Smart Home panel: doe mee!

Waarom een Smart Home panel?

Wij zijn benieuwd naar gebruikservaringen met slimme apparaten en willen deze in kaart brengen. Daar hebben we jouw hulp bij nodig! Heb jij ook 1 of meerdere smartproducten in huis? Schrijf je dan in voor ons Smart Home panel.

Wat is een smart home?

Steeds meer apparaten in huis hebben een internetverbinding en worden 'slim' genoemd. Denk aan smart-tv’s, lampen die je inschakelt met je stem en zonnepanelen die via een app melden hoeveel energie ze opwekken. Een smart home is dus een huis met dit soort apparaten. Bij het ene apparaat is de internetconnectie best nuttig: vanuit je luie stoel de lampen bedienen. In andere gevallen is het nut minder duidelijk: bij een slimme koffieautomaat moet je het kopje er nog steeds zelf in zetten.

Hoe meld ik me aan?

Ga naar panel.consumentenbond.nl en voer je e-mailadres in. Bevestig je inschrijving, log in en kies bij Profiel het tabblad Smart Home. Nu verschijnt er: 'Smart Home - nog niet ingevuld' en kun je de vragenlijst invullen.

Let op: ben je eenmaal aangemeld als panellid en kun je de vragenlijst nog niet direct vinden? Geen probleem, je krijgt binnen enkele dagen sowieso bericht dat de Smart Home-vragenlijst voor je klaarstaat.

Doe je al mee aan het CB-i panel, geef je dan op via je persoonlijke panelpagina. Na inloggen kun je bij 'Persoonsgegevens', bij tabblad 'Interesses', 'Smart Home' aanklikken.

Ja ik meld me aan!

Wat kan ik verwachten als panellid?

Als jij je aanmeldt voor ons panelonderzoek krijg je enkele keren per jaar een vragenlijst in je mail. We vragen welke smart home apparatuur jij hebt en of je hier tevreden over bent. Ook willen we weten of je klachten of negatieve ervaringen hebt en zo ja, wat die dan zijn.

We gebruiken jouw antwoorden voor publicaties op onze website en in onze gidsen. Ook spreken we fabrikanten aan als blijkt dat meerdere consumenten eenzelfde probleem melden. Vanzelfsprekend blijven je gegevens anoniem.

