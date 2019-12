Eerste indruk|De meest geavanceerde smartphones van Nokia zijn die in de N-serie. Een nieuwe telg in deze familie is de Nokia N900. Anders dan de populaire Nokia N97 draait dit toestel niet op Symbian maar het op Linux gebaseerde besturingssysteem ‘Maemo’. Een eerste indruk.

Wat is de Nokia N900?

Waar de populaire Nokia N97 echt een telefoon is met veel geavanceerde functies, is de Nokia N900 meer bedoeld als een internettablet waarmee je ook kunt bellen. Het toestel moet het stellen zonder MMS (SMS'jes met foto's of andere multimedia), maar dat vinden wij met al die mobiele internetmogelijkheden geen gemis.

De Nokia N97 noemden we al zwaar en groot, maar de Nokia N900 valt pas echt in de categorie ‘zwaar, groot en log’. Het toestel is een stuk breder dan de Nokia N97. Je hebt er met de afmetingen van 111 x 60 x 20 mm en een gewicht van 181 g een hele kluif aan dit toestel in je broekzak of jaszak mee te torsen. Waar bij de Nokia N97 het scherm handig kantelde bij het uitschuiven, schuift bij de Nokia N900 het toestel gewoon recht. Dat is jammer, want de Nokia N900 houdt daardoor een stuk minder prettig vast.

Geen enkele knop

De Nokia N900 heeft aan de voorkant geen enkele knop zitten. Aan de zijkant zitten wel een aantal knoppen: een aan/uit knop, een knop voor het volume (dient tevens af en toe om in te zoomen), een cameraknop en een blokkeerknop.

Verder vind je op het toestel een micro-USB-aansluiting voor dataoverdracht en laden en een standaard 3,5 mm audio-aansluiting. Er zitten twee luidsprekers aan de zijkanten van het toestel weggewerkt en ook zit in de zijkant van het toestel een stylus verborgen. Het toestel heeft een schuifje voor de camera en een kleine uitklapstandaard rond de camera die we ook eerder zagen op de Nokia N96.

Algemene specificaties

Een greep uit de zeer uitgebreide specificaties. Meer specificaties zijn te vinden op de website vanNokia.

Afmetingen: 110.9 x 59.8 x 18 (19.55) mm

Gewicht (met batterij): 181 g

Afmeting: 3,5" touchscreen

Resolutie: 800 x 480 pixels (WVGA)

Touchscreen, met:

volledig qwertytoetsenbord met woordvoorspelling;

virtueel toetsenbord op het scherm;

penbediening (stylus).

Geheugen:

tot 32 GB interne opslag;

microSD-geheugenkaartuitbreiding tot 16 GB (huidige beschikbaarheid);

totale beschikbare geheugen tot 1 GB (256 MB RAM, 768 MB virtueel geheugen).

Netwerken:

quad-band EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1700/2100;

automatisch schakelen tussen GSM-banden;

vluchtmodus;

GPRS, EDGE, WCDMA 900/1700/2100, HSPA, WLAN IEEE 802.11b/g, WLAN-beveiliging: WEP, WPA, WPA2;

geschikt om te dienen als datamodem via USB-aansluiting.

Connectiviteit:

Bluetooth-versie 2.1;

UPnP-ondersteuning;

e-mail en messaging;

ondersteunde protocolen: Mail voor Exchange, IMAP, POP3, SMTP.

Camera:

5 megapixel Carl Zeiss autofocuscamera met dubbele LED-flash (4:3 en 16:9 ratio);

autofocus met tweefase opnametoets;

speciale cameratoets;

schuifbare lenskap voor bescherming en camera-activering;

breedbeeldvideo-opname tot 800 x 480 pixels;

camera voorzijde: VGA-webcamera.

Mediaspeler:

afspelen muziekbestandsformaten: .mp3, .wma, .aac, .m4a, .wav;

speciale volumetoetsen;

3,5 mm stereoaudio-connector;

geïntegreerde stereoluidsprekers;

FM-zender.

Surfen op internet:

Maemo-browser aangestuurd door Mozilla-technologie;

Adobe Flash Player 9.4;

AJAX-ondersteuning (Javascript 1.8, XML); HTML, XHTML, CSS.

Geografische mogelijkheden:

GPS en navigatie;

geïntegreerde A-GPS-ontvanger;

Ovi Kaarten-toepassing. Schakelen tussen weergaven: uitgebreide 3D, satelliet en hybride kaarten. Zoek kaarten voor adressen en plaatsen. Vind je bestemming met gratis routing.

Bijzondere specificaties:

Maemo-besturingssysteem;

Omgevingslichtdetector (voor oplichten van het toetsenbord in het donker);

Bellen via internet

Onze bevindingen

Een fijn internettablet?

Het Maemo besturingssysteem is in ieder geval bijzonder geschikt om te multitasken. Programma’s kunnen op de achtergrond blijven doordraaien. Een niveau hoger worden de lopende programma’s getoond als miniaturen in een weergave die wel wat weg heeft van Apple’s Exposé. Daarin kun je kiezen uit de verschillende lopende programma’s.

