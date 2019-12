Eerste indruk Aldi Wolfgang AT-AS43D

Eerste indruk|De Wolfgang AT-AS43D is de eerste smartphone van de Aldi. Het toestel van €179 met Android 2.3 software heeft een (heel) groot scherm en er passen twee simkaarten tegelijk in. Dat klinkt als een goede deal en dat is het ook.

Wat is de Aldi Wolfgang AT-AS43D?

De Wolfgang AT-AS43D is niet de eerste telefoon die discounter Aldi in de schappen legt. Dat was de eenvoudige en kleine BlackBerry-achtige Wolfgang Messenger (zie onze eerdere review). De tweede telefoon bij de Aldi, de Wolfgang AT-AS43D, belooft meer 'spektakel' als je kijkt naar de eigenschappen en is een echte smartphone.

Groot scherm

De Wolfgang AT-AS43D is een groot formaat smartphone. Bediening gaat hoofdzakelijk met het forse 4,3 inch (capacitieve) aanraak-kleurenscherm. Ook zijn er enkele aanraakknoppen vlak onder het scherm en fysieke knopjes aan de zijkant. Er is geen fysiek qwerty-toetsenbordje beschikbaar; er is een virtueel toetsenbordje (op het scherm) op te roepen.

Op het toestel draait besturingssysteem Google Android 2.3. Er zijn (nog) geen plannen voor een upgrade naar Android 4.0.

Dual-sim

Bijzonder, naast het grote beeldscherm, is de dual-sim voorziening: er passen 2 simkaartjes in de telefoon (normaal formaat sim) en de Wolfgang AT-AS43D springt daar handig mee om: je kunt bellen via sim1 óf sim2 en bij het overgaan van de telefoon zie je op welk nummer (welke sim) je gebeld wordt.

Simlock vrij

Het toestel wordt simlockvrij verkocht; niet in combinatie met een abonnement. Je kunt in de telefoon simkaartjes gebruiken met gewone mobielabonnementen, of prepaid-kaartjes, of een mix van beide. Als de simkaartjes maar toegang bieden tot een mobiel netwerk (als je wilt bellen/sms'en, etcetera).

Het toetsel wordt geleverd met een USB-oplaad/datakabel, een 220V-stekkerblokje om de telefoon via het stopcontact op te kunnen laden, een stereo headset (zwart) en een Nederlandstalige papieren snelstart-handleiding.

Belangrijke specificaties

Omvang : 13,5 x 6,7 x 1,1 cm

: 13,5 x 6,7 x 1,1 cm Gewicht : 156 gram

: 156 gram Software : Google Android 2.3

: Google Android 2.3 Scherm : LCD 4,3 inch (10,9 cm) diagonaal, 480 x 800 pixels capacitief touchscreen

: LCD 4,3 inch (10,9 cm) diagonaal, 480 x 800 pixels capacitief touchscreen Toetsenbord : afgebeeld op het scherm

: afgebeeld op het scherm Processor volgens website producent : 1 GHz Qualcomm Snapdragon en MSM7227-1 Processor

: 1 GHz Qualcomm Snapdragon en MSM7227-1 Processor Processor volgens een bij de producent te downloaden pdf met specificaties : een Qualcom MSM7227-T op 800 MHz (dus niet '1 GHz').

: een Qualcom MSM7227-T op 800 MHz (dus niet '1 GHz'). Geheugen : Flash ROM (opslaggeheugen voor onder andere apps): 512 MB, werkgeheugen: 512 MB, Extra geheugenopslag: via Micro-SD slot maximaal 32 GB (Micro-SD-kaart verplicht voor foto's en video's, bruikbaar voor onder andere apps)

: Flash ROM (opslaggeheugen voor onder andere apps): 512 MB, werkgeheugen: 512 MB, Extra geheugenopslag: via Micro-SD slot maximaal 32 GB (Micro-SD-kaart verplicht voor foto's en video's, bruikbaar voor onder andere apps) Accu : Li-ion accu 1500 mAh

: Li-ion accu 1500 mAh Camera achterzijde : 2592 x 1944 pixels (5 Megapixels)

: 2592 x 1944 pixels (5 Megapixels) Camera voorzijde : 640 x 480 pixels (0,3 Megapixel)

: 640 x 480 pixels (0,3 Megapixel) Zoom : 4x (digitaal)

: 4x (digitaal) Autofocus : ja

: ja GPS : ja

: ja Dual-sim specificaties : zie hieronder

: zie hieronder Simkaart 1 : WCDMA/HSPA 850/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900

: WCDMA/HSPA 850/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 Simkaart 2 : WCDMA/HSPA 850/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900

: WCDMA/HSPA 850/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 Restrictie dual-sim : de telefoon kan maar één 3G-verbinding tegelijk aan (via 1 simkaart), bij 3G via de ene sim kan de andere alleen een 2G-verbinding (GPRS) opbouwen

: de telefoon kan maar één 3G-verbinding tegelijk aan (via 1 simkaart), bij 3G via de ene sim kan de andere alleen een 2G-verbinding (GPRS) opbouwen (Netwerk)verbindingen : wifi, Bluetooth

: wifi, Bluetooth Multimedia : recorder, FM-radio

: recorder, FM-radio Uitgebreide specificaties van de fabrikant (PDF):

http://www.attelecom.info/media/Technical%20Specs-AT-AS43D-Android%20Smartphone.pdf

http://www.attelecom.info/media/Technical%20Specs-AT-AS43D-Android%20Smartphone.pdf Website producent Ambiance Technology BV / AT-Telecom: http://www.attelecom.info

Aldi Wolfgang AT-AS43D: review

Doorgaans koop je voor rond de €180 een aardige Androidtelefoon met een niet al te groot scherm en een eenvoudige processor. Samsung, bijvoorbeeld, heeft meerdere modellen in de prijsklasse €100 tot €200 waarmee je eenvoudig kunt internetten en 'appen'. Aldi heeft in dit prijssegment met de Wolfgang AT-AS43D een Androidtelefoon met twee grote pluspunten: een groot scherm (4,3 inch) en dual-sim.

