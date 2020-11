Slimme lampen van Hema

Conclusie: fijne lampen, lastige installatie

De ‘Hema Smart’-productlijn bestaat uit uiteenlopende slimme lampen en een slim stekkerblok. Hiermee maak je een bestaande lamp enigszins slim. Alle lampen zijn via wifi met internet verbonden. Ze kunnen automatisch in- en uitschakelen op bepaalde tijdstippen of schakelen naar een bepaalde kleur of sfeer.

De installatie is niet eenvoudig en vraagt om technische ervaring. Zo hebben de lampen wifi op frequentie 2,4 Ghz nodig. Veel modems werken op een mix van 2,4 GHz en 5 GHz. Als dat bij jou ook zo is, moet je de wifi-instellingen van je modem aanpassen. Het aanmelden van de lampen in de Hema Smart-app gaat ook nogal omslachtig.

De slimme lampen lijken op de (flink goedkopere) lampen van Action. Dat is niet zo vreemd. Hema en Action gebruiken dezelfde fabrikant.

Waaruit bestaat Hema Smart?

De Hema Smart-lijn bestaat uit 9 uiteenlopende lampen (allemaal zuinige ledlampen), een stekkerblok en een kleine afstandsbediening. De apparaten zijn alleen te gebruiken in kamers waar de wifi-ontvangst goed is.

De oude dimmers in huis kun je niet meer gebruiken. Het dimmen kan wel met de Hema Smart-app.

De lampen zijn:

Grote lamp (peer), e27 fitting, wit: €10

Grote lamp (peer), e27 fitting, helder: €12

Grote lamp (peer), e27 fitting, kleur en wit: €12

Kleine lamp (kogel), e27 fitting, wit: €17,50

Edison / filament lamp, e27 fitting, warm wit: €14

Edison / filament lamp groot model, e27 fitting, warm wit: €15

Edison / filament lamp extra groot model, e27 fitting, warm wit: €17,50

Led-spot, GU-10-aansluiting, kleur en wit: €12

Kleine kaarslamp, E14 fitting, wit: €12

Ze hebben redelijke prijzen. Bij Action zijn vergelijkbare lampen wel een stuk goedkoper.

Er zijn nog twee Hema Smart-accessoires:

Ee n los verkrijgbare afstandsbediening van €20 om de lampen mee te bedienen (in plaats van met de app).

n los verkrijgbare afstandsbediening van €20 om de lampen mee te bedienen (in plaats van met de app). Een slim stekkerblok €17. Dat is ruim twee keer zo duur als het vergelijkbare model van Action (€7,50).

Installatie een pittige klus

De Hema smart-apparaatjes vereisen een 2,4 GHz wifinetwerk. Ons netwerk is een mix van 2,4 en 5 GHz, inmiddels een gangbare norm. En dan werken de Hema-lampen dus niet.

De handleiding geeft nauwelijks informatie hoe je je wifinetwerk geschikt kunt maken. We vonden zelf een oplossing door in onze modemrouter een apart ‘gastnetwerk’ in te stellen op 2,4 GHz. De meeste providers informeren (op hun site) over het instellen van zo'n netwerkje.

De installatie van elke lamp is ook nogal ingewikkeld. Je moet de lamp resetten. Pas daarna zou de Hema Smart-app de lamp automatisch kunnen detecteren. Dat mislukte bij ons telkens. De app adviseert je in dat geval om de lamp in de zogeheten ‘AP'-installatiestand te zetten. Dat vraagt wel extra handelingen. Dat bracht voor ons de oplossing. De installatie is al met al een hoop gedoe.

Lampen bedienen

Als het eenmaal werkt, heeft de Hema Smart-app een fijn ‘regelpaneel’ om de lampen te bedienen. Je kunt ook tijdschema’s aanmaken waarin lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. Of laat de lampen naar een bepaalde kleur of sfeer veranderen. Zonsopkomst of -ondergang of een bepaald type weer kan ook een ‘trigger’ zijn.

Via de app kun je de lampen ook koppelen aan stembesturing. Kiezen kan tussen Google Assistant en Amazon Echo. We hebben onze lampen gekoppeld aan de spraakassistent van Google en dat ging goed.

Geen bewegingsmelder

Er zit nog geen bewegingsmelder in het assortiment van de Hema. Dat is jammer, want dan zou je lampen kunnen laten inschakelen als je een bepaalde kamer inloopt.

Tuya-software

De Hema Smart-app lijkt als twee druppels water op de app van Tuya, de Chinese maker van de software waarmee de Hema-apparaatjes werken. Sterker nog: je kunt de Hema-lampen ook in gebruik nemen via deze Tuya Smart-app!

Je krijgt met de Tuya-app meer automatiseringsmogelijkheden. En je kunt apparaten van verschillende merken met elkaar laten ‘praten’. Zo kun je de €8 kostende bewegingsmelder van de Action (huismerk LSC) installeren en koppelen aan acties van de Hema-lampen.

Privacyverklaring kan beter

De privacyverklaring van Hema Smart oogt volledig, maar kan beter. Er staat dat ‘third-party service providers’ je persoonsgegevens verwerken. Dat is nogal vaag. Het gaat hier in feite om het Chinese bedrijf Tuya. Privacybewuste consumenten willen dat graag van tevoren weten.