Bureaubladen

De Nokia N900 heeft verschillende bureaubladen, maar een echt startscherm ontbreekt in eerste instantie. Ietwat verwarrend voor de beginnende gebruiker. Pas als je twee keer links bovenin het scherm tikt, krijg je een startscherm met 15 iconen. De programma’s die daar niet binnen passen zijn te vinden onder ‘meer’. Het menu met links naar alle programma's zoals veel gebruikers dat gewend zijn is dus een beetje verstopt.

Wat je ervoor terugkrijgt is echter niet per se slechter. Je kunt redelijk gemakkelijk zelf snelkoppelingen op de bureaubladen plaatsen, waardoor de functies die je zelf veel gebruikt goed toegankelijk worden. Zo kun je de Nokia N900 al gauw erg persoonlijk inrichten en heb je het menu eigenlijk nauwelijks meer nodig. De structuur is een tikje ongewoon, maar de navigatie went al gauw en laat zich erg prettig bedienen.

Navigeren door menu’s

Een terugknop ontbreekt op de Nokia N900. Maar dat is geen gemis als je weet hoe dit werkt. Bij het maken van instellingen en het navigeren door menu’s vervaagt het niet interactieve deel van het scherm. Om terug te gaan, kun je het vervaagde deel van het scherm aanraken. Een terugknop is daardoor overbodig. Dit werkt erg prettig. Door de linker bovenhoek van het scherm aan te raken, ga je telkens een niveau omhoog.

Liggende stand

Vrijwel alle programma’s zijn alleen in de liggende stand te bedienen. De oriëntatie van de weergave op het scherm draait niet mee als je het toestel draait. Een aantal programma’s, zoals het belscherm, zijn wel in staande stand te bekijken. Het is wel erg jammer dat je websites niet in de staande stand kunt bekijken; dat komt soms gewoon beter uit. Dat de staande oriëntatie meestal niet beschikbaar is, is wel een tegenvaller.

Drukgevoelig

Het touchscreen is drukgevoelig en helaas niet capacitief; het reageert niet erg gevoelig en soms voel je je gedwongen de meegeleverde stylus te gebruiken. Scrollen door menu’s van meerdere pagina’s of scrollen over websites laat daardoor te wensen over. Het is jammer dat de keuze voor een drukgevoelig touchscreen de verdere bediening van het toestel nogal beperkt. Liever hadden we een capacitief touchscreen gezien dat soepel met de vingers bediend kan worden.

De toetsenbord lay-out van de Nokia N900 is weer net even anders dan die van de Nokia N97. We treffen de spatiebalk net als bij de Nokia N97 als een smal balkje rechtsonder aan het toetsenbord. Alle individuele toetsjes hebben een hele lichte bolling, maar door het nogal strakke toetsengrid zijn ze toch wat lastig te onderscheiden. Ook zit het toetsenbord nogal dicht op het scherm, waardoor de bovenste rij toetsen lastig te bedienen is.

De uitklapstandaard zit niet in het midden van het toestel, waardoor de telefoon kantelt als je aan de rechterkant van het scherm probeert te klikken terwijl het toestel op de standaard staat. Plat neerleggen is ook geen genot, want door de dikte van de ingeklapte standaard is het toestel niet plat aan de achterkant waardoor het niet helemaal stabiel ligt. Als het toestel is opengeklapt, kantelt het al gauw als je met een hand iets op het scherm aanraakt. Je moet het toestel dus echt in de hand houden.

Fotograferen

De camera met autofocus heeft een dubbele LED-flits, maar van de kwaliteit van zo’n dubbele LED-flits hoef je je niet al te veel voor te stellen. Ook zit de flits nogal dicht op de lens, wat in sommige gevallen een lichte waas op je foto’s kan veroorzaken. De camera zit achter een schuifje aan de achterkant van het toestel. De camera start vrijwel direct op als je het schuifje opent, ook vanuit de stand-by. De camerafunctie werkt prima voor een telefooncamera, de prestaties zijn heel gemiddeld. Alleen is het nogal lastig foto’s maken wanneer het toetsenbord is uitgeschoven. De cameraknop zit dan op een nogal moeilijk bereikbare plek achter het scherm. Gelukkig kun je ook gewoon foto’s maken in de dichtgeklapte stand. En je kunt foto’s gemakkelijk bijsnijden in verschillende verhoudingen.

Filmpjes maken

Je kunt met de camera ook filmpjes maken. Een rood opnamelampje naast de lens gaat aan zodra je de opname start. Bij opnames dichtbij zie je dan ook een rode waas over hetgeen dat je filmt omdat je dat met rood licht belicht. Daarnaast kun je ook nog commerciële video’s op de Nokia N900 bekijken.

Muziek luisteren

De Nokia N900 heeft een standaard 3,5 mm audio uitgang, zodat je gemakkelijk je eigen koptelefoon kunt aansluiten. De muziekspeler is simpel uitgerust en als je de mediaspeler-widget (minispeler) op je bureaublad plaatst, is de basisbediening van je muziek direct vanaf je bureaublad beschikbaar. Voor uitgebreidere bediening dient deze widget ook als snelkoppeling naar de muziekspeler. De geluidskwaliteit via de koptelefoon is prima. Het geluid kan heel erg hard (au!). Het is niet echt aan te raden het geluid via de luidsprekers af te spelen.

