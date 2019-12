Aldi Wolfgang AT-AS43D4

Eerste indruk|Een nieuw model in een lijn van goedkope, maar goed werkende Aldi-smartphones. Onder huismerk ‘Wolfgang’ ligt sinds begin september de AT-AS43D4 in de winkel. Is ook dit model een goede koop, of kun je beter even doorsparen?

Prima specificaties

Het klinkt aantrekkelijk: een Android-telefoon met specificaties die bij andere merken flink meer kosten. De AT-AS43D4 heeft een 4,3"-scherm, 5 megapixel-camera met flitser en je krijgt er een gratis 8 GB micro-sd-kaart bij. Hij is wel wat zwaar (149 gram) en dik (1,1 cm). Vooral de lage prijs van €169 spreekt aan.

Niet toekomstgericht

Op deze telefoon staat Android 4.1.2. Die versie is inmiddels een jaar oud. De snelheidsverbeteringen, opgeloste problemen en nieuwe functionaliteiten van recente Android-versies gaan aan je voorbij.

Zo ontbreekt de notificatiebalk uit Android 4.3. Daarmee kun je notificaties uitklappen en daar direct op reageren, door ze bijvoorbeelden te snoozen. Op zich voldoet deze Android-versie prima, maar je kunt er ook geen jaren mee vooruit. Dat gevoel wordt versterkt door de beperkte opslagcapaciteit (1,5 tot 2 GB). Daar kun je misschien maar 30 apps, 125 liedjes en 125 foto's op kwijt.

Update: de leverancier laat weten dat 'een update naar Android 4.2.2 volgt'. Dat is overigens niet de nieuwste Android-versie.

Twee SIM-kaarten

Heel handig is dat je 2 simkaarten kunt plaatsen in deze telefoon. Zo ben je bijvoorbeeld bereikbaar op zowel je privé- als werknummer, zonder extra toestel mee te nemen. Deze mogelijkheid zien we te weinig bij mobiele telefoons en is daarom een grote pre van deze telefoon.

Beeldscherm ondermaats

Door een lichte flikkering van het scherm raken je ogen snel vermoeid. Daarnaast zien we aan de randen van het scherm wat licht schijnen. Ook is het geheel wat onscherp. Dat valt tegen, want bij eerdere Wolfgang-telefoons was het beeld wél goed.

In de fabriek wordt er al een screenprotector opgeplakt. In ons geval zaten er storende luchtbellen onder.

Trager dan verwacht

Gezien de specificaties verwachtten we behoorlijk wat snelheid. Die valt tegen in de praktijk. Het scrollen gaat niet vloeiend, het laden van apps duurt soms lang en zwaardere games kun je er beter niet op spelen. Telefoons als de Galaxy S Advance en Galaxy S III Mini zijn tot 5 keer zo snel.

Gratis apps

De telefoon wordt geleverd zonder extra's van de fabrikant. Er zijn slechts een paar dingen toegevoegd, waaronder een leuke camera-app met allerlei mogelijkheden - net als bij andere Wolfgang telefoons. Ook krijg je gratis het SlideIt toetsenbord om sneller te typen. Maar voordat we het konden gebruiken volgde al een foutmelding. De link naar de update suggereert dat we toch nog €4 moeten betalen. Dat lijkt niet de bedoeling van een gratis toevoeging en hopelijk lost Wolfgang dit binnenkort nog op.

Update: de leverancier zegt ons toe dat de app functioneert in de telefoons die nu verkocht worden.

Conclusie

Het is een aardig toestel voor een scherpe prijs. Maar het is niet het enige Android 4-toestel voor deze prijs. Bij een gerenommeerd merk heb je zekerheid door onze telefoontest, waarin enkele goed scorende alternatieven staan. En wie even doorspaart, ziet nog interessantere toestellen.

Voordelen ruimte voor 2 simkaarten

uitgebreide handleiding Nadelen beeldscherm ondermaats

trager dan concurrerende telefoons

wat slordig in de afwerking

De ervaring leert dat de Wolfgang toestellen niet lang beschikbaar blijven in de Aldi winkels. Er zijn gelukkig veel andere toestellen op de markt die ook veel te bieden hebben, en die we grondig testen in onze internationale vergelijkende test.

Wat is Aldi Wolfgang AT-AS43D4?

De Aldi Wolfgang AT-AS43D4 is een Android-smartphone die je alleen bij de Aldi kunt kopen. Net als zijn voorgangers is dit model voordelig geprijsd (€169). We schreven al eerder een review over de AT-AS45IPS, AT-AS45SE en AT-AS53N. Dit zijn de specificaties: