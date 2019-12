Albert Heijn bonussmartphones

Eerste indruk|Albert Heijn biedt 3 Android smartphones aan in de bonus: de Alcatel One Touch 918D, de Samsung Galaxy Y en de Alcatel One Touch 995. Wat is de kwaliteit van deze smartphones en is het een spectaculaire aanbieding?

Richtprijs € 159 (Samsung Galaxy Y), €229 (Alcatel One Touch 995), €119 (Alcatel One Touch 918D

Albert Heijn Smartphones prepaid

Bij elk van de 3 bonussmartphones van Albert Heijn zit een prepaid simkaart met een eigen telefoonnummer. Met AH Mobiel bel je via het netwerk van KPN.

Beltegoed

Op de simkaart zelf zit €5 beltegoed. Voor het extra beltegoed moet je nog door een aantal hoepeltjes springen: registratie levert €5 beltegoed op en het aanvragen van nummerbehoud levert eveneens €5 beltegoed op. Voordat je kunt bellen, dien je eerst de simkaart te activeren door gratis te bellen naar 1244.

Standaardtarief

Het standaardtarief voor bellen is 35 cent per minuut, een sms kost 12 cent. Voor €10 kun je maximaal 28 minuten bellen. In vergelijking met andere prepaids zijn deze prijzen redelijk standaard.

Voordeliger

Met bonus beltegoed kun je de kosten per minuut en kosten per sms omlaag brengen. Dit bonus beltegoed is echter slechts een maand geldig. Als je altijd van het bonus beltegoed gebruik maakt, betaal je tenminste €10 per maand voor maximaal 57 minuten. Abonnementen met een vast bedrag per maand zijn in dat geval voordeliger.

Buitenland

Je kunt het Bonus beltegoed niet gebruiken om te bellen in en naar het buitenland, voor betaalde sms- en mms-diensten, mobiel internet en/of betaalde servicenummers.

Het beltegoed is onbeperkt houdbaar mits je minimaal één keer in de 9 maanden opwaardeert. Doe je dit niet, dan komt je nummer te vervallen.

Meer informatie over AH Mobiel vind je op de website van de Albert Heijn.

Albert Heijn Smartphones: review

Alcatel One Touch 918D

De Alcatel One Touch 918D is een dual sim smartphone en is daarmee interessant voor mensen die twee telefoonnummers willen gebruiken met één toestel. De 918D is niet zo snel, maar het touchscreen is voor een instapmodel prima.

2 Simkaarten

Er passen 2 simkaarten in de telefoon en je kunt bellen en gesprekken ontvangen met 2 verschillende telefoonnummers, waarop je tegelijkertijd bereikbaar bent. Je kunt afzonderlijk voor spraakoproepen, berichten en data aangeven welke sim je daarvoor wil gebruiken. Mobiel internet via 3G is slechts mogelijk met één van de twee simslots. Met de simkaart in het tweede slot kun je dus alleen bellen.

Alle 'smart' functies zijn op de 918D aanwezig, maar er zijn wel wat beperkingen. Het toetsenbord op het 3,2 inch touchscreen is aan de kleine kant om prettig te typen, waardoor je vaak de verkeerde letters intoetst. Het scherm heeft een vrij kleine kijkhoek maar is van redelijke kwaliteit. Het is bovendien een stuk scherper dan het scherm van de Galaxy Y. De 918D heeft een matige 3 megapixel camera zonder flits en zonder autofocus.

Simpele apps

De Alcatal One Touch heeft niet zoveel rekenkracht en sommige apps werken daardoor niet of niet goed. Voor simpele apps met alleen tekst en plaatjes is het toestel prima geschikt.

Klein geheugen

Het interne geheugen is erg klein, er is nog zo'n 93 MB beschikbaar voor extra apps. Doordat je sommige apps alléén op het interne geheugen kunt oplaan, moet je zo nu en dan een app verwijderen om een andere app te kunnen installeren. Het geheugen kun je uitbreiden met een micro-SD voor opslag van extra muziek, foto's, video's en apps die je wél op de SD-kaart kunt oplaan.