Geen radio

Opmerkelijk genoeg heeft dit toestel geen FM-radio, maar kun je wel FM-radio luisteren via internetradiostations. Dat vraagt erg veel dataverkeer en af en toe hapert het signaal als het toestel niet voldoende kan bufferen. Voor internetradio is het gebruik van Wifi dan ook aan te raden. Wel heeft de Nokia N900 dan weer een FM-transmitter, waarmee je FM-signaal van de internetradio of van je muziekbestanden weer kunt uitzenden, zodat je bijvoorbeeld in de auto naar muziek van je eigen telefoon kunt luisteren over de speakers van de autoradio.

Internet en e-mail

De Maemo browser op de N900 wordt aangestuurd door Mozilla-technologie. Deze browser ondersteunt in tegenstelling tot de iPhone wél Flash. Dat is zeker een dik pluspunt. De browser is okay en de navigatie werkt redelijk intuïtief, maar hij verslaat Apple’s Safari op de iPhone voorlopig nog niet.

Zoomen

Inzoomen door te ‘pinchen’ zoals dat op de iPhone gaat, kan op de Nokia N900 niet. Inzoomen op websites kan door te dubbeltikken of door in te zoomen met de volumeknop. Het is prettig dat inzoomen ook met een fysieke knop werkt, maar het is bijzonder onhandig dat je hierdoor op internet niet goed het volume kunt regelen.

En dat je kunt inzoomen door te dubbeltikken is handig, maar het heeft ook nadelen. Inzoomen op Google Maps gaat bijvoorbeeld gemakkelijk door te dubbelklikken op de kaart, maar aangezien dubbelklikken en dubbeltikken in dit geval hetzelfde is, werkt dat elkaar tegen. Echt inzoomen op een kaart in Google maps gaat daardoor niet zo handig. Er zullen wel meer voorbeeldsituaties te noemen zijn waar dit dubbeltikken om in te zoomen niet zo’n goede bedieningskeuze is.

Bladwijzers kun je gemakkelijk als miniatuur met snelkoppeling op je desktop plaatsen en bladeren door je browsegeschiedenis gaat soepel. YouTube-filmpjes kun je zonder problemen bekijken, al hapert het beeld zelfs via WiFi nog wel regelmatig. Via de mobiele site van uitzendinggemist.nl kun je direct filmpjes bekijken. De browser opent de datastroom in de mediaspeler van de Nokia N900.

Nog geen stembegeleide navigatie

De Nokia N900 heeft ingebouwde GPS en AGPS en maakt gebruik van Nokia maps via de Ovi Kaarten (maps.ovi.com) toepassing. Je kunt schakelen tussen kaart- en satellietweergave.

De kaart kan net als op de iPhone 3Gs meedraaien (‘Traceren’), maar dit werkt bij lange na niet zo goed als op de iPhone 3Gs met Google Maps. Nokia heeft in januari 2010 aangekondigd gratis navigatie aan te bieden met zowel routebeschrijvingen als (gesproken) turn-by-turn instructies voor alle Nokia smartphones die op Symbian zijn gebaseerd. De Nokia N900, die draait op Maemo, heeft in dit opzicht een uitzonderingspositie. De N900 heeft op het moment van schrijven nog geen (gesproken) turn-by-turn-instructies. Het is onbekend of deze functionaliteit later nog zal worden toegevoegd, al is de verwachting dat dit uiteindelijk wel zal gebeuren.

Prijs en abonnement

De Nokia N900 is ‘simlockvrij’ (zonder abonnement) verkrijgbaar voor circa €530 tot €630. Het is ook te koop met diverse abonnementen vanaf €20 per maand. Reken dan op een toestelprijs van €275.

Conclusie

De Nokia N900 is meer een internettablet met telefoonfunctie dan een telefoon met internet. Het is een veelzijdig toestel waar vrijwel alles op zit wat je kunt wensen aan functionaliteit. Maemo, het op Linux gebaseerde besturingssysteem van de Nokia N900, werkt prettig en is mooi vormgegeven. Door gebruik van de bureaubladen in Maemo zijn veelgebruikte functies erg snel en gemakkelijk toegankelijk en heb je het standaardmenu nauwelijks meer nodig. De browser ondersteunt in tegenstelling tot Safari op de iPhone wel Flash, maar in zijn geheel werkt Safari toch een stuk soepeler.

Het toestel zelf valt een beetje tegen. Het drukgevoelige touchscreen werkt niet voldoende soepel om echt van Maemo te kunnen genieten. Ook is de batterij erg snel leeg: zelfs een volledig opgeladen batterij kun je maar een paar uur intensief gebruiken.

Over Maemo zijn we enthousiast, maar het toestel zelf valt wat tegen.

Voordelen:

prettig werkend Maemo besturingssysteem;

goed in multitasken.

