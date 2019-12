Eerste indruk|De Wolfgang AT-AS50Q is een grote, platte smartphone met een scherm van 5 inch (12,7 cm), die vanaf 7 december bij de Aldi ligt. Opvallend is de gunstige prijs: €159. Het scherm is redelijk maar haalt het niet bij die van toptelefoons van A-merken. Die kosten wel dubbel zoveel…

Aldi Wolfgang AT-AS50Q: review

Voor minder dan €200 vind je niet veel Android-smartphones met een groot 5 inch-scherm en een quad core processor. De Aldi heeft er vanaf zaterdagochtend 7 december een liggen in zijn vitrine: de AT-AS50Q, van het Aldi-huismerk Wolfgang.

Je vraagt je af: op welke punten is er bezuinigd om tot zo'n prijs te komen?

Groot en plat

Hij is betaalbaar maar oogt niet direct goedkoop. De grote platte telefoon (nog geen cm dik) ligt goed in de hand en ziet er van voren goed uit: strak en vierkant. Je hebt niet het idee dat je een budgettelefoon in handen hebt.

Bij de achterzijde is dat toch anders: je ziet een Wolfgang-logo, klein maar duidelijk zichtbaar. De rand van de cameralens steekt uit en dat is ook niet zo fraai.

Geen topscherm

Het grote 5 inch-scherm heeft een redelijke resolutie (960 x 540 pixels, 220 ppi), maar is niet full-hd zoals bij 5 inch-toptelefoons (die wel meer dan het dubbele kosten).

De beeldkwaliteit is acceptabel, maar niet top:

Wit is niet echt wit (zoals bijvoorbeeld op het telefoonscherm van een iPhone);

Bij de randen zie je de achtergrondverlichting meer opgloeien dan in de rest van het scherm;

De kijkhoek (de maximale schuine hoek waaronder het scherm is af te lezen) is redelijk maar kleuren verschieten schuin bekeken wel van tint;

Het scherm spiegelt behoorlijk, maar blijft buiten en onder felle lampen redelijk afleesbaar.

Het aanraakscherm lijkt soms iets minder snel en nauwkeurig veegbewegingen waar te nemen. Je moet soms een keer extra swipen.

Niet zo snel

De processor is weliswaar quad-core maar er zijn niet veel apps die de 4 rekenkernen in de processor tegelijk aan het werk zetten. Belangrijker is de kloksnelheid en die bedraagt slechts 1,2 GHz. Het toestel biedt niettemin voldoende rekenkracht voor gewoon gebruik.

Belangrijke eigenschappen:

Het werkgeheugen is 512 MB. Ook dit is krap maar op zich wel voldoende voor normaal gebruik. Toptelefoons hebben zeker het dubbele;

Het opslaggeheugen is maar 4 GB. Dat beperkte vaste geheugen is wel met een goedkoop micro-sd-geheugenkaartje uit te breiden;

De accu heeft een capaciteit van 2100 mAh. Dat lijkt redelijk. Andere accu's van 5 inch-telefoons hebben tussen de 2000 en 3000 mAh capaciteit.

De accu is makkelijk bereikbaar via de achterdeksel die je met een nagel loswipt en is dus ook eenvoudig te vervangen door een andere.

Geen 4G

De Wolfgang AT-AS50Q ondersteunt geen 4G-mobiele netwerken. De Wolfgang kan alleen op de oude 2,5G- en 3G-snelheid internetten. 4G-ondersteuning zou de telefoon misschien wel €150 duurder hebben gemaakt, meldt de fabrikant in een toelichting.

Tot zover de belangrijkste kritische noten. De Wolfgang AT-AS50Q heeft ook een paar duidelijke pluspunten.

Kale Android

Een pluspunt is dat Wolfgang-telefoons altijd met een vrij 'kale' en dus snelle versie van Android worden uitgerust. In het geval van deze Wolfgang is het Android 4.2, een actuele versie. Producenten van A-merken voegen vaak een eigen softwareschil aan Android toe. Met wisselend resultaat maar in ieder geval met vertragend effect op de telefoon.

