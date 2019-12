Ikea Fyrtur slim rolgordijn

Eerste indruk|Het Ikea Fyrtur rolgordijn is ‘slim’. Hij gaat automatisch omhoog en omlaag en je kunt hem ook besturen met je stem. Het is wel een flinke klus om de functies aan de praat te krijgen.

Conclusie

De Ikea Fyrtur werkt ongeveer zoals beloofd, maar pas na een moeizame installatie. Het systeem bestaat uit veel componenten die je zelf aan elkaar moet koppelen. Daarbij kun je makkelijk iets fout doen waardoor je helemaal opnieuw moet beginnen.

Een ander punt is dat de spraakbesturing nog niet goed werkt. We konden hem wel met de Google Assistent op een telefoon besturen, maar nog niet met Google Home. Terwijl dat wel zou moeten werken.

Voor de stembesturing en het automatisch open en dicht doen, heb je een extra kastje nodig. Deze verbindingshub kost €33. In de webwinkel van Ikea staat niet duidelijk dat de hub niet standaard bij het rolgordijn geleverd wordt.

Slim en duur

Het 100% verduisterende rolgordijn (prettig voor slaapkamers) is met prijzen van €119 tot €159 een stuk duurder dan een rolgordijn zonder motor, maar je krijgt wel een ‘slim’ apparaat. Hij gaat automatisch open bij het krieken van de dag en sluit als de zon ondergaat. Je kunt hem ook bedienen met je stem, bijvoorbeeld via de Google Assistant op je telefoon.

Voor de stembesturing en het automatisch open- en dichtdoen, heb je wel de Ikea Verbindingshub nodig, dit kastje kost nog eens €33. Zonder de hub kun je het rolgordijn alleen bedienen met de meegeleverde afstandsbediening.

Pluspunt: het rolgordijn werkt op een accu, dus je hoeft geen kabels te trekken. Bij het gordijn krijg je een accu en een lader.

Wat zit er in de verpakking?

Het rolgordijn, de motor en de accu zitten in een metalen behuizing. Op de rol zit een verduisterend, donkergrijs doek dat geen licht doorlaat. Later dit jaar komt er ook een elektronisch rolgordijn met lichtdoorlatend doek (Kadrilj).

De rol en het doek van de Fyrtur kun je niet op maat - in een bepaalde lengte of breedte - bestellen. De breedte is altijd of 60, 80, 100, 120 of 140 cm. De prijs loopt op van €119 tot €159. Er is ook geen andere kleur dan grijs.

De lengte van het doek is bij alle modellen 195 cm. Met de meegeleverde afstandsbediening kun je zelf een ‘stop’ instellen. Dit is de hoogte (lengte) waarop het gordijn automatisch stopt.

Naast het rolgordijn krijg je deze onderdelen :

Montagemateriaal (maar geen schroeven)

Een afstandsbediening

Een signaalversterker

Een 230 volt stroomadapter (deze geeft de signaalversterker stroom en kan de accu opladen als hij leeg is)

Een laadkabel voor de accu (micro-usb-aansluiting)

Handleidingen

Zonder verbindingshub

De Ikea Verbindingshub (€33) ontbreekt. Je hebt dit kastje nodig om het gordijn tijdgestuurd te laten werken en om het gordijn met je stem te besturen. Als je al een hub hebt (bijvoorbeeld voor de slimme lampen van Ikea) is dat mooi meegenomen. Maar de meeste consumenten zullen dus €33 extra kwijt zijn. Zonder verbindingshub kun je de Fyrtur alleen bedienen met de meegeleverde afstandsbediening.

Installatie in vogelvlucht

De installatie van het Fyrtur-rolgordijn hangt af van het wel/niet gebruiken van de Ikea verbindingshub:

Zonder hub

Volg de aanwijzingen in de papieren handleiding en koppel alle onderdelen (draadloos) aan elkaar. Als de motor reageert op de afstandsbediening kun je het rolgordijn ophangen.

Met hub

Gebruik de Ikea Home app voor Android of de Ikea Home app voor iOS als je een verbindingshub hebt. Kies in de app voor installatie van ‘Raamsverduistering’ en volg alle stappen. Ook daarin koppel je alle onderdelen draadloos aan elkaar, maar ook aan de hub.

Als de motor reageert op de commando’s van de Ikea-app kun je het rolgordijn ophangen. De app helpt je wel bij de installatie, maar geeft soms raadselachtige meldingen (onbekend apparaat herkend). Daar stopte bij ons de installatie en moesten we alles resetten en opnieuw beginnen.

Uiteindelijk kregen we de installatie voor elkaar door de accu in de Fyrtur volledig te laden (we hadden de accu direct uit de doos in het rolgordijn gedaan) en de signaalversterker en de verbindingshub dichter bij elkaar te plaatsen.

Automatisch op en neer

Als hij werkt in combinatie met de Verbindingshub, dan kun je in de Ikea Home-app de werking van de rolgordijnen automatiseren. Klik op het klok-icoon bovenin de app om 2 of meer ‘tijdschakelaars’ in te stellen: omhoog om 7.30 uur en een schakelaar voor omlaag om 21.30 uur, bijvoorbeeld.

Stembesturing

Op internet zijn er de nodige klachten over een haperende stembesturing van de Fyrtur. Het leek alsof wij de Ikea verbindingshub (inclusief rolgordijnen) goed gekoppeld hadden aan Google Home. Maar het gordijn bedienen lukte in de praktijk inderdaad niet: ‘ik begrijp je niet’, zegt de Google-dame steeds.

Meer succes hadden we met de Google Assistant op een iPhone, gekoppeld aan de Ikea-hub. ‘Gordijnen open’ of ‘gordijnen dicht’ zeggen is voldoende om de jaloezie open- en dicht te doen.

Stembesturing via de Apple Homekit of Alexa hebben we nog niet geprobeerd.

