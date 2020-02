Philips Hue Lily XL

Eerste indruk|Met de Hue Outdoor-lampen van Philips geef je je tuin of balkon meer sfeer. Wij bekeken een nieuwe spotlamp die met laagspanning werkt: de Lily XL. Deze tuinspot is zoals elke andere Hue-lamp met de Hue-app of met je stem te bedienen.

Conclusie: robuuste buitenlamp maar aan de prijs

De nieuwe Lily XL spot heeft een metalen behuizing en maakt een robuuste indruk. Je kunt de lamp aan een muur of schutting bevestigen of met een kunststof haring in de grond vastprikken. De lamp geeft op vol vermogen een aardige hoeveelheid licht. Ondanks de laagspanning.

Helaas moet je de transformator van €40 los kopen. En voor de 'Hue bridge' betaal je nog eens €60. De bridge heb je nodig voor de slimme besturing van de lampen. Alles bij elkaar is de tuinverlichting van Hue behoorlijk aan de prijs.

Laagspanning model

In het assortiment van Hue zaten al de nodige regendichte buitenlampen. Sommige werken met laagspanning (24 Volt). De nieuwe Lily XL spot werkt ook met zo’n aangepaste netspanning.

Verlichting op laagspanning in je tuin is veiliger dan een of meerdere 230 Volt lampen. Maar bij Hue heeft de laagspanning ook een nadeel. Want de noodzakelijke Hue-transformator levert maximaal 40 Watt. Daarmee voed je slechts een beperkt aantal lampen. Van de nieuwe Lily XL spot slechts 2 want elke spot gebruikt 15 Watt.

Geen grondkabel nodig

Het voordeel van laagspanning is dat je geen 230 Volt grondkabel meer hoeft in te graven. Zo’n kabel kun je beschadigen als je werkt in de tuin, met kortsluiting of zelfs elektrocutie tot gevolg.

Zelf berekenen

Elke Hue-lamp heeft een ander stroomgebruik uitgedrukt in Wattage. Je kunt zelf berekenen hoeveel lampen je maximaal kunt aansluiten op die ene transformator van 40 Watt:

Binnenkort introduceert Hue een transformator die tot 100 Watt vermogen levert. Je kunt beter op deze versie wachten als je veel lampen in de tuin wilt plaatsen.

Krachtige spot

Het licht uit de Lily XL spot is - ondanks de laagspanning – redelijk krachtig. De lichtopbrengst is 1050 lumen. Dat is vergelijkbaar met een ouderwetse 75 Watt gloeilamp. Hij kan een flinke muur of schutting goed belichten. Dat is wel zo fijn als je hem combineert met een Hue bewegingsmelder om je tuin te beveiligen.

De spot geeft ook sfeervol en gedimd licht in een bepaalde kleur en sfeer (‘warmte’). Dit stel je in met de Hue-app op je telefoon. In de app laat je de lampen ook automatisch aangaan bij zonsondergang.

Zoals iedere Hue-lamp kun je deze Lily XL ook met je stem bedienen. De lamp werkt me de bekende spraakassistenten: Google Assistent, Amazon Alexa en AppleHomekit.

25.000 uren licht

Hue zegt dat de ledlamp in de armatuur 25.000 uren meegaat. De verpakking claimt op basis hiervan 25 jaar levensduur maar dat geldt bij gemiddeld 2,7 uren licht per avond.

Laagspanning in de praktijk

We hadden al een Hue Impress Sokkellamp in de tuin staan. Deze werkt ook met laagspanning en was al voorzien van een transformator. De nieuwe Lily XL als tweede lamp aansluiten gaat dan als volgt:

De transformator was al aangesloten op een buitenstopcontact. Vanuit de transformator loopt 2 meter voedingskabel de tuin in. Op deze voedingskabel plaatsen we een t-stuk-connector (meegeleverd bij elke buitenlamp) Op dit t-stuk sluiten we de 2 aansluitkabels van beide aan. Bij de Impress is de kabel 5 meter en bij Lily XL spot 2,5 meter. Een aansluitkabel kan te kort zijn om de lamp goed te positioneren. Hue verkoopt voor €15 een losse 5 meter lange aansluitkabel die je ook kunt gebruiken als verlengkabel. Hiervoor kun je geen gewone stroomkabel gebruiken. Hue zegt dat je tot maximaal 35 meter aan kabels kunt uitrollen.

Beide lampen zijn nu aangesloten op 1 transformator en klaar voor gebruik. De nieuwe lamp met een app bedienen werkt zoals iedere andere Hue lamp.

Geen problemen met bereik

De Hue bridge stuurt alle Hue-lampen draadloos aan. Hij werkt via het Zigbee-protocol. We hadden geen problemen met het bereik, ook niet met de Hue-lampen in de tuin.

