Philips Hue bluetooth-lampen

Eerste indruk|Om de slimme lampen van Philips Hue te kunnen bedienen was altijd een verbindingsstation nodig (de Philips Hue Bridge, €60). Maar nu niet meer. Met de introductie van Hue-lampen met bluetooth kun je ze ook rechtstreeks met de telefoon of tablet bedienen.

Conclusie: handig, maar ook beperkt

Het is fijn dat er nu Hue-lampen zijn die je rechtstreeks via bluetooth kunt bedienen, met je telefoon of tablet. Dezelfde lampen ondersteunen ook Zigbee, de draadloze communicatiestandaard waarmee de Philips Hue Bridge werkt.

Als 'starter' spaar je met deze slimme lampen dus de kosten uit van een Hue Bridge (€60). Tegelijk kan een uitbreiding met zo'n schakelkastje nog steeds interessant zijn. Met een Bridge krijgen Hue-lampen meer mogelijkheden, zoals op tijd ingesteld aan- of uitgaan of het bedienen van je lampen terwijl je niet thuis bent.

Duurder

Een nadeel van de Hue-lampen met bluetooth is dat ze per stuk duurder zijn dan de klassieke Hue-lampen. De door ons geprobeerde E27-lamp (formaat gloeilamp met grote fitting) kost mét bluetooth €60 en zonder €43,50 (als je hem in een duo-verpakking koopt, voor €87).

Beperkte mogelijkheden via bluetooth

Een andere tegenvaller is dat de bluetooth-bediening (dus zonder Bridge) wat beperkingen geeft. Zo kun je de lampen alleen bedienen binnen het bereik van bluetooth (circa 10 meter afstand). Ter vergelijking: de radiostralen van Zigbee, waarmee Bridge werkt, reiken tientallen meters ver en elke lamp breidt het bereik verder uit, omdat de lamp niet alleen een ontvanger maar ook een zender is.

Verder ontbreken in bluetooth-stand mogelijkheden om de lampen tijdgeschakeld te laten werken, of ze automatisch in te schakelen als je de woning betreedt ('geofencing'). Voor deze en elke andere slimme internetkoppeling heb je een Hue Bridge nodig.

Mooi is wel dat elke bluetooth-lamp aan meerdere telefoons of tablets kan worden gekoppeld. Sterker nog: als je op telefoon A de lamp bedient met de bluetooth Hue-app, zie je in de app op telefoon B in real time de bedieningsknoppen meeschuiven. En met elke telefoon of tablet kun je meerdere Hue bluetooth-lampen tegelijk bedienen.

Liever iets meer betalen

Wil je investeren in slimme lampen? Dankzij de nieuwe Hue-lampen met bluetooth kun je een paar euro besparen. Maar voor een paar tientjes meer heb je geen last van de beperkingen.

Voor €150 tot €200 heb je namelijk een Hue-starterkit met 3 kleurende E27-lampen (grote fitting) inclusief een Hue Bridge en een Hue-dimmer. Die kit geeft je als starter wél de hele Hue-ervaring.

Overigens zijn er ook slimme lampen van Ikea. Deze zijn een stuk goedkoper dan Hue, maar wel wat beperkter. Neem het aanbod van Ikea en andere concurrenten mee in je overweging voordat je een keuze maakt.

Stembesturing

Het bluetooth-model van de Hue-lampen zou zonder Hue Bridge ook met de stem te bedienen zijn, via een Google Home slimme speaker. Bij ons testsetje werkte dat nog niet. Alleen spraakassistent Amazon Alexa wordt op dit moment ondersteund. Wij hebben de stembesturing hiermee nog niet geprobeerd.

Prijzen en modellen

Wij keken naar de Hue-lamp met Bluetooth in het model met grote fitting (E27). Die is vanaf medio augustus verkrijgbaar, evenals een GU10-model (halogeenspotje-formaat).

Beide lampformaten zijn verkrijgbaar in de varianten:

Hue White (€20)

Hue White Ambiance (€30)

Hue White and Color Ambiance (€60)

Bij de lampnamen waarin 'Ambiance' staat, kun je niet alleen de felheid van het licht nagenoeg traploos instellen, maar ook de sfeer. Color staat uiteraard voor kleur en betekent dat de lamp een nagenoeg traploos instelbare kleur heeft.

Later dit jaar en in 2020 zullen meer Hue-lampen zowel Zigbee als bluetooth gaan ondersteunen.

Meer over formaten lampen: Welke fitting heb je nodig?

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke slimme lampen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste slimme lampen

Lees ook: