Ikea Åskväder stopcontactsysteem

Conclusie: handig modulair systeem, wel prijzig

Wij probeerden de Åskväder ‘startset’ (€20) in combinatie met de gloednieuwe Åskväder ‘aan/uit-knop’ (€10) Het modulaire stopcontactsysteem is eenvoudig te installeren en gebruiken. De onderdelen zien er stijlvol uit.

Let wel op dat je ook de T rådfri verbindingshub (€30) nodig hebt om het stroomsysteem echt ‘slim’ te maken. Dat wil zeggen: met een app te bedienen en programmeren.

Als je geen verbindingshub hebt kun je een losse Trådfri draadloze dimmer (€8) gebruiken om de schakelaar en stekkerdoos te schakelen. Dit werkt tot op 10 meter afstand.

Voor een compleet slim modulair stopcontactsysteem ben je dus €30 kwijt als je de verbindingshub al in huis hebt. Dat is best aan de prijs. Want je kunt ook een slim stopcontact van €10 kopen en daar een eenvoudige verdeeldoos van een paar euro aan hangen. Dat ziet er alleen niet zo stijlvol uit. En het geeft je een vast aantal stroompunten.

Åskväder startset

In de Åskväder startset krijg je het volgende:

1-voudige contactdoos.

2-voudige contactdoos.

Verlengsnoer van 0,8 meter.

Aansluitsnoer van 1,2 meter.

Je kunt maximaal 10 contactdozen (met elk 1 opening) met elkaar verbinden.

De snoeren en modules zijn makkelijk in elkaar te zetten. Met dit systeem zorg je dus eenvoudig voor meer stopcontactpunten in huis.

Het handige aan het Åskväder systeem is dat je het slim kunt maken door het te koppelen aan de Åskväder aan-en uitschakelaar. En aan de Tradfri verbindingshub van Ikea.

Åskväder aan-/uitknop

De aan-/uitknop werkt als een fysieke schakelaar voor het hele stroomsysteem (als je alle stroommodules achter elkaar aansluit). En hij is door een inwendige zender/ontvanger ook draadloos aan te sturen.

Dat aansturen kan rechtsreeks met een simpele Trådfri draadloze dimmer (vanaf €8). Voor het koppelen van dit bedieningsapparaat is geen draadloze verbindingshub nodig.

Een andere optie is echt ‘smart’ aansturen met de Ikea Verbindingshub (€30). Deze hub gebruik je voor aansturing van Ikea’s slimme lampen, slimme rolgordijnen en dus ook slimme schakelaars. Installatie en bediening van alle apparaten gaat via de Ikea Home Smart app.

De installatie gaat vrij makkelijk als je de Ikea verbindindingshub al gebruikt:

Je zorgt dat er stroom staat op de nieuwe Åskväder aan/uitknop. Je meldt in de Ikea Smart Home app dat je een nieuw apparaat wilt gebruiken. Je kiest Åskväder als het nieuw te installeren apparaat. Je geeft het apparaat een naam en kiest de kamer waarin hij staat.

Zonsopgang of zonsondergang

Hierna kun je in de app een tijdgeschakelde scene maken die op bepaalde dagen werkt, of alle dagen van de week. Tip: klik op de tijden om het te veranderen in zonsopgang of zonsondergang. Een paar sfeerlampjes die automatisch aangaan bij zonsondergang zijn wel zo leuk.

Een nadeel is dat er weinig apparaten met alleen de 230 volt spanning goed zijn in te schakelen. Wel de meeste ‘domme’ lampen, kacheltjes en ventilatoren.



Wakker worden met verse koffie

Helaas zijn er nog maar weinig koffiemachines aan het pruttelen te brengen met alleen een slimme stroomschakelaar. Wakker worden met de lucht van verse koffie: dat lijkt ons geweldig. Bij de kringloopwinkel zien we nog wel eens een eenvoudig koffiezetapparaat staan die wel is in te schakelen door een slimme schakelaar. Maar let op: dit zijn vaak energieslurpers. Het warmhoudplaatje kan zomaar 900 Watt gebruiken. Schakel hem dus ook binnen een half uur automatisch uit.

