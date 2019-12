Ikea Trådfri slimme sfeerlamp

Eerste indruk|De ‘Trådfri Led-lamp E27 250 lumen’ is een slimme sfeerlamp. Je bedient hem met de Ikea Home-app of een losse afstandsbediening. De lamp is bijna de helft goedkoper dan een vergelijkbaar model van Philips Hue.

Conclusie: gezellig licht, appbesturing soms moeizaam

Ikea verkoopt sinds kort een slimme filament-lamp voor slechts €13. Je kunt de lamp mooi traploos dimmen. Hiervoor heb je wel een losse afstandsbediening (€15) nodig. En als je hem met een app wil bedienen, moet je ook de Trådfri Verbindingshub (€33) in huis hebben. De hub geeft soms problemen als je nieuwe lampen installeert.

Filament-lamp

Met een klassiek ogende ‘filament’ lamp krijg je meer sfeer in huis. Zo’n ledlamp geeft een warm, gedempt licht. Voor eenvoudige filament-lampen betaal je minder dan €10. Maar slimme modellen kosten vaak een veelvoud. Deze kun je bijvoorbeeld dimmen en aan- en uitzetten op bepaalde tijdstippen. De ST45 van Philips Hue kost €25. Terwijl je de Trådfri Led-lamp van Ikea al voor €13 in huis hebt.

Grote fitting

De lamp heeft een normale grote fitting (E27) en past dus in veel bestaande armaturen. Het licht is mooi en schijnt niet hinderlijk in je gezicht. Je kunt het beste een armatuur nemen zonder bedekkende kap. Of je kiest voor een glazen behuizing zoals op de eerste afbeelding.

De Trådfri Led-lamp past ook mooi in een hanglamp.

Zacht licht voor warme sfeer

De lichtopbrengst is maximaal 250 lumen. Dit is vergelijkbaar met een traditionele 25 watt-gloeilamp. Een zwak peertje, dus. Het is echt sfeerverlichting. Op vol vermogen kun je er met enige moeite wel bij lezen. Comfortabel is dat niet.

De lamp verbruikt minder dan 3 watt op vol vermogen.

Gewone dimmers werken niet

Je kunt de Trådfri Led-lamp alleen dimmen met een afstandsbediening (€15) van Ikea en de Ikea Home-app. Voor de app heb je ook de Trådfri Verbindingshub (€33) nodig.

De lamp werkt niet met bestaande dimmers.

Afstandsbediening: simpel

De afstandsbediening koppel je eenvoudig aan de lamp. Je verwijdert de batterijdeksel en drukt 10 seconden op het verbindingsknopje terwijl je hem tegen de lamp houdt. De lamp flikkert dan even om aan te geven dat de apparaten gekoppeld zijn.

Verbindingshub: soms lastig

De Trådfri verbindingshub (die je dus los koopt) koppelen kan lastiger zijn. Je moet bijvoorbeeld eerst de Ikea-afstandsbediening koppelen anders herkent de hub de Trådfri Led-lamp niet. Bij Philips Hue gaat dit makkelijker. Je schroeft nieuwe lampen in je armaturen en de hub ziet ze direct.

Niet herkend

De Ikea-hub koppelen is niet alleen ingewikkeld. Wij hadden ook last van problemen. We volgden de instructies van de Ikea-app, maar de hub herkende de lamp niet. Na een uurtje puzzelen ontdekten we dat in de hub nog een aantal oude lampen en andere apparaten aangemeld waren. Deze hadden we alleen niet meer in huis. Toen we deze lampen uit de app verwijderden (via Instellingen - het tandwieltje in de app), konden we de nieuwe lamp wel installeren.

Bij het zoeken naar een oplossing vonden we de veelgestelde vragen op website van Ikea. Die kunnen van pas komen als je vastloopt met 'smart'-producten van Ikea.

Mooi traploos

Met de afstandsbediening of de app kun je de Trådfri mooi traploos dimmen.

Dimmen met je stem

Als je de Ikea-hub gebruikt, kun je de lamp ook bedienen met je stem. Via de app koppel je de hub dan aan de Apple HomeKit, Google Assistant of Alexa van Amazon. We gebruikten Google Assistant op een telefoon en konden de lamp dimmen door te zeggen: ‘Hey Google, lamp naar 50 procent’.

