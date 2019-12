Eerste indruk|Philips uGrow is een app waarin je alle gegevens van je baby kunt bijhouden, van slaapritme en voedingen tot temperatuur. Je sluit er ook een slimme babymonitor en oorthermometer op aan. De gegevens worden automatisch in de app gezet. Werkt het ook zo makkelijk als het klinkt?

Interessante app, met kanttekeningen

uGrow is een interessant platform, waarin je op een handige, overzichtelijke manier alle gegevens over je baby bij elkaar brengt. Op de werking van de app is wel het een en ander aan te merken. En houd in je achterhoofd dat je met het gebruik van uGrow veel gegevens deelt met fabrikant Philips.

Wat is uGrow?

Met uGrow wil Philips het makkelijk maken om verschillende gegevens van je baby op één centrale plek te verzamelen: de uGrow app.

Je kunt bijvoorbeeld:

voedingen (zowel borstvoeding als flesvoeding) en het slaappatroon bijhouden, zodat je makkelijker een routine opbouwt

lengte en gewicht bijhouden

de ontwikkeling en mijlpalen van je baby vastleggen in een tijdlijn

De app is vrij eenvoudig in gebruik. Maar we krijgen regelmatig de melding dat de server niet bereikbaar is of de app loopt vast bij het inloggen. De uGrow-app is beschikbaar voor Android en iOS.

Verder is Philips druk met het ontwikkelen van een reeks producten die te koppelen zijn aan de uGrow app. Op dit moment zijn in Nederland de uGrow babymonitor en oorthermometer te koop. Gegevens die je hiermee verzamelt kun je uploaden naar de app. Zo heb je alle informatie over je baby bij elkaar.

Privacy: deze gegevens deel je met Philips

Om de uGrow app te kunnen gebruiken, maak je eerst een account aan. Veel informatie hoef je niet prijs te geven, naam en e-mailadres zijn voldoende. Toch ga je met het gebruik van de app veel informatie delen met Philips.

Wanneer je een account aanmaakt, wordt je gevraagd wat je allemaal aan gegevens wil delen met de fabrikant. Dat lijkt alsof je een keuze hebt, maar die heb je niet. Want om verder te kunnen moet je alles aanvinken. Met andere woorden: deel alle gegevens met Philips, anders kun je de app niet gebruiken.

De gegevens die over je verzameld worden:

Accountgegevens: naam en e-mailadres

Naam en geboortedatum van je baby, jouw relatie tot je baby (vader of moeder)

Gegevens uit cookies: de app kan met cookies je IP-adres, browser en apparaattype registreren zien hoe en wanneer je de app gebruikt gericht advertenties tonen op websites die je bezoekt

Locatie: de app kan vrij nauwkeurig je locatie bepalen.

En verder alle gegevens die je zelf bijhoud, zoals:

Baby's lengte, gewicht en temperatuur

Slaap-, huil- en eetgedrag van je baby

Informatie uit aangesloten slimme apparaten zoals de oorthermometer en de babymonitor

Informatie over baby-onderwerpen kan beter

De app geeft je informatie over de ontwikkeling van je baby. Die is overzichtelijk ingedeeld in de fases die je baby doorloopt en per fase kun je artikelen lezen over uiteenlopende onderwerpen. De artikelen sluiten helaas niet altijd aan bij de leeftijd van je baby: je leest bijvoorbeeld al na 6 dagen over ontwikkelingssprongen en wat te doen met bijtende babies.

Opvallend is ook dat de informatie in de eerste dagen na de geboorte beperkt is. Een algemeen artikel over borstvoeding wordt je aangeraden. Maar aan andere onderwerpen waagt de elektronicagigant zich liever niet: over flesvoeding is niks te vinden.

En dat uGrow een app is van een elektronica-fabrikant, wordt soms wel heel duidelijk. In het artikel over welke babyfoon je moet kiezen, wordt maar liefst 7 keer doorgelinkt naar de webshop van Philips.

Aansluiten op babythermometer

Met de uGrow oorthermometer meet je makkelijk de temperatuur van je baby via het oor. Het apparaatje werkt handig: binnen 2 seconden zie je resultaat. De thermometer slaat al je metingen op in zijn geheugen.

