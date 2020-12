Lidl Smart Home: slimme verlichting, sensoren en stekkers

Eerste indruk|Na onder andere Ikea, Hema en Action is ook Lidl begonnen met eigen smart home producten. De bekende Duitse supermarktgigant verkoopt slimme verlichting, slimme stekkers en sensoren. Wij probeerden de starterset in combinatie met 2 sensoren.

Conclusie: werkt goed en eenvoudig geïnstalleerd

De starterset van Lidl Smart Home werkt goed en is eenvoudig te installeren. Lidl Smart Home werkt via Zigbee en de daarvoor benodigde hub wordt meegeleverd. Eventueel koop je hem los.

De slimme lampen die meegeleverd zijn met de starterset reageren vlot. Zowel via de app als de meegeleverde afstandsbediening.

De lampen zijn in te stellen op allerlei mooie kleuren, maar schijnen dan niet zo fel. Gelukkig heb je daar in de klassieke witte stand geen last van. Stel je de lampen op fel wit licht in, dan hoor je wel een zachte zoem in een volledig stille ruimte.

We probeerden ook de los verkrijgbare deur- en raamsensor en bewegingssensor. Ze werken goed en zijn makkelijk toe te voegen aan een bestaande smart home-set.

Lidl Smart Home

Lidl verkoopt sinds 27 november 2020 smart home producten. Het assortiment is gelijk behoorlijk compleet. Hieronder een overzicht met de adviesprijzen, waar Lidl vaak nog onder zit:

Zigbee in plaats van wifi

De draadloze techniek is Zigbee. Daarom heb je een hub nodig om Lidl Smart Home aan te sturen. Dit lijkt een nadeel, want veel concurrenten gebruiken wifi en dan is zo'n kastje niet nodig. Tegelijkertijd geeft een Zigbee-hub meer mogelijkheden. Je kunt er veel meer lampen en andere accessoires tegelijkertijd mee aansturen.

Zigbee-apparaten zouden ook compatible moeten zijn met elkaar. Vaak geldt dit wel voor de lampen, maar stel dat je Philips Hue thuis gebruikt en je wilt Lidl Smart Home toevoegen. Probeer het even uit en zorg dat je het kunt retourneren aan de winkel wanneer het niet werkt.

Soepele installatie

De installatie van Lidl Smart Home blijkt niet moeilijk te zijn. Je downloadt de Lidl Home-app en volgt de instructies. Binnen een minuut installeer je een lamp. Het is een kwestie van de lamp vastdraaien, aanzetten en koppelen. Hetzelfde geldt voor de afstandsbediening, de raam- en deursensor en de bewegingssensor. Bij die 3 laatste moet je wel eerst met een meegeleverde pinnetje op een knopje drukken zodat ze in pairing-modus gaan.

Groepen

Na de eerste installatie kun je nog het één en ander instellen. De Lidl Home-app is eenvoudig in gebruik. Binnen no time koppel je diverse lampen in een groep 'slaapkamer' of 'woonkamer'. Dat is handig omdat je ze dan tegelijkertijd kunt aansturen. Denk dan aan tegelijkertijd dimmen, aan- of uitzetten.

Scenario's

Via scenario's komt het slimme van smart home meer naar voren. Zo kun je jouw lampen laten reageren op veranderingen van het weer. Zoals de temperatuur, de vochtigheid, de zonsopkomst of -ondergang en de windsnelheid. Of de weersituaties zonnig, bewolkt, regen, sneeuw of mist.

Je slimme Lidl-lampen kunnen ook reageren op tijdschema's en het gebruik van andere smart home apparaten. Zo kun je bijvoorbeeld na de activatie van een sensor je licht laten branden.

Dit alles werkt ook via ingestelde groepen zodat je meerdere lampen tegelijk laat reageren op scenario's.

Slimme verlichting

Qua verlichting hebben we voor deze eerste indruk naar de E27-peertjes gekeken die worden meegeleverd met de Smart Home-set.

Licht instellen

Het witte licht werkt goed en kan behoorlijk fel of juist gezellig warm worden ingesteld. Het licht dimmen is eenvoudig via een schuifje in te stellen. De lampen zijn ook in te stellen op allerlei kleuren, maar helaas valt de hoeveelheid licht dan erg tegen. Zelfs op de felste stand.

De app biedt allerlei vooringestelde scenes (niet te verwarren met de eerder genoemde scenario's). Je schakelt daarmee snel naar nacht, werken of vrije tijd. De lampen schakelen dan naar een modus geschikt voor die scene.

Reactie op geluid

Een leuke optie voor een kinderfeestje is dat je de lampen kunt laten reageren op geluid. Dit werkt vrij goed via de microfoon van je smartphone. Het is vooral bedoeld om licht van kleur te laten veranderen op basis van muziek. Maar het reageert op elk geluid in de omgeving van de microfoon.

Zoemend geluid

Lampen kunnen soms een zoemend geluid geven. Helaas geven de exemplaren die wij proberen een zeer zachte zoem, die beter hoorbaar is naarmate het licht feller wordt gezet. Dit geluid zal niet voor iedereen een dealbreaker zijn en is alleen te horen op korte afstand. Bovendien moet je muisstil zijn om het te horen.

Afstandsbediening

De afstandsbediening werkt na het koppelen goed. Met de app kun je natuurlijk veel meer. Maar het is wel fijn om je lampen te besturen via fysieke knoppen. Daarmee dim je de lampen of schakel je ze aan of uit.

Dat aan- en uitschakelen gaat trouwens razendsnel, via zowel de afstandsbediening en de app. Alternatief kun je de set ook aansturen met je stem, want Hey Google wordt ondersteund.

Er wordt een houder meegeleverd waarmee je de afstandsbediening aan de muur hangt. Zo lijkt hij op een normale lichtknop, maar zo nodig haal je hem alsnog uit de houder en leg je hem naast je op de bank.

Losse sensoren

We hebben naast de Smart Home-set nog 2 losse sensoren gekocht. In geval van beweging geeft de bewegingssensor een seintje op je Lidl Home-app. Hetzelfde gebeurt wanneer je een raam opent waar de raam- en deursensor is geplaatst.

De sensoren en de afstandsbediening werken op batterijen. Wij hebben ze een weekje geprobeerd. Volgens Lidl gaan de sensoren in ieder geval een jaar mee (op basis van 60 meldingen per dag).

Privacy

Om Lidl Smart Home te gebruiken moet je jezelf registeren. Zonder account kun je de Lidl Home-app niet gebruiken. Persoonsgegevens gedeeld met Lidl worden verwerkt voor het aansturen van de apparaten, het optimaliseren ervan en voor reclame.

Gegevens worden volgens de privacyverklaring gedeeld met derde partijen die nodig zijn voor de werking. Bij naam genoemd worden:

Tuya GmbH

Hangzhou Tuya Information Technology Co. Ltd

Microsoft Nederland

Nexmo Ltd

The WeatherBit LLC

Geetest Wuhan Jiyi Network Technology Co. Ltd

Apple Inc

Google LLC

Lidl meldt dat diverse organisaties zich buiten de EU bevinden. Maar ook dat EU-privacywetgeving wordt gerespecteerd.