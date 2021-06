Slimme buitenlampen van de Action

Eerste indruk|Action had al slimme lampen voor binnen. Nu zijn er ook enkele modellen voor buiten. De regendichte tuin- en balkonlampen doen het prima. Alleen is het veilig aanleggen ervan niet zo simpel.

Conclusie: goedkoop, maar niet simpel aan te leggen

De nieuwe buitenlampen van Action-huismerk LSC Smart Connect zijn spotgoedkoop. Met een app stel je de lichtsterkte en de kleur in. Je kunt ook instellen dat ze automatisch inschakelen bij zonsondergang.

Zowel het spotje, de wandlamp als de toortslamp geven voldoende licht. Zeker de wandlamp, met zijn 2 lampen van 380 lumen, die naar boven en naar beneden gericht zijn.

Het aansluiten van de toortslamp en de spot midden in een tuin kan wel een klus zijn. De lampen werken namelijk met 230 Volt. Om die spanning veilig aan te voeren naar een plek midden in je tuin moet je met dure grondkabels en regendichte ‘tuincontactdozen’ aan de slag. Houd dus rekening met extra kosten en gedoe.

De wandlamp is wat makkelijker van stroom te voorzien. Je maakt hem namelijk direct op je schuur of huis vast.

Een 12 of 24 Volt buitenlampensysteem van een ander merk leg je zonder elektrocutiegevaar een stuk makkelijker aan. Want de fabrikant levert dan een passende stroomvoorziening en kabels mee.

LSC Smart Connect ledspot

De eerste lamp van de Action die we uitproberen is de tuinspot (€12). Deze stevige metalen lamp heeft als enige van de 3 een 230 Volt-stroomkabel met stekker.

Je kunt hem met een spies in de grond steken of in een oppervlak vastschroeven. De spot geeft een heel aardig sfeerlicht in een kleur naar wens. Nadeel is wel dat de geïntegreerde ledlamp niet is te vervangen. Dat geldt ook voor de andere lampen.

LSC Smart Connect meldt dat de lampen 15.000 branduren meegaan. Dat betekent vele jaren genieten van fraai licht. Toch jammer dat je hierna de lamp inclusief de behuizing bij de milieustraat moet inleveren. Niet zo duurzaam.

De stroomkabel aan de spot is 1,5 meter lang. Dat is bijna altijd te kort. Je kunt natuurlijk een verlengkabel in de tuin uitrollen maar dat is geen goede permanente oplossing.

Tuincontactdoos

Een betere oplossing is een tuincontactdoos te plaatsen. Dat is in feite een stevige verlengkabel met een spatwaterdicht stopcontact aan het eind. Action verkoopt sinds kort een model van €16 met een korte kabel (1,5 m). Maar er zijn bij andere winkels ook tuincontactdozen met 10 meter snoer te koop, vanaf zo’n €35.

Wil je meerdere tuinspotjes? Dan is het makkelijker en veiliger om deze Action-lamp links te laten liggen. Kies een setje lampen van een ander merk met 12 Volt lampen, een transformator en lange stoomsnoeren. Zoals van het merk Ludeco, onder andere te koop bij Gamma. Het gaat hier niet om slimme lampen.

Philips Hue heeft slimme buitenverlichting met zwak voltage (24 Volt). Deze Hue Outdoor-lampen zijn prijzig.

Installatie

Als je Bluetooth op de telefoon inschakelt weet de LSC Smart Connect app elk nieuw geplaatste tuinlamp snel te vinden. Hij is zo aangemeld in de app. Uiteraard is de lamp alleen te bedienen als de wifi-ontvangst buiten in orde is.

LSC Smart Connect led-tuinlamp (toorts)

De tweede buitenlamp van Action is een toortslamp (€12). Met een spies prik je hem vast in de aarde. Hij is geschikt om een tuinpad te verlichten. Ook deze lamp geeft sfeervol licht (380 lumen) in een kleur naar wens.

Grondkabel noodzakelijk

Een nadeel is dat er geen stroomkabel bij zit. Je moet zelf een 230 Volt-grondkabel kopen van voldoende lengte. Reken op zo’n €3 per meter. Deze moet op minimaal 50 centimeter diepte in de aarde. Je koppelt hem aan het kroonsteentje in de binnenzijde. Aan de andere zijde monteer je een stekker die je in je schuur of huis in het stopcontact stopt.

Je kunt meerdere toortslampen plaatsen door de grondkabel ondergronds te splitten. Makkelijker en veiliger is een set toortslampen van een ander merk te kopen, met een zwak voltage (12 of 24 Volt). De meegeleverde snoeren kunnen bovengronds blijven.

LSC Smart Connect wandlamp

De wandlamp (€14) geeft lekker veel licht. Hij heeft dan ook 2 geïntegreerde lampen van elk 380 lumen. Ze schijnen omhoog en omlaag in een kleur en intensiteit naar wens.

Ook bij deze lamp is geen stroomkabel meegeleverd. De bedoeling is dat je hem op een muur of schuurwand monteert. Je moet door de muur of wand een eigen stroomkabel leiden.

Schutting

Wil je een of meerdere lampen op een schutting monteren, dan kun je deze wandlamp beter niet kiezen. Koop liever een complete set wandlampen van een ander merk op 12 of 24 volt. Dat geeft de minste kans op gevaarlijke kortsluiting en de montage is een stuk makkelijker.