen testen.

Het Homies-alarmsysteem beschikt niet over een certificaat of keurmerk waarmee je korting op je inboedelverzekering kunt krijgen.