Pluspunten:

Dual sim;

Redelijk scherm.

Minpunten:

Klein toetsenbord;

Matige camera;

Beperkt gebruik van apps.

Spectaculaire aanbieding?

De Alcatel One Touch 918D is te koop voor €119 en met een bonuskaart kost het toestel €89. Bij andere winkels is het toestel te koop voor zo'n €100.

Samsung Galaxy Y

De Samsung Galaxy Y is een laaggeprijsde instapsmartphone voor wie erg weinig eisen stelt. Het toestel is zeer compact en licht, maar het scherm heeft een erg lage resolutie en is daardoor onscherp. De kwaliteit van de camera is matig. Het interne geheugen is met 150 MB zeer klein, wat de mogelijkheden voor apps beperkt. Wie van plan is veel apps te gebruiken, kan beter een ander toestel kiezen. Bekijk ook de testresultaten van de Samsung Galaxy Y.

Beperkingen

Alle 'smart' functies zijn aanwezig, maar de goedkope uitvoering van het toestel brengt wel wat beperkingen met zich mee. Het toestel is vrij langzaam en sommige apps werken daardoor niet of niet goed. Het scherm is aan de kleine kant en de resolutie is laag. Het beeld is daardoor niet zo scherp en het toetsenbord op het scherm is nogal priegelig.

Camera

De 2 megapixel camera zonder flits maakt slechte foto's en ook de kwaliteit van de video-opnames is slecht. De muziekspeler biedt een matige geluidskwaliteit. E-mail lezen gaat prima, maar e-mail schrijven is lastig door het priegelige toetsenbord. Internetten is mogelijk, maar door het kleine scherm en de lage resolutie wordt maar een klein deel van de webpagina's getoond, waardoor je weinig overzicht hebt.

Het intern geheugen is net als bij de Alcatel OT-918D zeer klein en dat brengt dezelfde beperkingen met zich mee voor het installeren van apps.

Pluspunten:

Klein en licht.

Minpunten:

Matig scherm en klein toetsenbord;

Matige camera;

Beperkt gebruik van apps.

Spectaculaire aanbieding?

De Samsung Galaxy Y is bij Albert Heijn te koop voor €159 en met een bonuskaart voor €109. Met een bonuskaart plus 1000 Air Miles kost de Galaxy Y €99.

De Galaxy Y is in andere winkels te koop voor zo'n €120. Dit toestel is vaker bij verschillende winkels in de aanbieding.

Alcatel One Touch 995

De Alcatel One Touch 995 biedt veel waar voor je geld. Daardoor is de 995 goed geschikt voor wie meer zoekt dan een instapmodel, maar toch niet al te veel geld uit wil geven.

Goede indruk

Het toestel is niet zo goed zoals topsmartphones zoals de Samsung Galaxy SII, maar dat kun je voor dit bedrag ook niet verwachten. De Alcatel One Touch 995 maakt een goede indruk. Hij is behoorlijk snel en heeft een groot en scherp 4,3 inch touchscreen. Deze smartphone is daardoor prima geschikt voor internet, e-mail en navigatie. De meeste apps lopen soepel, alleen bij zwaardere apps hapert hij af en toe.

Matige kwaliteit

De 5 megapixel camera heeft weliswaar autofocus en een led-flits, maar de foto's zijn van matige kwaliteit. De camera heeft een zeer lange afdrukvertraging, waardoor het lastige is op het juiste moment een foto te maken.

Pluspunten:

Goed scherm en toetsenbord;

Goed geschikt voor e-mail, internet en apps.

Minpunten:

Matige camera.

Spectaculaire aanbieding?

De Alcatel One Touch 995 is te koop voor €229 en met een bonuskaart kost het toestel €179. In andere winkels is het toestel verkrijgbaar voor zo'n €200.