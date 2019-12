Eerste indruk|De Wolfgang AT-AS45Q2 is een middelgrote smartphone met een scherm van 4,5 inch (11,4 cm), die sinds 15 februari bij de Aldi ligt. Hij is goedkoop (€189), heerlijk snel, maakt redelijke foto's en beschikt over dual-sim. Het scherm is redelijk maar niet top en het opslaggeheugen is met 4 GB beperkt, maar gelukkig uit te breiden. Voor €189 krijg je een smartphone met een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Aldi Wolfgang AT-AS45Q2: review

Voor minder dan €200 vind je niet veel Android-smartphones met een groot 4,5 inch-scherm, een quad core processor en een 8 megapixel-camera. De Aldi heeft er sinds zaterdagochtend 15 februari eentje liggen in zijn vitrine: de AT-AS45Q2, van het Aldi-huismerk Wolfgang. Binnenkort is de telefoon ook online te bestellen in de webshop. Wij hebben hem even uitgeprobeerd.

Ontwerp

De Wolfgang ligt lekker in de hand. Vanaf de voorkant gezien geeft het toestel je niet meteen het idee dat je met een budgettelefoon te maken hebt. De achterkant doet dat wel en voelt wat minder robuust. Die is gemaakt van een soort flexibel plastic en heeft een zachte rubberachtige afwerking. Het voelt fijn aan, maar zo'n achterkant is zeer gevoelig voor vettige vingerafdrukken en krassen, zelfs van vingernagels. De powerknop ligt wat diep verzonken in de behuizing en is daardoor niet echt op de tast in te drukken. Ondanks het 4,5 inch-scherm is het een lekker compact toestel. Wel een beetje zwaar met 158 gram, gemiddeld wegen toestellen van deze omvang zo'n 20 gram minder.

Acceptabel scherm

Het 4,5 inch-scherm is een fijn formaat in de zin dat het je veel beeldruimte geeft, maar het toestel niet te groot tot onhandig maakt. Het scherm heeft een redelijke resolutie van 960 bij 540 pixels wat resulteert in een pixel-dichtheid van 245 pixels per inch. Geen topscherpte dus zoals bij een full-hd-scherm maar op een normale kijkafstand is het toestel zeker prettig te gebruiken. Positieve verrassing aan dit scherm: de kleurweergave. Kleuren zijn mooi warm en natuurgetrouw.

Er zijn helaas ook wat mindere aspecten:

Contrast kan beter. Wit is niet echt wit en zwart niet zo zwart als de amoled-schermen van Samsung- of Nokia-telefoons;

In sommige hoeken kun je de achtergrondverlichting zien gloeien;

De kijkhoek (de maximale schuine hoek waaronder het scherm is af te lezen) is redelijk maar kleuren verschieten schuin bekeken wel van tint;

Het scherm ligt niet helemaal aan het oppervlak, wat waarschijnlijk de ietwat slechte kijkhoek veroorzaakt.

Met de minpunten is makkelijk te leven. Het is dan ook een acceptabel scherm en prettig in gebruik.

Erg snel

Het rekenwerk wordt gedaan door een snelle quad-core-processor met een kloksnelheid van 1,5 GHz. Snel op papier maar ook in de praktijk zo blijkt. Wat opvalt in het gebruik van de Aldi Wolfgang is hoe snel je kunt navigeren door het menu. Van het wisselen tussen schermen tot aan het teruggaan naar het thuisscherm vanuit een app, het gaat allemaal razendsnel. Google Maps of de Play Store laden, een game spelen, het gaat allemaal heel soepel. Het werkgeheugen van 1 GB draagt hier ook zijn steentje aan bij; een prima hoeveelheid, al zitten sommige toptelefoons al aan de 3 GB.

Andere eigenschappen:

Het opslaggeheugen is maar 4 GB. Daar is na een verse installatie niet eens de helft van beschikbaar voor eigen gebruik. Een spel van 1,5 GB kun je dan ook niet zomaar installeren. Althans op het interne geheugen. Gelukkig is dat uit te breiden met een goedkoop micro-sd-geheugenkaartje waar je ook apps op kunt installeren;

De accu heeft een capaciteit van 2050 mAh. Dat is een gemiddelde hoeveelheid vergeleken met telefoons met dezelfde schermgrootte. De batterijduur is acceptabel en geeft je zo'n 1 à 2 dagen gebruik. De accu is tevens vervangbaar.

De Wolfgang AT-AS45Q2 ondersteunt geen 4G-mobiele netwerken. Je kunt er dus alleen mee op 3G. Op zich is dat geen enkel probleem aangezien je hier ook redelijke snelheden mee kunt behalen.

Er is ondersteuning voor een extra frequentie UMTS 900 waardoor de 3G-dekking beter is dan van zijn voorganger, de AT-AS45qHD.

Kale Android

Een pluspunt is dat Wolfgang-telefoons altijd met een vrij 'kale' en dus snelle versie van Android worden uitgerust. Dat verklaart misschien ook waarom de processor zo goed zijn werk kan doen. Producenten van A-merken voegen vaak een eigen softwareschil aan Android toe die vaak een vertragend effect hebben op de telefoon. Toch zit Android zelf ook aardig volgestopt met allerlei apps, widgets en handigheidjes, waardoor er helaas maar weinig ruimte overblijft op het interne geheugen. Inmiddels zit Android al op versie 4.4 KitKat. De Aldi Wolfgang moet het helaas nog doen met 4.2.