Twee simkaarten

De mogelijkheid om twee simkaarten tegelijk te gebruiken (dual-sim) is vrij uniek in een Android-telefoon. Dual-sim betekent dat je twee abonnementen (normale abonnementen of prepaid) tegelijk kunt gebruiken. Dat biedt handige extra mogelijkheden ten opzichte van het bellen met één simkaart.

Voordelen dual-sim:

Consumenten kunnen zakelijk en privé bereikbaar zijn op twee aparte 06-nummers: de smartphone meldt op het scherm welke simkaart (dus welk 06-nummer) wordt gebeld.

Ook kun je kiezen via welke simkaart je (uitgaand) belt of sms't. Dat kan in Nederland voordelig zijn als je een abonnement hebt met (praktisch) onbeperkt of goedkoop bellen en sms'en met bepaalde collega's of partners. Bij het bellen en sms'en met hen kies je de simkaart waar dat abonnement aan is gekoppeld.

Een ander scenario is dat je in het buitenland een goedkoop (prepaid)kaartje in het land van je bestemming koopt om in simpositie 2 te stoppen. Zo kun je via sim 2 goedkoop met lokale nummers bellen, sms'en of mobiel internetten.

Belangrijk detail is dat de telefoon in beide simposities alle wereldwijd gebruikte frequentiebanden kan gebruiken, dus in vrijwel ieder land is het toestel volledig (dual-sim) te gebruiken.

Het bellen (ook over de speaker) en sms'en gaat goed; daar zijn geen bijzonderheden over te melden.

Aan het videoconferencen met de camera aan de voorzijde zijn we nog niet toegekomen.

Groot scherm

Een 4,3 inch (bijna 11 cm) formaat scherm; dat is behoorlijk groot; het toestel vult je hand (zie foto) al komt dat ook wel door een behoorlijk brede rand boven en onder het display.

Andere smartphones waar je een (ruim) 4 inch scherm in vindt zijn de Samsung Galaxy SII en HTC Desire HD. Maar die kosten beide rond de €400 (april 2012). Deze Aldi-smartphone kost nog niet de helft.

Minder contrast

Het grote kleurenscherm is van een redelijke kwaliteit maar heeft minder contrast dan de top-smartphones (iPhone 4, Samsung Galaxy SII). De schermresolutie is 800 x 480 pixels, zodat de relatieve scherpte minder is dan van bijvoorbeeld een iPhone 4 die 960 x 640 pixels telt op een kleiner scherm. Toch heeft de AT-AS43D geen 'kartelige' schermletters. Het lukt ons zeker niet om met het blote oog de pixels te onderscheiden. Het scherm spiegelt wel behoorlijk in de zon en ook is de inkijkhoek beperkt.

Niet snel

De telefoon is niet snel; hij reageert daardoor ietwat traag op de scherm- en toetscommando's. Dat ligt niet aan een grafische schil op Android want die heeft hij niet. Het zal de processor zijn die minder presteert dan we gewend zijn van toptelefoons als de iPhone 4(s). Echt lange wachttijden levert het ook weer niet op: het is soms een fractie van een seconde wachten voor het toestel reageert op bijvoorbeeld een schuivende vingerbeweging op het scherm ('swipe').

Camera

De 5 megapixel camera (aan de achterzijde) presteert heel aardig voor een smartphone in deze prijsklasse. We schoten een paar kiekjes binnen en buiten en maakten ook een (heel) klein filmpje op de maximale videoresolutie van 640 x 480.

Voorbeeldfoto's gemaakt met een iPhone 4 (linkerfoto's) en een Aldi Wolfgang AT-AS43D (rechter foto's) - klik op de foto voor de originele (grote) foto.

Snapshotkwaliteit

De foto's en video's uit deAldi Wolfgang At-AS43D zijn van echte snapshotkwaliteit: goed genoeg om te delen in sociale netwerken en schermalbums. Voor papieren afdrukken blijf je liever een echte fotocamera (erbij) gebruiken.

Met een Apple iPhone 4 (verkrijgbaar vanaf circa €500) schoten we ongeveer dezelfde beelden ter referentie (zie de testfoto's). Met een iPhone 4 kun je in bepaalde omstandigheden wél foto's maken die aardig in de buurt komen van de kwaliteit van een compactcamera.

Conclusie

Voor €179 koop je bij Aldi een stevige (wel wat zware) smartphone met relatief groot scherm. Opvallend is de mogelijkheid twee simkaarten tegelijk te gebruiken, wat in verschillende situaties handig kan zijn. Het is verder een nogal doorsnee Android 2.3-toestel, waarop je gemakkelijk apps kunt installeren uit Google Play, de softwarewinkel van Google met honderdduizenden apps. De AT-AS43D lijkt een goede keuze voor de beginnende smartphonegebruiker, of juist de ervaren gebruiker die - in combinatie met een betaalbaar sim-only abonnement - een jaartje wil overbruggen tot het 'ultieme toestel' verschijnt.