Om de metingen naar de uGrow app over te hevelen, koppel je eerst de thermometer aan de app. Dat werkt als volgt:

De thermometer werkt met bluetooth: je telefoon 'ziet' de thermometer via de bluetoothverbinding, je koppelt hem aan je smartphone en je kunt de gegevens versturen.

Vervolgens zie je de metingen terug in de uGrow app onder het kopje 'Temperatuur'.

Vooral in de eerste dagen na de geboorte is de koppeling met de app handig, als je een paar keer per dag de temperatuur meet. In plaats van alles op te schrijven, heb je snel alle gegevens bij elkaar in de app. Houd wel even in je achterhoofd dat je deze gegevens ook met Philips deelt, waardoor het profiel dat het bedrijf van je heeft gemaakt nog uitgebreider wordt.

Aansluiten op babymonitor

Ook de uGrow Babymonitor kun je koppelen aan uGrow. Maar om de babymonitor te besturen, heb je een aparte camera-app van UGrow nodig op je smartphone of tablet. De camera-app verzamelt gegevens over kamertemperatuur en luchtvochtigheid. Die kun je overhevelen naar de algemene uGrow app. De camera-app is beschikbaar voor Android en iOS.

Het installeren van de camera gaat eenvoudig.

Je moet beschikking hebben over een 2,4 Ghz wifi-verbinding.

Vanuit de app zoek je de camera. Als je telefoon of tablet de camera heeft gevonden, genereert de app een QR-code. Die toon je aan de camera en de verbinding is gemaakt.

Heeft de camera eenmaal verbinding, dan is de beeldkwaliteit heel goed. Op dit onderdeel scoort de babymonitor een 9,4.

Dataverbruik

De camera blijft ook werken als je telefoon overschakelt van wifi naar 3G of 4G. De camera blijft gewoon verbonden met wifi. De verbinding tussen de camera en je telefoons wordt wel even verbroken, maar is ook vrij snel weer hersteld. Een nadeel is dat je dan veel data verbruikt: een avondje monitoren met je telefoon op 3G/ 4G kost je al snel 300 MB.

Luchtvochtigheid en temperatuur

Nu verwacht je misschien dat de camera je inzicht geeft in het slaapritme van je baby. Maar het apparaat verzamelt alleen gegevens over de luchtvochtigheid en temperatuur op de babykamer en deelt die met de uGrow app. Op zich interessante gegevens voor ouders, maar vooral ook voor Philips. Het bedrijf verkoopt namelijk ook een luchtbevochtiger die te koppelen is aan de app.

Geen stabiele verbinding

Eerst is er nog werk aan de winkel voor Philips als het gaat om de stabiliteit van de verbinding van de babymonitor. Die viel namelijk regelmatig weg tijdens onze test. Op gebruiksgemak scoort het apparaat een magere 5,3. Overigens waren wij niet de enigen die last hadden van wegvallend wifisignaal: de gebruiksreviews op de website van Philips liegen er niet om.

Toekomst

Op elektronicabeurs IFA in Berlijn presenteerde Philips de toekomstplannen van uGrow. De apparaten/producten die je kunt koppelen aan de uGrow app, moeten ook met elkaar gaan praten.

Zo moet de slimme babymonitor de luchtbevochtiger gaan vertellen dat hij in een hogere stand moet als de lucht te droog is.

Ook de Philips Hue lampen moeten gaan praten met de uGrow app, zodat ze in slaapstand aangaan als je 's nachts gaat voeden. Dan moet je natuurlijk wel eerst je ouderwetse nachtlampje vervangen door de slimme lampen van Philips.

Nieuw is ook de slimme fles. De sensoren in de houder meten hoeveel je baby heeft gedronken, dan hoef je dat niet meer af te lezen van de fles.

uGrow wordt ook uitgebreid met de Amazon Echo spraakherkenning. Zo hoef je niets meer handmatig in te voeren. Met je stem voeg je via de Echo de gegevens van je baby toe aan de app en je handen heb je vrij.