Dual-sim

Ook deze Wolfgang-telefoon komt met een dual-sim-mogelijkheid. Zo kun je op 2 nummers tegelijk bereikbaar zijn met 1 telefoon. Bijvoorbeeld met je privénummer en het mobiele nummer van je werk. Via het menu van de Wolfgang kun je kiezen welke simkaart je voor mobiel internet wilt gebruiken.

Camera's

De Wolfgang AT-AS45Q2 heeft aan de achterzijde een 8 megapixel-camera met flits. De camera is van aardige kwaliteit maar haalt het niet bij de camera's in vergelijkbare toestellen. Er zit bijvoorbeeld wat meer ruis in de foto's dan in foto's gemaakt met een Samsung Galaxy S3 of de iPhone 4S. Deze maken echt betere foto's. Dat merk je ook in het donker. De flits van de Aldi Wolfgang is een beetje zwak, zelfs zwakker dan die van de iPhone 4, waardoor je minder detail vastlegt in het donker. Maar zoals te zien aan de foto's hieronder kun je prima foto's maken, vooral overdag.



Er is ook nog een 3 megapixel-camera aan de voorkant voor videobellen en of het maken van de welbekende selfies (foto's van jezelf). Vergeleken met veel andere telefoons klinkt dat als een goede camera maar verwacht er niet te veel van. De kwaliteit is matig maar verder prima om gebruik van te maken.

Wat opviel: ondanks de snelle processor gaat het nemen van een foto niet heel erg snel. Er zat een beetje vertraging in, niet heel veel maar merkbaar trager dan bij de snelle toptelefoons.

Alternatieven

Het meest vergelijkbare toestel is de Motorola Moto G. Het lijkt zelfs alsof het toestel als inspiratie heeft gediend, onder andere gezien de vorm met de afgeronde hoeken, en de gebolde achterkant. Dit toestel heeft ook een 4,5 inch-scherm in een soortgelijke behuizing, en ook alleen 3G-ondersteuning. Motorola heeft het wel voor elkaar gekregen om voor dezelfde prijs (zo'n €190) een prachtig 720p scherm in de Moto G te stoppen. Het scherm van de Wolfgang kan hier niet tegenop. Andere pluspunten van de Moto G zijn het 8 of 16 GB intern geheugen en het lagere gewicht van 143 gram. De Moto G heeft ook mindere onderdelen, zoals de 5 megapixel-achtercamera, de 1,3 megapixel-voorcamera en een processor die op 1,2 Ghz werkt. Daarnaast ontbreekt de mogelijkheid om het geheugen met een micro-sd-kaartje aan te vullen. De Moto G werkt op de laatste versie van Android, namelijk Android 4.4 KitKat. De dual-sim-versie van de Moto G is in Nederland nog niet verkrijgbaar.

Conclusie

Met de Wolfgang AT-AS45Q2 bewijst Aldi dat een goede smartphone niet veel hoeft te kosten. Het 4,5 inch-scherm zorgt voor veel beeldruimte zonder het toestel groot en onhandig te maken. Verwacht bij een toestel zoals deze geen topprestaties van bijvoorbeeld de camera of het scherm. Toch is het Android-systeem verrassend vlot te bedienen. Dat er bezuinigd is op het interne geheugen voor opslag is jammer, temeer omdat dit een relatief goedkoop onderdeel is. Uitbreiden kan, maar apps moet je zelf op de externe opslag zetten. Dit komt het gebruiksgemak niet altijd ten goede. Waar Wolfgang een jaar geleden nog er uitspringende elementen had ten opzichte van de concurrentie, is dat nu niet meer zo. Het toestel deelt erg veel kenmerken met de Motorola Moto G die daarbij meer geheugen, een beter scherm, en de laatste Android-versie heeft. Zelfs nog voor de AT-AS45Q2 weer uitverkocht zal raken, is er al een prima alternatief.

Pluspunten Minpunten - Ligt lekker in de hand. - Relatief dik en zwaar. - Mooie kleurweergave van het scherm. - Achterkant gevoelig voor krassen en 'vette' vingers. - Compact formaat. - Kleuren veranderen van tint bij schuin op het scherm kijken. - Zeer snel. - Beperkt intern opslaggeheugen. - Dual-sim. - Redelijk maar niet heel scherp scherm. - Opslaggeheugen uitbreidbaar. - Zwakke led-flits.

Verkrijgbaarheid

De Wolfgang AT-AS45Q2 is sinds zaterdag 15 februari verkrijgbaar bij de Aldi. De ervaring leert echter dat Wolfgang-toestellen snel zijn uitverkocht, de kans bestaat dus dat deze telefoon niet meer verkrijgbaar is in Aldi-winkels. Van de producent hebben we te horen gekregen dat het toestel binnenkort via de Wolfgang-webshop te bestellen is. Geïnteresseerd? Hou de Wolfgang-site in de gaten.









Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.2 Jelly bean Beeldscherm: 4,5 inch, IPS-technologie Resolutie: 960 x 540 pixels Pixeldichtheid: 245 ppi Gewicht: 158 gram Afmetingen: 131 x 67 x 10,5 mm Processor: 1,5 GHz (quad-core) Werkgeheugen: 1 GB Opslagcapaciteit: 4 GB + micro-sd tot 32 GB Netwerk: wifi/3G Camera achterkant: 8 megapixel (autofocus + flits) Camera voorkant: 3 megapixel Bijzonderheden: Dual-sim, grote batterij die vervangbaar is Prijs: €189 Verkrijgbaar sinds: 15 februari 2013



