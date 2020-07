Eerste indruk|De Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1c is heerlijk stil. Dat maakt hem ideaal voor je slaapkamer tijdens broeierige zomernachten. Je kunt hem op internet aansluiten maar echt smart wordt hij er niet van. De app zorgt wel voor bedieningsgemak.

Conclusie: niet echt smart, wel lekker stil

De internetverbinding op deze ventilator maakt hem niet echt smart. De app vereenvoudigt de bediening, maar meer voordelen zijn er eigenlijk niet.

De ventilator zou pas echt slim zijn als hij zou kunnen reageren op de weersomstandigheden. Helaas kun je hem niet koppelen aan een temperatuursensor of aan een weerdienst op internet.

Ventilator

Puur als ventilator valt hij niet tegen. Hij kent 3 snelheden, verplaatst een aardige hoeveelheid lucht en kan een kwartslag rond zwenken (oscilleren). Hij is opvallend stil, zeker op de laagste 2 standen.

Hij oogt wel een beetje ‘goedkoop’ omdat de meeste onderdelen van wit plastic zijn. Geen probleem in de slaapkamer of een kantoorruimte. Middenin de huiskamer valt het iets te veel op.

Het is geen airco

Let op: Een ventilator kan de temperatuur nooit serieus verlagen zoals een airco. Hij kan wel de gevoelstemperatuur omlaag brengen. Je voelt verkoeling op de huid door de luchtventilatie.

De Mi Smart Standing Fan 1c brengt voldoende lucht in beweging om het aangenamer te laten voelen in een kamer.

Specificaties

Xiaomi is een Chinese producent. Je koopt de Mi Smart Standing Fan 1c sinds kort via de Nederlandse webwinkel. Met €60 is hij enkele tientjes duurder dan eenvoudige ventilatoren van andere merken die niet 'smart' zijn.

De Smart Standing Fan komt binnen als een bouwpakket. Je steekt hem eenvoudig in elkaar en draait alles met schroefjes vast.

De ventilator is 1 meter hoog. De fan zelf heeft een diameter van 33 cm. De beschermingskorf om de fanbladen oogt nogal ‘plastic’.

De ventilator verbruikt maximaal 38 Watt stroom.

Ventilator koppelen aan wifi

Mogelijk een lastig deel van de installatie is het koppelen aan je wifinetwerk. De Mi Home app waarschuwt dat de ventilator alleen wifi op de 2,4 GHz band ondersteunt.

Sommige mensen zullen daardoor problemen hebben omdat ze een gemixt 2,4/5 GHz-netwerk hebben. De oplossing: Maak een apart 2,4 GHz gastnetwerk aan op je eigen modemrouter. Kijk op de site van je provider voor instructies.

Volg de installatie-instructies van de app en je kunt het apparaat besturen vanaf je telefoon of tablet.

App levert bedieningsgemak

De app maakt de fan makkelijk te bedienen. Instellen dat hij na 1 uur automatisch uit gaat is een eitje. Je kunt dit ook regelen met de knoppen op de motor aan de achterzijde. Maar dat is een flinke puzzel met knopjes die je in een bepaalde volgorde moet indrukken.

Via de app heb je de volgende mogelijkheden:

Snelheid schakelen naar stand 1, 2 of 3

Wel of geen oscillatie (zwenkende beweging)

Tijdgestuurd in-/uitschakelen

Uitschakelen na x minuten

Indicatielampjes uit (handig in de slaapkamer)

Geruisloos zwenken

Wat positief opvalt aan deze ventilator is dat hij zo heerlijk stil is, zeker op de laagste 2 snelheden. Ook in de zogeheten oscillatie-stand (zwenkende beweging) hoor je hem nauwelijks.

Bij veel goedkope ventilatoren kraakt het mechaniek bij het zwenken, maar deze Mi Smart Standing Fan doet het geluidloos. Ideaal voor in de studeerkamer en zeker de slaapkamer.

Privacy

Het gaat hier om een simpele ventilator. We hebben daarom niet uitgebreid gekeken naar de omgang met je gegevens. In zijn privacyverklaring belooft de Chinese fabrikant dat hij zich keurig aan Europese regelgeving houdt.

Toch automatisch aan bij hitte?

Het is ons alsnog gelukt om deze ventilator automatisch in te laten schakelen bij hitte. We hadden nog een 'slimme stekker' liggen van Tuya. Deze stekker kan aangekoppelde apparatuur inschakelen bij een bepaalde temperatuur. Je stelt dit in met app van Tuya.

Als het buiten 25 graden is, zet het Tuya-stekkerblok netspanning op de aangesloten ventilator. Dan gaat de fan nog niet direct draaien. Dat gebeurt pas als je ook via de Mi Smart app instelt dat de fan zichzelf elk half uur inschakelt. In dat geval start hij binnen een half uur.

