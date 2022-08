Conclusie: Voor dit geld leuke smart tuinlampen

Voor heel weinig geld monteer je leuke slimme lampjes van het merk LSC in je tuin of op je balkon. De nieuwe toortsen en spotjes zijn nogal klein. Ze zorgen wel voor een sfeervolle verlichting voor in de late uurtjes. Het aansluiten is erg makkelijk en voor dit geld is hij eigenlijk prima.

Voordelen:

Betaalbaar

Aansluitgemak

Werkt met veilig 24 Volt (zwakstroom)

Werkt met Google Home en Amazon Alexa

Nadelen:

Klein formaat

Oogt wat ‘goedkoop’

Lampen niet individueel te bedienen

Tuinspots & tuinfakkels



De tuinspots en fakkellampen zijn grotendeels identieke producten. Het enige verschil is de vorm. De tuinspots zijn simpele buitenspotjes die je bevestigt aan een dak of muur. De fakkels zijn tuinlampen die je op de grond vastzet of daarin steekt.



In beide dozen zaten 3 kleine buitenlampen. Alle kabels zijn al aangesloten en alleen de stekker moet nog in het stopcontact. Van de staande lampen is ook nog een uitvoering met een aluminiumvoet.

Nogal klein

Beide typen buitenlampen zijn opvallend klein. Het zijn geen lampen waarmee je je 20 meter lange oprijlaan mee opsiert. Denk eerder aan een kleine plantenborder in een stadstuintje.

Verder kun je de lamp niet uit elkaar halen. Mocht het ledje kapot gaan, dan is dat ook niet te vervangen. Gelukkig is dat bij led’s ook niet zo waarschijnlijk. Het voordeel is dat op deze manier alle vocht buiten de deur gehouden wordt.

Snoeren en kabels

Het snoer tussen de stekker en de eerste lamp is ongeveer 4 meter lang. De afstand tussen de de lampjes is 2 meter. Er stroomt vanuit de meegeleverde transformator 24 volt gelijkstroom door de kabels. Heb je geluk met een stopcontact in de buurt, dan hoef je geen dure grondkabels in te graven. Mocht je per ongeluk bij het spitten van je tuin een van de kabels raken, dan is de schade beperkt. Je staat niet gelijk bloot aan 220 volt en de stoppen in je meterkast zullen er niet direct uitschieten.

Flinterdun

De kans dat de kabel (en daarmee de lampjes) definitief kapot zijn is wel een stuk groter. De kabels zijn flinterdun. Kies dus slimme plek om dat kabels langs te geleiden. Je kunt de kabels ook in een voorgesneden flexibele pcv-buis stoppen.

De stekker heeft een IP44 certificaat, dus deze kan een regenbuitje hebben. Maar een paar dagen in een plas water overleeft hij niet. Sluit hem dus aan op een echt buitenstopcontact. Niet niet op een verlengkabel die je ergens in een plantenbak wegwerkt.

Aansluiten

Installeren is niet moeilijk. De stekker gaat in het stopcontact. Op je telefoon of tablet installeer je de LSC app. Dit is een wat sober ogende app die je veel ziet bij smart apparaten die met Tuya werken (de achterliggende techniek van LSC).

Met de plus, rechtsboven in de app, voeg je apparaten toe. Als je eenmalig jouw wifiwachtwoord hebt ingevoerd vindt de app snel de lampen. Daarna loopt de zandloper vol en enige tijd later kun je de lampjes bedienen.

Privacy

Tuya is een Chinees bedrijf en dat geeft misschien wat privacyzorgen. LSC belooft dat de app de persoonsgegevens zoals het e-mailadres alleen op een Europese server opslaat. Ook zegt LSC de privacywet te respecteren.

Aan/uit, dimmen en kleurtjes

Met de app kun je uiteraard de lampen aan- en uitzetten. Je kunt ook de kleur en de helderheid aanpassen. In de app zie je een rondje met alle kleuren van de regenboog waar je jouw favoriete kleur uit kunt kiezen. Met het schuifje eronder is de lamp te dimmen. De 3 spotjes kun je niet individueel instellen. Elke aanpassing werkt voor alle 3 de lampjes.

Timer, countdown en scenes

Het is via de LSC-app mogelijk om een of meerdere timers/tijdklokken te zetten. Bijvoorbeeld elke dag de lampen om 21:00 uur aanzetten (of bij zonsondergang) en om 23:30 uur uit. Met de countdown-functionaliteit is een opdracht in te stellen die met de aangegeven vertraging moet worden uitgevoerd. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat het licht over 5 minuten uit moet gaan.

Als laatste zijn er de voorgeprogrammeerde scenes waarmee je de lampen een maansopkomst of een disco na kan laten doen. Wel grappig om eens mee te spelen, maar je bent het snel zat.

Google-assistent

Heb je een slimme speaker van Google of Amazon? Dan kun je hieraan deze buitenlampen koppelen. Dit koppelen werkt zoals verwacht. Je moet de spraakassistent toegang geven tot jouw LSC-account. Je vertelt in welke ruimte de lampen staan, waarna de lampen toegevoegd worden.

Nu kun je ook vanuit je luie stoel tegen de Google Assistent zeggen: 'Hey Google, zet de lampen in de voortuin aan' of 'Hey Google, de lampen in de achtertuin op rood'.

Tuinspots alleen in webshop

De tuinspots zijn alleen te bestellen bij de webshop van Action. De staande tuinverlichting (fakkel) is zowel in de webshop als bij de Action filialen te koop. Beide producten kosten €20. Bij bestellingen via de webshop rekent Action €5 verzendkosten per order. Dus ook als je meerdere producten bestelt betaal je €5.