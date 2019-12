Slimme assistenten

Slimme speakers werken als een virtuele slimme assistent, die antwoord kan geven op je vragen. Waar je normaal informatie zoekt op internet, stel je nu je vraag aan de speaker en hij spreekt het antwoord uit.

Amazon, Apple en Google hebben elk hun eigen systeem. De speakers zijn nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar wel te bestellen via Amerikaanse sites. De standaardformaten kosten tussen de 150 en 180 dollar. De Apple HomePod is een stuk duurder: 350 dollar.

Amazon Echo

Amazon heeft een nieuwe reeks Echo speakers op de markt gebracht. Ze variëren van design pronkstuk voor in je woonkamer tot kleine puk voor op je nachtkastje, met of zonder scherm. Een ding hebben ze gemeen: Alexa is degene die jouw opdrachten uitvoert en antwoord geeft op je vragen. Het standaard Echo speakerformaat kost 180 dollar.

Apple HomePod

De Apple HomePod werkt met Siri, die ook al aanwezig is op andere Apple producten zoals de iPhone. De speaker werkt met Apple's HomeKit. Dit is een systeem waarmee je meerdere apparaten aan de HomePod kunt koppelen en aansturen.

Google Home

De Google Home serie bestaat uit witte speakers die constant naar je luisteren. Er is een standaardformaat, onlangs is de Mini geïntroduceerd en de Maxi is op komst. Roep 'Ok Google', zoals je dat misschien ook op je smartphone doet, en de Google Assistant is klaar om je vragen te beantwoorden en je opdrachten uit te voeren.

Apparaten besturen

Met een slimme speaker kun je ook andere apparaten aansturen die compatible zijn met jouw speaker. Dat doe je met spraakcommando's. Zo schakel je bijvoorbeeld je lampen in en uit, toon je de beelden van je beveiligingscamera op je tv of je vraagt je slimme thermostaat om het wat warmer te maken in huis.

