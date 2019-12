Wat is Layar?

Mobiele telefoons worden allang niet meer gebruik om alleen mee te bellen. De telefoon is uitgegroeid tot een heus 1001-delig zakmes. Steeds meer functionaliteit wordt in het toestel gestoken en daar omheen worden steeds leukere toepassingen verzonnen.

Augmented reality

Wie een toestel heeft met een ingebouwde camera, toegang tot internet, een gps-ontvanger en een digitaal kompas kan op papier gebruik maken van de gratis toepassing Layer.

Layer combineert het plaatje dat de ingebouwde camera ziet met de informatie die het programma op internet kan vinden over dat gebied. Wie via Layer door zijn camera kijkt, ziet met bolletjes wat er zoal te doen is. Het samenvoegen van het echte beeld van de camera met aanvullende informatie heet augmented reality (AR).

Voor smartphones met het besturingssysteem Android is de toepassing al beschikbaar en sinds kort is er ook een versie voor de iPhone 3Gs. Deze laatste versie (op de iPhone te downloaden vanuit softwarewinkel App Store) hebben we even gebruikt.

Rondkijken in de praktijk

Wie Layer opent, krijgt de vraag waar je naar op zoek bent en tot welke afstand Layar moet 'kijken'. Sta je bijvoorbeeld in het centrum van Den Haag en zoek je naar cafés in een straal van 1 kilometer, dan levert dat een hele pluk met bolletjes op het scherm op. Onder het bolletje dat het meest recht voor je staat, staat ook een driehoekje met de afstand.

Theoretisch zou je nu dus alleen maar achter je telefoon aan hoeven lopen om bij het café van je voorkeur naar binnen te lopen. In de praktijk zul je natuurlijk nog allerlei obstakels op je pad vinden: winkels, huizenblokken, grachten, drukke straten, et cetera. De toegevoegde waarde van Layar lijkt beperkt, maar het lijkt toch wel prettig te werken. De informatie in de standaardzoekfunctie 'leent' Layar van Google (Maps).

Trek in pizza

Hoe werkt Layar in de praktijk? Stel je staat in een stad waar je de weg niet kent. Je hebt trek. Je opent Layer en geeft aan dat je een pizzeria zoekt. Na een kleine pauze houd je de telefoon voor je en je draait een rondje van 360 graden. Het ziet er misschien een beetje raar uit, maar nadat je gekozen hebt, sta je met je gezicht de juiste kant op en weet je welke kant je op moet lopen en hoe ver je nog moet wandelen (fietsen of autorijden met de telefoon in de hand is uiteraard niet verstandig).

Nog leuker

Het wordt nog leuker als je extra layers (informatielagen) gaat toevoegen. Bijvoorbeeld de Funda-layer. Dan zie je alle Nederlandse huizen die er in de buurt te koop zijn, inclusief een kleine foto en de prijs. Uiteraard kan je doorklikken naar meer informatie over het aanbod. De layer van opentot.nl laat alle supermarkten in de buurt zien, inclusief de openingstijden. Best handig voor de lekkere trek later op de avond.

Meer voorbeelden van lagen:

vliegtuigen in de lucht;

geldautomaat zoeken;

twitterberichten in de buurt (leuk op een beurs of concert);

politiebureaus.

Er zijn inmiddels honderden layers, of informatielagen, beschikbaar en de lijst groeit met de dag.

Conclusie

Layer ontsluit toch al beschikbare informatie op een leuke en soms handige manier. Je hebt wel een moderne (dure) smartphone nodig. Layar komt vooral van pas op locaties waar je de weg niet kent. Zeker nu het aantal layers of lagen snel groeit, lijkt de toepassing voor steeds meer mensen handig en leuk. Echt onmisbaar is Layar nu ook weer niet.