Dual-sim

Typisch voor een Wolfgang-telefoon is ook dat er 2 simkaarten in passen. Ook deze Wolfgang is dual sim. Met de beide simkaartposities in gebruik kun je op twee verschillende 06-nummers bereikbaar zijn. En bellen, sms-en en internetten kan via een simkaart (abonnement) naar keuze. De juiste simkaart kiezen is goed te doen via de menu's van de Wolfgang.

Camera's

De Wolfgang AT-AS50Q heeft een achterzijdecamera (met flits) met 8 megapixel-resolutie. Er is ook een voorzijdecamera voor videobellen en selfies (foto's van jezelf) van 3 megapixel. Die 3 megapixel-resolutie is relatief hoog. Helaas is de kwaliteit van de selfie-testfoto matig, als je hem maakt in een donkere kamer: de donkere partijen in de foto lopen dicht.

De kwaliteit van de 8 megpixel-achterzijdecamera is wel behoorlijk goed. Huidkleuren worden realistisch vastgelegd. Scherpstellen gaat automatisch.

Conclusie

Voor €159 koop je met de Wolfgang AT-AS50Q een grote 5 inch-smartphone die er van voren niet als een goedkope smartphone uitziet. De achterzijde toont het Wolfgang-logo, zodat je ziet dat het wel degelijk een budgettelefoon betreft. Er zit geen snelle processor in en het opslag- en werkgeheugen is beperkt. Het beeldscherm is redelijk, niet de kwaliteit van toptoestellen. Hij kan niet met 4G overweg. Als je daar geen problemen mee hebt en je zoekt een grote budget smartphone, ga dan maar de wekker zetten voor aanstaande zaterdag. Voor deze prijs is de Wolfgang AT-AS50Q een goede deal.

Voordelen: Prijs;

groot scherm;

twee simkaarten plaatsbaar;

Android 4.2 puur; zonder toevoegingen;

behoorlijk goede fotocamera. Nadelen: Beperkt werkgeheugen;

kloksnelheid niet al te hoog;

geen 4G-ondersteuning.

Let op:

De ervaring leert dat de Wolfgang-toestellen niet lang beschikbaar blijven in Aldi-winkels. Er zijn gelukkig veel andere toestellen op de markt die ook veel te bieden hebben, en die we grondig testen in onze internationale vergelijkende test.

Alternatieven voor deze Wolfgang AT-AS50Q zijn:

LG Optimus 4x HD P880 , 4,7 inch-scherm, geen full hd, wel goede beeldkwaliteit, Testoordeel 8,0 prijs: €270.

Samsung Galaxy Grand Duos, 5,0 inch-scherm (geen hd), dual-sim testoordeel 7,9 prijs: €300.

Samsung Galaxy SIII 16 GB , 4,8 inch-scherm (geen hd), testoordeel 8,2 prijs: €370.

Wat is de Aldi Wolfgang AT-AS50Q?

De Aldi Wolfgang AT-AS50Q is een Android-smartphone van Aldi die zich vooral onderscheidt door het 5 inch-scherm, de dual-sim mogelijkheid en de aantrekkelijke prijs van €159.



Het toestel draait op Android 4.2 Jellybean, wordt aangedreven door een 1,2 GHz quad-core processor en beschikt over een 8 megapixel-camera. Iets minder spectaculair zijn het 512 MB werkgeheugen wat nog al aan de lage kant is en het eveneens beperkte opslaggeheugen van 4 GB. Dat laatste kan gelukkig wel uitgebreid worden met een geheugenkaartje van maximaal 32 GB.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.2 Beeldscherm: 5 inch (13 cm), IPS-technologie Resolutie: 960 x 540 pixels Pixeldichtheid: 220 ppi Gewicht: 165 gram Afmetingen: 147 x 74 x 8,7 mm Processor: 1,2 GHz (quad-core) Werkgeheugen: 512 MB Opslagcapaciteit: 4 GB + microSD tot 32 GB Netwerk: wifi/3G Camera achterkant: 8 megapixel (autofocus + flits) Camera voorkant: 3 megapixel Bijzonderheden: batterij verwijderbaar Prijs: €159 Verkrijgbaar sinds: 7 december 2013



